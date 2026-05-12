Εξαφάνιση 16χρονης από χώρο παιδικής προστασίας στη Νέα Σμύρνη, η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»
Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση 16χρονης από χώρο παιδικής προστασίας στη Νέα Σμύρνη, με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της να γίνεται κατόπιν εισαγγελικής εντολής από το Το Χαμόγελο του Παιδιού.
Η εξαφάνιση της ανήλικης Αλεξάνδρας Γ. σημειώθηκε στις 4 Μαΐου 2026, κατά τις βραδινές ώρες, ωστόσο η σχετική ενημέρωση προς τον οργανισμό έγινε σήμερα, 12 Μαΐου 2026, οπότε και ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες δημοσιοποίησης και αναζήτησης.
Η Αλεξάνδρα Γ. έχει ύψος 1,60 μ., έχει κανονικό βάρος, καστανόξανθα μαλλιά και πράσινα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε φόρμες και λευκές παντόφλες.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
