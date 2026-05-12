Συνελήφθη 45χρονος φυγόποινος στον Άγιο Παντελεήμονα, είχε καταδικαστεί σε ισόβια για βιασμό ανήλικης
Ο δράστης είχε απειλήσει με χαρτοκόπτη το θύμα ενώ βιντεοσκόπησε την εγκληματική του πράξη
Στην σύλληψη 45χρονου φυγόποινου στον Άγιο Παντελεήμονα προχώρησαν οι Αρχές το απόγευμα της Παρασκευής (08/05) ο οποίος είχε καταδικαστεί σε ισόβια για βιασμό ανήλικης.
Ο 45χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο στοχευμένης αστυνομικής επιχείρησης του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α..
Ο δράστης είχε απειλήσει με χαρτοκόπτη το ανήλικο θύμα του ενώ βιντεοσκόπησε την εγκληματική του πράξη.
Σε βάρος του 45χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης καθώς είχε καταδικαστεί σε ποινή ισόβιας κάθειρξης για τον βιασμό σε βάρος ανήλικης που έλαβε χώρα τον Μάιο του 2023 στην περιοχή της Ομόνοιας.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
