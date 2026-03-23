«Προσεχώς...» είπε η Γρατσία για το κόμμα Καρυστιανού, «δεν ήταν βιώσιμες οι συνθήκες» είπε για την δίκη για τα Τέμπη

«Δικαστικό φιάσκο» χαρακτήρισε τη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των

που ξεκίνησε σήμερα με πολλές εντάσεις στην Λάρισα, η δικηγόρος της

,

, λόγω της κατάσταση που επικρατούσε στην επιλεγμένη αίθουσα.

Μιλώντας στο OPEN, η κα Γρατσία δήλωσε μεταξύ άλλων ότι νιώθει ντροπή ως λειτουργός της Δικαιοσύνης για τις συνθήκες της διαμορφωμένης αίθουσας.



Αναφορικά με το πότε σκοπεύει να ανακοινώσει την ίδρυση κομματικού φορέα η Μαρία Καρυστιανού, η κα Γρατσία επισήμανε ότι δεν έχει σαφή εκτίμηση γι αυτό και δεν θα ήθελε να πει κάτι ανακριβές. «Προσεχώς...», είπε χαρακτηριστικά.

«Σήμερα βιώσαμε όλοι μια απρόσμενα πολύ δυσάρεστη εμπειρία, διότι ακούγαμε όλη αυτή την περίοδο ότι είχε ετοιμαστεί μια εξαιρετική αίθουσα συνεδριάσεων ειδικά για τη δίκη των Τεμπών με βάση και τη σχετική απόφαση του κ. Φλωρίδη, που είχε ξεκινήσει από τον Μάρτιο του 2024, άρα είχε πάρει σημαντικό χρονικό διάστημα για να επιτευχθεί ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, πλην όμως το αποτέλεσμα ήταν παραπάνω από απογοητευτικό. Κι αυτό διότι όλοι ήταν στοιβαγμένοι, ο ένας πάνω στον άλλον κι ένιωσα ντροπή ως λειτουργός της Δικαιοσύνης γιατί χρειάστηκαν πολλοί δικηγόροι από την πλευρά των κατηγορούντων, οι οποίοι αναδείκνυαν το επιβαρυμένο της κατάστασης, καθώς δεν υπήρχαν επαρκή μέτρα ασφαλείας, ούτε καν παράθυρα», είπε αρχικά η Μαρία Γρατσία και πρόσθεσε: «Θέλω να ελπίζω ότι δεν ισχύει το κονδύλι του 1,5 εκατ. ευρώ που φέρεται ότι διατέθηκε για τη διαμόρφωση της αίθουσας, αν όντως ισχύει αυτό το πόσο θα πρέπει να διερευνηθεί. Το βασικό είναι ότι η δομή και οι υποδομές της αίθουσας ήταν εξαιρετικά ακατάλληλες, δεν υπήρχε οξυγόνο κυριολεκτικά και μεταφορικά, ήμασταν ο ένας πάνω στον άλλον».

«Δεν ήταν βιώσιμες οι συνθήκες»

Αναφερόμενη στην δήλωση του Παύλου Μαρινάκη, η Μαρία Γρατσία είπε: «Μου έκανε εντύπωση η τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη για πολιτική εκμετάλλευση, ενώ πολλοί δικηγόροι, κι από την πλευρά της υπεράσπισης, δήλωσαν ότι ήταν απάνθρωπες. Αποδεικνύεται ότι εξαρχής ήξεραν ότι δεν θα μπορούσαν να καλυφθούν οι ανάγκες για τους παριστάμενους στη δίκη. Φαινόταν ότι η κατάσταση θα οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Μου έκανε εντύπωση κι η προσέγγιση εισαγγελέα και δικαστών, αφού παρά το ότι η συντριπτική πλειοψηφία των δικηγόρων αντέδρασε πολύ έντονα, με την έδρα απλά να διατάζει διακοπές και να είναι επίμονη στο να ξεκινήσει η διαδικασία. Δεν ήταν βιώσιμες οι συνθήκες».

«Ντρέπομαι που βίωσα μια τέτοια εμπειρία»

«Ντρέπομαι που βίωσα μια τέτοια εμπειρία που δεν θα συναντούσε κανείς ούτε σε ένα υποβαθμισμένο κράτος. Κανείς δεν περίμενε μια τέτοια κατάσταση. Μια μητέρα θανόντος είπε ότι δεν άντεχε να κάθεται δίπλα σε κατηγορούμενο, ενώ άλλος συγγενής θύματος τόνισε ότι βίωσε κρίση πανικού», επισήμανε η ίδια.