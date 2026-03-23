Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι δύο νεαροί για τη δολοφονία του τραγουδιστή στην Καρδίτσα
Κοντά στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι, τύπου πεταλούδα

Στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καρδίτσας οδηγήθηκαν οι δύο νεαροί 17 και 18 ετών που συνελήφθησαν για τη δολοφονία του  51χρονου τραγουδιστή, Γιώργου Τσιτόγλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραγουδιστής βρισκόταν σε κατοικία που του είχε παραχωρηθεί από έναν άνδρα, προκειμένου να συναντήσει μία γυναίκα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο σπίτι, φέρεται να επικοινώνησε με τα δύο νεαρά άτομα, ζητώντας τους να του προμηθεύσουν ποσότητα κοκαΐνης.

Όταν οι δύο νεαροί έφτασαν στο σημείο, προέκυψε έντονος διαπληκτισμός, καθώς ο τραγουδιστής τους είπε ότι δεν είχε χρήματα για να τους πληρώσει. Η ένταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα οι δράστες να του επιτεθούν με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων ταυτοποιήθηκαν. Σε κοντινή απόσταση από τον χώρο βρέθηκε ανάμεσα σε χόρτα ένα μαχαίρι τύπου πεταλούδα, το οποίο κατασχέθηκε.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες τους, βρέθηκαν στην οικία του ενός και κατασχέθηκαν, ένα μαχαίρι, μία λάμπα για καλλιέργεια υδροπονικής κάνναβης, καθώς και ένα όργανο μέτρησης ph.

Επιπλέον, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καρδίτσας, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας.
