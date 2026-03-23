Ένταση για την αίθουσα στη δίκη για τα Τέμπη, δεν χωρά τους διαδίκους: Έχετε χάσει την εμπιστοσύνη μας, φώναζαν συγγενείς στο δικαστήριο
Μέσα σε κλίμα μεγάλης έντασης και με άδεια τα εδώλια των κατηγορουμένων, ξεκίνησε σήμερα στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Τρία χρόνια μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα που άφησε πίσω του 57 νεκρούς, η πολυαναμενόμενη δίκη άρχισε μέσα σε κλίμα έντονης καχυποψίας προς τα μέλη του δικαστηρίου αλλά και με συνεχείς ενστάσεις και διαμαρτυρίες για «ακαταλληλότητα» της αίθουσας, την οποία διαμόρφωσε ειδικά σε δικαστήριο το υπουργείο Δικαιοσύνης. Και η αίθουσα αυτή, η οποία βρίσκεται στο συνεδριακό κέντρο Γαιόπολις στη Λάρισα, δεν μπόρεσε να χωρέσει σήμερα όλους τους συγγενείς των θυμάτων, ούτε όμως και συνηγόρους.
Όσοι δεν μπόρεσαν να περάσουν την πόρτα της αίθουσας έμειναν εκτός δικαστηρίου αλλά και όσοι κατάφεραν να μπουν στην αρχή δεν άκουγαν καν την πρόεδρο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, διότι για λίγο είχαν οι μικροφωνικές εγκαταστάσεις πρόβλημα.
Σήμερα παρόντες στη δικαστική αίθουσα παρόντες ήταν οι κατηγορούμενοι Δημ. Νικολάου πρώην επιθεωρητής Διοικησης ΟΣΕ στη Λάρισα, Κων. Μουρουδέλης διευθυντής Διεύθυνσης σιδηροδρομικων συστημάτων ΟΣΕ και Σπύρος Πατέρας πρώην πρόεδρος ΟΣΕ.
Οι συνήγοροι και των δυο πλευρών αλλά και η ολομέλεια των προέδρων των Δικηγόρων Συλλόγων της χώρας έθεσε το θέμα της ακαταλληλότητας της αίθουσας με την εισαγγελέα της έδρας να εισηγείται ότι η αίθουσα δεν μπορεί να αλλάξει και την πρόεδρο να προσπαθεί να ξεκινήσει την τυπική διαδικασία νομιμοποίησης των συνηγόρων υπεράσπισης και υποστήριξης της κατηγορίας.
Οι αντιδράσεις όμως για την αίθουσα ήταν τόσο σφοδρές που το δικαστήριο διέκοψε τη διαδικασία τουλάχιστον τέσσερις φορές για να πέσουν οι τόνοι. Μάλιστα οι συνήγοροι έθεσαν και θέμα ασφάλειας της δίκης ζητώντας από το δικαστήριο να τους προσκομίσει το πιστοποιητικό πυρασφάλειας του χώρου.
Το θέμα πάντως της αίθουσας παραμένει στον αέρα και μένει να φανεί πως θα κινηθεί το δικαστήριο στην επόμενη συνεδρίαση του, η οποία όπως ανακοινώθηκε σήμερα, θα γίνει την 1η Απριλίου. Ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, αφού έθεσε και εκείνος ζήτημα ακαταλληλότητας της αίθουσας, δεσμεύτηκε να προβούν οι Σύλλογοι σε οποιαδήποτε ενέργεια για να βρεθεί λύση. Πάντως, οι δικηγόροι που μετέχουν στη δίκη απείλησαν με αποχή από τη διαδικασία αν δεν λυθεί όπως λένε το ζήτημα της αίθουσας ενώ και πολλοί συγγενείς δήλωσαν ότι θα αποχωρήσουν.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η βασική αίθουσα στην οποία διεξάγεται η δίκη έχει περί τις 221 θέσεις για συνηγόρους και κοινό και 36 θέσεις για τους κατηγορούμενους.
Η αίθουσα στην οποία διεξάγεται η δίκη:
«Ντροπή» και «αίσχος»Όταν η πρόεδρος είπε το «άρχεται η συνεδρίαση», οι διαμαρτυρίες των δικηγόρων και των δυο πλευρών (υπεράσπισης και υποστήριξης της κατηγορίας) γιγαντώθηκαν και τα αιτήματα για μεταφορά της δίκης σε άλλη αίθουσα έπεφταν «βροχή». Εξοργισμένοι και οι συγγενείς των θυμάτων αλλά και επιζώντες της τραγωδίας που κατάφεραν να μπουν στο δικαστήριο άρχισαν να φωνάζουν «ντροπή» και «αίσχος». Υπήρχαν στιγμές -κατά τη σημερινή πρώτη ημέρα της δίκης- που στη δικαστική αίθουσα επικρατούσε κυριολεκτικά χάος. Κανείς δεν άκουγε κανέναν αφού μιλούσαν όλοι μαζί!
«Εγώ μία μάνα θύματος δεν θα κάθομαι δίπλα από κατηγορούμενο. Είναι πολύ προσβλητικό μία μάνα να κάθεται δίπλα από κατηγορούμενο», είπε μητέρα θύματος.
Παρόντες στο δικαστήριο ήταν οι κατηγορούμενοι Δημ. Νικολάου, πρώην επιθεωρητής Διοίκησης ΟΣΕ στη Λάρισα, Κων. Μουρουδέλης, διευθυντής Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών συστημάτων ΟΣΕ και Σπύρος Πατέρας, πρώην πρόεδρος ΟΣΕ. Όταν ο κ. Πατέρας μπήκε στην αίθουσα, επικράτησε ένταση και συγγενείς φώναξαν «θα σε σκίσω με τα χέρια μου. Δεν θα σε σώσει αυτός».
Θέμα ασφάλειαςΟι συνήγοροι πάντως έθεσαν και θέμα ασφάλειας της διαδικασίας αν αυτή διεξαχθεί στη συγκεκριμένη αίθουσα. Ενδεικτικά είναι τα όσα ανέφεραν σε δήλωσή τους μέσα στο δικαστήριο η Μαρία Γρατσία και Ιωάννης Μαντζουράνης, συνήγοροι προς υποστήριξη της κατηγορίας:
«Σε συνέχεια του ήδη προ 15 λεπτών υποβληθέντος αιτήματος μας, με το παρόν αιτούμαστε και εγγράφως όπως άμεσα μεταβεί κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σας, στο συνεδριακό κέντρο Λάρισας, όπου πρόκειται να διεξαχθεί η δίκη των Τεμπών με υπέρμετρο συνωστισμό και συνάθροιση προσώπων, αιτία για την οποία πολλοί εξ αυτών είναι όρθιοι, ο ένας πάρα πολύ κοντά στον άλλον, και να ελέγξει αν πληρούνται οι προδιαγραφές για τα μέσα πυρόσβεσης που πρέπει να διαθέτει η συγκεκριμένη αίθουσα βάσει της κείμενης νομοθεσίας, ίδια δε βάσει του ΠΔ 41/2018- Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων, καθώς στο άρθρο 7 αυτού ορίζονται οι απαιτήσεις για τη συνάθροιση κοινού.
Παρακαλώ για τις άμεσες ενέργειες σας ώστε να διαγνωστεί η τήρηση ή μη των προδιαγραφών ασφαλείας που τάσσει ο νόμος, την οποία έχετε ΚΑΘΗΚΟΝ να διασφαλίζετε, και να διαγνωστεί αν πληρούνται οι κατά νόμον προϋποθέσεις για τη θεμελίωση του αδικήματος της έκθεσης κατά το άρθρο 306 ΠΚ.
Σας αποστέλλω και ενδεικτικό δημοσίευμα που αναφέρεται στον υφιστάμενο συνωστισμό, αιτία για την οποία διαμαρτυρήθηκαν στο δικαστήριο πλήθος παρισταμένων συγγενών και δικηγόρων».
