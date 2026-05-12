Συνελήφθη 45χρονος φυγόποινος στον Άγιο Παντελεήμονα, είχε καταδικαστεί σε ισόβια για βιασμό ανήλικης
ΕΛΛΑΔΑ
σύλληψη Άγιος Παντελεήμονας βιασμός ανήλικης Ομόνοια

Συνελήφθη 45χρονος φυγόποινος στον Άγιο Παντελεήμονα, είχε καταδικαστεί σε ισόβια για βιασμό ανήλικης

Ο δράστης είχε απειλήσει με χαρτοκόπτη το θύμα ενώ βιντεοσκόπησε την εγκληματική του πράξη

Συνελήφθη 45χρονος φυγόποινος στον Άγιο Παντελεήμονα, είχε καταδικαστεί σε ισόβια για βιασμό ανήλικης
5 ΣΧΟΛΙΑ
Στην σύλληψη 45χρονου φυγόποινου στον Άγιο Παντελεήμονα προχώρησαν οι Αρχές το απόγευμα της Παρασκευής (08/05) ο οποίος είχε καταδικαστεί σε ισόβια για βιασμό ανήλικης.

Ο 45χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο στοχευμένης αστυνομικής επιχείρησης του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α..

Ο δράστης είχε απειλήσει με χαρτοκόπτη το ανήλικο θύμα του ενώ βιντεοσκόπησε την εγκληματική του πράξη.

Σε βάρος του 45χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης καθώς είχε καταδικαστεί σε ποινή ισόβιας κάθειρξης για τον βιασμό σε βάρος ανήλικης που έλαβε χώρα τον Μάιο του 2023 στην περιοχή της Ομόνοιας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Η φαρμακευτική καινοτομία δεν αποτελεί επιλογή πολιτικής, αποτελεί δικαίωμα των ασθενών και βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας. Και σήμερα, στην Ελλάδα, αυτό το δικαίωμα δοκιμάζεται στην πράξη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης