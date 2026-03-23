Η αίθουσα δεν πληροί τις προϋποθέσεις, λένε οι δικηγόροι για τη δίκη των Τεμπών
ΕΛΛΑΔΑ
Τέμπη Δίκη Δικαστήριο

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος αναφέρει πως «η σημερινή εικόνα μας προσβάλει όλους»

Παναγιώτης Τσιμπούκης
8 ΣΧΟΛΙΑ
«Το δικηγορικό σώμα καλεί την Πολιτεία να λάβει άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόοδος της δίκης», επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, λίγες ώρες μετά την διακοπή της δίκης στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας, που ξεκίνησε σήμερα να εκδικάζεται η υπόθεση του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Ακόμη, η συντονιστική επιτροπή υπογραμμίζει ότι «δυστυχώς, σήμερα, κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, διαπιστώσαμε ότι η επιλεγείσα αίθουσα συνεδρίασης δεν πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την ασφαλή διεξαγωγή της δίκης και την αξιοπρεπή άσκηση των δικαιωμάτων των διαδίκων και κατά συνέπεια, δεν πληροί τους όρους διεξαγωγής δίκαιης δίκης» και προσθέτει: «Η σημερινή εικόνα μας προσβάλει όλους».

Ειδικότερα, η ανακοίνωση της συντονιστικής επιτροπής αναφέρει:

«Η δίκη των Τεμπών αφορά όλη την ελληνική κοινωνία. Η αναζήτηση της αλήθειας και η απόδοση Δικαιοσύνης αποτελεί κοινό αίτημα.

Δυστυχώς, σήμερα, κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, διαπιστώσαμε ότι η επιλεγείσα αίθουσα συνεδρίασης δεν πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την ασφαλή διεξαγωγή της δίκης και την αξιοπρεπή άσκηση των δικαιωμάτων των διαδίκων και, κατά συνέπεια, δεν πληροί τους όρους διεξαγωγής δίκαιης δίκης.

Η σημερινή εικόνα μας προσβάλει όλους.

Η Συντονιστική Επιτροπή συναντήθηκε με την Διευθύνουσα του Εφετείου Λάρισας και της εξέθεσε τα προβλήματα που αντιμετώπισαν όλοι οι παράγοντες της δίκης.

Το δικηγορικό σώμα καλεί την Πολιτεία να λάβει άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόοδος της δίκης».
Thema Insights

