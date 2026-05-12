Η Ουκρανία έπληξε ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου 1.500 χλμ μακριά από το σύνορά της
Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η θέση που κατέχει αυτή τη στιγμή η χώρα του στην πρώτη γραμμή του μετώπου και στις επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών

Η Ουκρανία έπληξε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στην περιοχή Όρενμπουργκ της Ρωσίας, που βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.500 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελέσνκι είπε επίσης ότι το Κίεβο συνεργάζεται με τους συμμάχους του στην Ευρώπη για την ανάπτυξη αμυντικών τεχνολογιών κατά βαλλιστικών πυραύλων, προσθέτοντας ότι 13 χώρες και εκπρόσωποι του ΝΑΤΟ συμμετείχαν σήμερα σε συνομιλίες για το εν λόγω θέμα.


«Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών»

«Συνολικά, η θέση που κατέχει αυτή τη στιγμή η Ουκρανία στην πρώτη γραμμή του μετώπου, στις επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς που πραγματοποιούμε και στα αποτελέσματα της συνεργασίας μας με τους εταίρους μας βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών.

Πρέπει να διατηρήσουμε αυτό το επίπεδο και να συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε αποτελέσματα», δήλωσε ο Ζελένσκι απευθυνόμενος στους Ουκρανούς στην καθημερινή του ομιλία.
