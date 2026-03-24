25 Μαρτίου 2026: Μαθητική παρέλαση με τσολιάδες, παραδοσιακές φορεσιές και σκύλους στο βροχερό κέντρο της Αθήνας, δείτε βίντεο και εικόνες

«Με συγκίνηση παρακολουθήσαμε μία μεγαλειώδη παρέλαση των παιδιών μας, Ελληνίδων και Ελλήνων, ήταν μια άψογη παρουσίαση και, νομίζω, μια από τις καλύτερες παρελάσεις των τελευταίων ετών», δήλωσε, μετά το πέρας της μαθητικής παρέλασης στο κέντρο της Αθήνας η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,«Με την ίδια συγκίνηση και με ευγνωμοσύνη σκεφτόμαστε τους ήρωες του 1821 που την ημέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου σήκωσαν τα μάτια στον ουρανό και άρχισαν μία τεράστια μάχη για την Ελευθερία και, εν τέλει, για την πατρίδα», επεσήμανε η υπουργός και στη συνέχεια τόνισε: «Η ιστορία δεν είναι μόνο αυτό που πέρασε, είναι και αυτό που θέλουμε να γίνουμε. Βλέπουμε τα παιδιά μας, που παρήλασαν μαζί με τους καθηγητές τους και δίνουν αυτή την ελπίδα για τη συνέχεια του Έθνους, με προοπτική, με σταθερότητα».Από τη πλευρά του, ο δήμαρχος Αθηναίων,, δηλωσε: «Σε μία περίοδο ακραίων διεθνών αναταράξεων, πολεμικών συγκρούσεων και αβεβαιοτήτων, το μήνυμα της σημερινής μαθητικής παρέλασης είναι καθαρό: η κοινωνία προχωρά μπροστά όταν είναι ενωμένη και όταν προασπίζεται με σθένος, με πάθος και χωρίς εκπτώσεις τις αξίες της Δημοκρατίας, της Δικαιοσύνης, της Ελευθερίας και της Ειρήνης. Οι νέοι, σήμερα, μάς έδειξαν τον δρόμο. Αξίζουν κάθε στήριξη από όλους μας».Για μία «πάρα πολύ σημαντική ημέρα για τους Έλληνες, αλλά και την ανθρωπότητα», έκανε λόγο η πρόεδρος του κόμματος της Πλεύσης Ελευθερίας,, υπογραμμίζοντας ότι η επέτειος της 25ης Μαρτίου «έχει ως πρωταρχική αξία την ελευθερία του ανθρώπου». «Σε μία εποχή, όπου παλεύουμε για να αποκαταστήσουμε δικαιώματα και ελευθερίες, η εθνική μας επέτειος, μας γεμίζει με την αυτοπεποίθηση ότι στο τέλος το δίκαιο, η ελευθερία, οι άνθρωποι, οι λαοί θα νικήσουν», ανέφερε η κ. Κωνσταντοπούλου, σημειώνοντας παράλληλα, ότι τα παιδιά που παρήλασαν «είναι η υπερηφάνεια μας, η ελπίδα και η δύναμη αυτού του τόπου».Τέλος, εκ μέρους του κόμματος «Νίκη», ο βουλευτής Α' Ανατολικής Αττικής, Τάσος Οικονομόπουλος, δήλωσε: «Η 25η Μαρτίου είναι ημέρα πίστης, ελευθερίας και εθνικής συνείδησης. Οι αγωνιστές του '21 σήκωσαν το λάβαρο και μας οδήγησαν στην πίστη, στις αξίες του γένους μας, παρακαταθήκη που θέλουμε να αφήσουμε σήμερα με τη σειρά μας στη νέα γενιά, γιατί αποδεικνύουμε ότι με ενότητα, οι Έλληνες μπορούμε να μεγαλουργήσουμε».+ Φωτογραφίες: Γιώργος Κονταρίνης, Γιάννης Παναγόπουλος (Eurokinissi)