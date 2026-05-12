Η «μπλε φάλαινα» της κινεζικής τεχνητής νοημοσύνης, η μάχη των μικροτσίπ και το μήνυμα του Πεκίνου πριν τη συνάντηση Τραμπ - Σι
Η «μπλε φάλαινα» της κινεζικής τεχνητής νοημοσύνης, η μάχη των μικροτσίπ και το μήνυμα του Πεκίνου πριν τη συνάντηση Τραμπ - Σι
Η στροφή της DeepSeek σε τσιπ της Huawei δείχνει ότι οι αμερικανικοί περιορισμοί δεν πάγωσαν την κινεζική τεχνολογική κούρσα - Την ανάγκασαν να χτίσει δικό της οικοσύστημα για να καλύψει τις ανάγκες της
Η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο δεν γίνεται μόνο με φόντο το εμπόριο, τους δασμούς, την Ταϊβάν ή τον πόλεμο στο Ιράν. Γίνεται και με ένα νέο δεδομένο πάνω στο τραπέζι. Η Κίνα δείχνει πλέον ότι μπορεί να προχωρήσει στην Τεχνητή Νοημοσύνη ακόμη και χωρίς πλήρη πρόσβαση στην αμερικανική τεχνολογία και μάλιστα με τρόπο άκρως ανταγωνιστικό προς την αμερικανική.
Το μήνυμα δεν έρχεται μέσα από κάποια «μεγαλόστομη» δήλωση του Πεκίνου. Έρχεται από την DeepSeek, την κινεζική start-up - την «μπλε φάλαινα» της κινεζικής τεχνητής νοημοσύνης - που έχει ήδη προκαλέσει νευρικότητα στη Silicon Valley και κατά συνέπεια και στο Οβάλ γραφείο. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το νεότερο μοντέλο της έχει βελτιστοποιηθεί ώστε να λειτουργεί σε τσιπ της Huawei. Για πρώτη φορά, δηλαδή, ένα από τα πλέον παρακολουθούμενα κινεζικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης κάνει ένα κανονικό και κυρίως δομικό βήμα απομάκρυνσης από την απόλυτη εξάρτηση από την Nvidia.
Η κίνηση αυτή δεν σημαίνει ότι η Κίνα έχει κερδίσει τον τεχνολογικό πόλεμο. Δεν σημαίνει ούτε ότι τα κινεζικά τσιπ έχουν φτάσει το επίπεδο των αμερικανικών. Σημαίνει όμως κάτι ίσως πιο σημαντικό για τη διαπραγμάτευση Τραμπ - Σι: οι αμερικανικοί περιορισμοί στις εξαγωγές προηγμένων ημιαγωγών δεν σταμάτησαν την κινεζική ανάπτυξη στην τεχνητή νοημοσύνη. Την έσπρωξαν προς μια δική της αρχιτεκτονική.
Η πραγματικότητα αποδείχθηκε πιο σύνθετη. Εταιρείες όπως η DeepSeek και η Moonshot AI δεν περίμεναν απλώς να αλλάξει η πολιτική της Ουάσινγκτον. Άρχισαν να σχεδιάζουν τα συστήματά τους γύρω από τους περιορισμούς. Να τα κάνουν πιο ελαφριά. Πιο αποδοτικά. Πιο ευέλικτα. Να τα προσαρμόζουν σε διαφορετικούς επεξεργαστές, όχι μόνο στα τσιπ της Nvidia.
Η Κίνα δεν χρειάζεται απαραίτητα να αντιγράψει πλήρως το αμερικανικό μοντέλο. Μπορεί να χτίσει ένα παράλληλο οικοσύστημα. Κινεζικά μοντέλα, κινεζικά τσιπ, κινεζικά data centers, κινεζικές εφαρμογές. Όχι κατ’ ανάγκη τα καλύτερα στον κόσμο. Αλλά αρκετά καλά για να καλύψουν μεγάλο μέρος των πραγματικών αναγκών της αγοράς, του κράτους και της βιομηχανίας.
Αυτό ακριβώς φοβόταν εδώ και καιρό ο Τζένσεν Χουάνγκ, ο επικεφαλής της Nvidia. Ότι οι πολύ σκληροί περιορισμοί δεν θα κρατούσαν την Κίνα μόνιμα πίσω. Θα την ανάγκαζαν να επιταχύνει την αυτονομία της. Και στο τέλος θα δημιουργούσαν δύο αγορές τεχνητής νοημοσύνης: μία αμερικανική και δυτική, χτισμένη γύρω από την Nvidia, και μία κινεζική, χτισμένη γύρω από τη Huawei και τους εγχώριους προμηθευτές.
Το μήνυμα δεν έρχεται μέσα από κάποια «μεγαλόστομη» δήλωση του Πεκίνου. Έρχεται από την DeepSeek, την κινεζική start-up - την «μπλε φάλαινα» της κινεζικής τεχνητής νοημοσύνης - που έχει ήδη προκαλέσει νευρικότητα στη Silicon Valley και κατά συνέπεια και στο Οβάλ γραφείο. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το νεότερο μοντέλο της έχει βελτιστοποιηθεί ώστε να λειτουργεί σε τσιπ της Huawei. Για πρώτη φορά, δηλαδή, ένα από τα πλέον παρακολουθούμενα κινεζικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης κάνει ένα κανονικό και κυρίως δομικό βήμα απομάκρυνσης από την απόλυτη εξάρτηση από την Nvidia.
Η κίνηση αυτή δεν σημαίνει ότι η Κίνα έχει κερδίσει τον τεχνολογικό πόλεμο. Δεν σημαίνει ούτε ότι τα κινεζικά τσιπ έχουν φτάσει το επίπεδο των αμερικανικών. Σημαίνει όμως κάτι ίσως πιο σημαντικό για τη διαπραγμάτευση Τραμπ - Σι: οι αμερικανικοί περιορισμοί στις εξαγωγές προηγμένων ημιαγωγών δεν σταμάτησαν την κινεζική ανάπτυξη στην τεχνητή νοημοσύνη. Την έσπρωξαν προς μια δική της αρχιτεκτονική.
Από την εξάρτηση στην παράλληλη τεχνολογική σφαίραΓια χρόνια, η Ουάσινγκτον θεωρούσε ότι ο έλεγχος στα πιο ισχυρά τσιπ της Nvidia ήταν ένα από τα λίγα πραγματικά εργαλεία πίεσης απέναντι στην Κίνα. Η λογική ήταν απλή: χωρίς πρόσβαση στους πιο εξελιγμένους επεξεργαστές, οι κινεζικές εταιρείες δεν θα μπορούσαν να εκπαιδεύσουν και να λειτουργήσουν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης στο επίπεδο των αμερικανικών κολοσσών.
Η πραγματικότητα αποδείχθηκε πιο σύνθετη. Εταιρείες όπως η DeepSeek και η Moonshot AI δεν περίμεναν απλώς να αλλάξει η πολιτική της Ουάσινγκτον. Άρχισαν να σχεδιάζουν τα συστήματά τους γύρω από τους περιορισμούς. Να τα κάνουν πιο ελαφριά. Πιο αποδοτικά. Πιο ευέλικτα. Να τα προσαρμόζουν σε διαφορετικούς επεξεργαστές, όχι μόνο στα τσιπ της Nvidia.
Η Κίνα δεν χρειάζεται απαραίτητα να αντιγράψει πλήρως το αμερικανικό μοντέλο. Μπορεί να χτίσει ένα παράλληλο οικοσύστημα. Κινεζικά μοντέλα, κινεζικά τσιπ, κινεζικά data centers, κινεζικές εφαρμογές. Όχι κατ’ ανάγκη τα καλύτερα στον κόσμο. Αλλά αρκετά καλά για να καλύψουν μεγάλο μέρος των πραγματικών αναγκών της αγοράς, του κράτους και της βιομηχανίας.
Αυτό ακριβώς φοβόταν εδώ και καιρό ο Τζένσεν Χουάνγκ, ο επικεφαλής της Nvidia. Ότι οι πολύ σκληροί περιορισμοί δεν θα κρατούσαν την Κίνα μόνιμα πίσω. Θα την ανάγκαζαν να επιταχύνει την αυτονομία της. Και στο τέλος θα δημιουργούσαν δύο αγορές τεχνητής νοημοσύνης: μία αμερικανική και δυτική, χτισμένη γύρω από την Nvidia, και μία κινεζική, χτισμένη γύρω από τη Huawei και τους εγχώριους προμηθευτές.
Το όριο της αμερικανικής πίεσηςΗ DeepSeek εξακολουθεί να χρειάζεται την Nvidia. Σύμφωνα με ανθρώπους της βιομηχανίας η εκπαίδευση του νέου της μοντέλου έγινε ακόμη με αμερικανικά τσιπ. Η διαφορά είναι ότι η λειτουργία του μοντέλου - το λεγόμενο inference, δηλαδή η διαδικασία με την οποία το σύστημα απαντά στους χρήστες - μπορεί πλέον να γίνεται και πάνω σε τσιπ της Huawei.
Αυτό είναι τεχνικά μικρότερο βήμα από την πλήρη εκπαίδευση ενός μεγάλου μοντέλου σε κινεζικό hardware. Πολιτικά όμως είναι πολύ μεγαλύτερο. Δείχνει ότι το Πεκίνο μπορεί να αρχίσει να μεταφέρει κρίσιμα τμήματα της αλυσίδας τεχνητής νοημοσύνης σε εγχώρια βάση. Και κάθε τέτοιο βήμα μειώνει την αποτελεσματικότητα των αμερικανικών περιορισμών.
Η Huawei έχει ήδη ανακοινώσει ότι ετοιμάζει τσιπ για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Η ίδια αναγνωρίζει ότι θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να πλησιάσει τις σημερινές επιδόσεις της Nvidia. Όμως το ζήτημα δεν είναι μόνο η απόλυτη ισχύς. Είναι η κατεύθυνση. Και η κατεύθυνση είναι σαφής: η Κίνα προσπαθεί να μετατρέψει την πίεση σε βιομηχανική πολιτική.
Εδώ βρίσκεται και το πρόβλημα για τον Τραμπ. Αν η Κίνα πειστεί ότι μπορεί να συνεχίσει χωρίς τις πιο προηγμένες αμερικανικές τεχνολογίες, τότε η διαπραγματευτική αξία των τσιπ μειώνεται. Η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να έχει πλεονέκτημα. Αλλά δεν έχει πια την ίδια βεβαιότητα ότι μπορεί να κλείσει τον διακόπτη.
Ο Τραμπ είχε ανοίξει τον δρόμο, ώστε η Nvidia να μπορεί να πουλήσει στην Κίνα το H200, ένα από τα ισχυρά της τσιπ. Όμως η υπόθεση έμεινε πρακτικά «παγιδευμένη» ανάμεσα σε δύο πιέσεις. Στην Ουάσινγκτον, βουλευτές και αξιωματούχοι ζητούν αυστηρότερο έλεγχο για το πού θα καταλήγουν και πώς θα χρησιμοποιούνται αυτά τα τσιπ. Στο Πεκίνο, η κυβέρνηση ωθεί τις κινεζικές εταιρείες να αγοράζουν εγχώριες λύσεις.
Το αποτέλεσμα είναι παράδοξο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέτρεψαν θεωρητικά μια χαραμάδα εξαγωγών, αλλά τα τσιπ δεν φαίνεται να έχουν φτάσει πραγματικά στην κινεζική αγορά. Ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ είπε πρόσφατα ότι δεν έχουν πωληθεί H200 στην Κίνα, ενώ και η Nvidia έχει αναφέρει ότι δεν έχει ακόμη έσοδα από τέτοιες πωλήσεις εκεί.
Έτσι, πριν από τη νέα συνάντηση Τραμπ - Σι, το θέμα της Nvidia παραμένει ανοιχτό. Όχι επειδή λείπει μόνο μια εμπορική άδεια, αλλά επειδή έχει αλλάξει η ίδια η πολιτική οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης. Η Αμερική θέλει να ελέγχει την πρόσβαση της Κίνας στα προηγμένα τσιπ. Η Κίνα θέλει να αποδείξει ότι δεν θα χρειάζεται για πάντα αυτή την πρόσβαση.
Εδώ έρχεται στο προσκήνιο η DeepSeek. Η συνεργασία της με τη Huawei δείχνει ότι οι κινεζικές εταιρείες δεν προσπαθούν απλώς να φτιάξουν καλύτερα τσιπ. Προσπαθούν να φτιάξουν ένα κλειστό, συντονισμένο σύστημα, όπου τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης σχεδιάζονται με βάση τις δυνατότητες των κινεζικών επεξεργαστών και οι επεξεργαστές προσαρμόζονται στις ανάγκες των μοντέλων. Αυτό μπορεί να μην δώσει στην Κίνα την κορυφή της τεχνητής νοημοσύνης αύριο το πρωί. Μπορεί όμως να της δώσει κάτι πιο στρατηγικό: ανθεκτικότητα.
Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Τραμπ δεν έχει χαρτιά στα χέρια του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να ελέγχουν το πιο προηγμένο κομμάτι της αλυσίδας. Η Nvidia παραμένει σημείο αναφοράς. Η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company εξακολουθεί να παράγει μεγάλο μέρος των πιο εξελιγμένων τσιπ του κόσμου. Και η κινεζική βιομηχανία δεν έχει ακόμη αποδείξει ότι μπορεί να παράγει σε μεγάλη κλίμακα ό,τι χρειάζεται η τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς.
Όμως το κινεζικό μήνυμα είναι πλέον διαφορετικό. Δεν είναι «δώστε μας πρόσβαση για να συνεχίσουμε». Είναι «αν δεν μας δώσετε πρόσβαση, θα χτίσουμε κάτι δικό μας».
Αυτό είναι το σημείο που μειώνει την αμερικανική μόχλευση. Όσο περισσότερο οι κινεζικές εταιρείες προσαρμόζονται σε ένα μέλλον χωρίς Nvidia, τόσο λιγότερο αποτελεσματική γίνεται η απειλή των περιορισμών. Και όσο περισσότερο η Huawei συνδέει τα τσιπ της με μοντέλα όπως της DeepSeek, τόσο πιο δύσκολο γίνεται για την Ουάσινγκτον να γυρίσει την κατάσταση πίσω.
Η μάχη για την τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πια μόνο μάχη επιδόσεων. Είναι μάχη οικοσυστημάτων. Και η Κίνα δείχνει ότι είναι έτοιμη να δεχθεί μικρότερη τεχνολογική απόδοση, αν το αντάλλαγμα είναι μεγαλύτερη στρατηγική ανεξαρτησία. Για τον Τραμπ, αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Όχι ότι η Κίνα έφτασε ήδη την Αμερική. Αλλά ότι μαθαίνει να κινείται χωρίς να περιμένει την άδεια της Αμερικής.
Η Huawei έχει ήδη ανακοινώσει ότι ετοιμάζει τσιπ για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Η ίδια αναγνωρίζει ότι θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να πλησιάσει τις σημερινές επιδόσεις της Nvidia. Όμως το ζήτημα δεν είναι μόνο η απόλυτη ισχύς. Είναι η κατεύθυνση. Και η κατεύθυνση είναι σαφής: η Κίνα προσπαθεί να μετατρέψει την πίεση σε βιομηχανική πολιτική.
Εδώ βρίσκεται και το πρόβλημα για τον Τραμπ. Αν η Κίνα πειστεί ότι μπορεί να συνεχίσει χωρίς τις πιο προηγμένες αμερικανικές τεχνολογίες, τότε η διαπραγματευτική αξία των τσιπ μειώνεται. Η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να έχει πλεονέκτημα. Αλλά δεν έχει πια την ίδια βεβαιότητα ότι μπορεί να κλείσει τον διακόπτη.
Το δίλημμα της Nvidia αλλά και της ΟυάσινγκτονΗ Nvidia βρίσκεται στο κέντρο αυτής της σύγκρουσης. Από τη μία, είναι ο πιο κρίσιμος εμπορικός παίκτης της αμερικανικής τεχνολογικής υπεροχής. Από την άλλη, έχει κάθε λόγο να θέλει πρόσβαση στην κινεζική αγορά, μία από τις μεγαλύτερες αγορές τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο.
Ο Τραμπ είχε ανοίξει τον δρόμο, ώστε η Nvidia να μπορεί να πουλήσει στην Κίνα το H200, ένα από τα ισχυρά της τσιπ. Όμως η υπόθεση έμεινε πρακτικά «παγιδευμένη» ανάμεσα σε δύο πιέσεις. Στην Ουάσινγκτον, βουλευτές και αξιωματούχοι ζητούν αυστηρότερο έλεγχο για το πού θα καταλήγουν και πώς θα χρησιμοποιούνται αυτά τα τσιπ. Στο Πεκίνο, η κυβέρνηση ωθεί τις κινεζικές εταιρείες να αγοράζουν εγχώριες λύσεις.
Το αποτέλεσμα είναι παράδοξο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέτρεψαν θεωρητικά μια χαραμάδα εξαγωγών, αλλά τα τσιπ δεν φαίνεται να έχουν φτάσει πραγματικά στην κινεζική αγορά. Ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ είπε πρόσφατα ότι δεν έχουν πωληθεί H200 στην Κίνα, ενώ και η Nvidia έχει αναφέρει ότι δεν έχει ακόμη έσοδα από τέτοιες πωλήσεις εκεί.
Έτσι, πριν από τη νέα συνάντηση Τραμπ - Σι, το θέμα της Nvidia παραμένει ανοιχτό. Όχι επειδή λείπει μόνο μια εμπορική άδεια, αλλά επειδή έχει αλλάξει η ίδια η πολιτική οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης. Η Αμερική θέλει να ελέγχει την πρόσβαση της Κίνας στα προηγμένα τσιπ. Η Κίνα θέλει να αποδείξει ότι δεν θα χρειάζεται για πάντα αυτή την πρόσβαση.
Τα κινεζικά εμπόδια παραμένουν μεγάλαΠαρά τη δυναμική, η κινεζική τεχνολογική αυτονομία δεν είναι δεδομένη. Η SMIC, η κινεζική εταιρεία που κατασκευάζει ορισμένα από τα τσιπ της Huawei, εξακολουθεί να έχει σοβαρά προβλήματα παραγωγής. Τα κινεζικά τσιπ είναι πιο δύσκολο να παραχθούν σε μεγάλη κλίμακα, εμφανίζουν περισσότερα ελαττώματα και καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια σε σχέση με τους ξένους ανταγωνιστές τους. Η Huawei προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτό το έλλειμμα ενώνοντας μεγάλο αριθμό λιγότερο ισχυρών τσιπ, ώστε να πετύχει συνολική υπολογιστική ισχύ που πλησιάζει τις πιο προηγμένες λύσεις. Είναι μια πρακτική λύση, αλλά όχι χωρίς κόστος. Απαιτεί τεράστιες ποσότητες παραγωγής, περισσότερη ενέργεια και πολύ καλή ενσωμάτωση μεταξύ hardware και software.
Εδώ έρχεται στο προσκήνιο η DeepSeek. Η συνεργασία της με τη Huawei δείχνει ότι οι κινεζικές εταιρείες δεν προσπαθούν απλώς να φτιάξουν καλύτερα τσιπ. Προσπαθούν να φτιάξουν ένα κλειστό, συντονισμένο σύστημα, όπου τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης σχεδιάζονται με βάση τις δυνατότητες των κινεζικών επεξεργαστών και οι επεξεργαστές προσαρμόζονται στις ανάγκες των μοντέλων. Αυτό μπορεί να μην δώσει στην Κίνα την κορυφή της τεχνητής νοημοσύνης αύριο το πρωί. Μπορεί όμως να της δώσει κάτι πιο στρατηγικό: ανθεκτικότητα.
Το πραγματικό διακύβευμα της συνάντησης Τραμπ - ΣιΣτο Πεκίνο, ο Σι Τζινπίνγκ πηγαίνει στη συνάντηση με τον Τραμπ έχοντας ένα επιχείρημα που πριν από λίγα χρόνια θα ήταν λιγότερο πειστικό. Η Κίνα πιέστηκε, αποκλείστηκε από κρίσιμες τεχνολογίες, είδε την Ουάσινγκτον να μετατρέπει τα τσιπ σε εργαλείο εθνικής ασφάλειας. Αλλά δεν λύγισε. Προσαρμόστηκε.
Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Τραμπ δεν έχει χαρτιά στα χέρια του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να ελέγχουν το πιο προηγμένο κομμάτι της αλυσίδας. Η Nvidia παραμένει σημείο αναφοράς. Η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company εξακολουθεί να παράγει μεγάλο μέρος των πιο εξελιγμένων τσιπ του κόσμου. Και η κινεζική βιομηχανία δεν έχει ακόμη αποδείξει ότι μπορεί να παράγει σε μεγάλη κλίμακα ό,τι χρειάζεται η τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς.
Όμως το κινεζικό μήνυμα είναι πλέον διαφορετικό. Δεν είναι «δώστε μας πρόσβαση για να συνεχίσουμε». Είναι «αν δεν μας δώσετε πρόσβαση, θα χτίσουμε κάτι δικό μας».
Αυτό είναι το σημείο που μειώνει την αμερικανική μόχλευση. Όσο περισσότερο οι κινεζικές εταιρείες προσαρμόζονται σε ένα μέλλον χωρίς Nvidia, τόσο λιγότερο αποτελεσματική γίνεται η απειλή των περιορισμών. Και όσο περισσότερο η Huawei συνδέει τα τσιπ της με μοντέλα όπως της DeepSeek, τόσο πιο δύσκολο γίνεται για την Ουάσινγκτον να γυρίσει την κατάσταση πίσω.
Η μάχη για την τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πια μόνο μάχη επιδόσεων. Είναι μάχη οικοσυστημάτων. Και η Κίνα δείχνει ότι είναι έτοιμη να δεχθεί μικρότερη τεχνολογική απόδοση, αν το αντάλλαγμα είναι μεγαλύτερη στρατηγική ανεξαρτησία. Για τον Τραμπ, αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Όχι ότι η Κίνα έφτασε ήδη την Αμερική. Αλλά ότι μαθαίνει να κινείται χωρίς να περιμένει την άδεια της Αμερικής.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα