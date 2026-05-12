Ημιβύθιση ιστιοφόρου έξω από το λιμάνι της Μεγίστης, διασώθηκαν οι 6 επιβαίνοντες
Σε επιχείρηση διάσωσης υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, διασώθηκαν έξι αλλοδαποί επιβαίνοντες σε θαλαμηγό/ιστιοφόρο σκάφος σημαίας Ιταλίας, το οποίο παρουσίασε ημιβύθιση στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι της Μεγίστης.
Στην επιχείρηση συμμετείχε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού (ΠΛΣ 6), το οποίο προσέγγισε άμεσα το σημείο και προχώρησε στην ασφαλή περισυλλογή των επιβαινόντων. Οι έξι αλλοδαποί είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Μεγίστης για τις περαιτέρω διαδικασίες.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το σκάφος υπέστη ημιβύθιση υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ενώ κατά τη διάρκεια του περιστατικού οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές, γεγονός που διευκόλυνε την επιχείρηση διάσωσης.
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος.
