Νέες τουρκικές παραβάσεις στο FIR Αθηνών, οπλισμένα ήταν δύο F-16
Δεν υπήρξαν εμπλοκές με τα ελληνικά μαχητικά

Κλιμάκωση στον αριθμό και τα χαρακτηριστικά των τουρκικών παραβάσεων σημειώθηκε σήμερα, καθώς μετά από πολύ καιρό έφτασαν συνολικά τις εννέα στον αριθμό, ενώ ανάμεσα σε αυτές καταγράφηκε και παρουσία ζεύγους οπλισμένων μαχητικών αεροσκαφών F-16.

Ειδικότερα, τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν τρία ζεύγη μαχητικών F-16, ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72 και δύο UAV.

Δύο από τα F-16 ήταν οπλισμένα.

Οι παραβάσεις ήταν τρεις από τα F-16, τέσσερις από τα UAV και δύο από το ATR-72 και έγιναν στο βορειοανατολικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
