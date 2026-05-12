Εξαφάνιση 16χρονης από χώρο παιδικής προστασίας στη Νέα Σμύρνη, η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»
ΕΛΛΑΔΑ
Εξαφάνιση Χαμόγελο του Παιδιού Νέα Σμύρνη

Εξαφάνιση 16χρονης από χώρο παιδικής προστασίας στη Νέα Σμύρνη, η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Η Αλεξάνδρα Γ. έχει ύψος 1,60 μ., έχει κανονικό βάρος, καστανόξανθα μαλλιά και πράσινα μάτια

Εξαφάνιση 16χρονης από χώρο παιδικής προστασίας στη Νέα Σμύρνη, η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»
Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση 16χρονης από χώρο παιδικής προστασίας στη Νέα Σμύρνη, με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της να γίνεται κατόπιν εισαγγελικής εντολής από το Το Χαμόγελο του Παιδιού.

Η εξαφάνιση της ανήλικης Αλεξάνδρας Γ. σημειώθηκε στις 4 Μαΐου 2026, κατά τις βραδινές ώρες, ωστόσο η σχετική ενημέρωση προς τον οργανισμό έγινε σήμερα, 12 Μαΐου 2026, οπότε και ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες δημοσιοποίησης και αναζήτησης.

Η Αλεξάνδρα Γ. έχει ύψος 1,60 μ., έχει κανονικό βάρος, καστανόξανθα μαλλιά και πράσινα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε φόρμες και λευκές παντόφλες.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Thema Insights

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Η φαρμακευτική καινοτομία δεν αποτελεί επιλογή πολιτικής, αποτελεί δικαίωμα των ασθενών και βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας. Και σήμερα, στην Ελλάδα, αυτό το δικαίωμα δοκιμάζεται στην πράξη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης