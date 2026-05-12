Οι Κινητές Μονάδες Υγείας του ΕΟΔΥ φτάνουν στα πιο απομακρυσμένα σημεία της Ελλάδας, δείτε βίντεο
Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram η αναπληρώτρια υπουργός, Ειρήνη Αγαπηδάκη, φαίνονται οι άνθρωποι που στελεχώνουν τις Κινητές Μονάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) και «κάνουν πράξη το όραμα της φροντίδας για όλους»
«Οι Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ φτάνουν σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, ακόμα και σε χωριά με έναν-δύο κατοίκους», τόνισε με μία ανάρτησή της στο Instagram σήμερα (12/5) η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.
Στο βίντεο που δημοσίευσε η κ. Αγαπηδάκη φαίνονται οι άνθρωποι που στελεχώνουν τις Κινητές Μονάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) και, όπως επισημαίνει η αναπληρώτρια υπουργός, «κάνουν πράξη το όραμα της φροντίδας για όλους».
Ο προϊστάμενος των Κινητών Μονάδων Υγείας τόνισε: «πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδος».
«Με τις Κινητές Μονάδες Υγείας του ΕΟΔΥ φτάνουμε στα πιο απομακρυσμένα σημεία της Ελλάδας, ακόμα και σε χώρια με έναν ή δύο κατοίκους», επισημαίνει ένας οδηγός.
Μία νοσηλεύτρια δήλωσε πως: «με την παρουσία του γιατρού πραγματοποιούνται εξετάσεις, όπως χοληστερίνη, σάκχαρο, τριγλυκερίδια, αιματοκρίτης, γλυκοζυλιωμένη, δείκτη μάζας σώματος, οξυγόνο και αρτηριακή πίεση».
«Όταν λάβουμε μια ειδοποίηση από το κλιμάκιο, που βρίσκεται στην κατ οίκον επίσκεψη, ξεκινάμε για να πάμε στο σταθερό σημείο και να προσφέρουμε με το βαλιτσάκι της τηλεϊατρικής: σπιρομέτρηση, καρδιογράφημα, υπέρηχο άνω κάτω κοιλίας», υπογραμμίζει μία ιατρός, ενώ κρατάει το βαλιτσάκι της τηλεϊατρικής.
Μία επισκέπτρια Υγείας δήλωσε: «Λαμβάνουμε κλήση από πολίτες αλλά και από δήμους και τοπικές κοινότητες για τον προγραμματισμό των ραντεβού στους εκάστοτε οικισμούς».
Στο τέλος του βίντεο αναγράφεται πως με ένα τηλέφωνο στο «1135» ο γιατρός έρχεται στην πόρτα για ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, χωρίς καμία χρέωση.
Όπως εξήγησε, το υπουργείο προχωρά σε μια ουσιαστική αλλαγή φιλοσοφίας, καθώς «δεν μπορούμε να περιμένουμε πια να έρθουν οι πολίτες σε εμάς, πάμε εμείς σε αυτούς». Το νέο σύστημα αφορά κυρίως ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και ανθρώπους που ζουν μόνοι τους ή έχουν περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης σε δομές υγείας.
«Δεν μπορούμε να περιμένουμε πια να έρθουν οι πολίτες σε εμάς, πάμε εμείς σε αυτούς»Μιλώντας στην εκπομπή «Newsroom» στο ΕΡΤNEWS το πρωί της Δευτέρας (11/5) η κ. Αγαπηδάκη αναφέρθηκε στις Κινητές Μονάδες Υγείας και στο νέο μοντέλο κατ’ οίκον φροντίδας, παρουσιάζοντας την επέκταση των υπηρεσιών του ΕΣΥ σε πολίτες που δεν μπορούν εύκολα να μετακινηθούν ή ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές.
