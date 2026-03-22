Συνελήφθησαν ένας 17χρονος και ένας 18χρονος για τη δολοφονία του τραγουδιστή στην Καρδίτσα
Ο τραγουδιστής φέρεται να κάλεσε τους δύο νεαρούς και τους ζήτησε να αγοράσει κοκαΐνη - Τσακώθηκαν όταν τους είπε ότι δεν είχε χρήματα για να τους πληρώσει
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου στην Καρδίτσα, καθώς συνελήφθησαν οι δύο δράστες. Πρόκειται για έναν 17χρονο, ο οποίος ομολόγησε, και έναν νεαρό περίπου 18 ετών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραγουδιστής βρισκόταν σε κατοικία που του είχε παραχωρηθεί από έναν άνδρα, προκειμένου να συναντήσει μία γυναίκα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο σπίτι, φέρεται να επικοινώνησε με τα δύο νεαρά άτομα, ζητώντας τους να του προμηθεύσουν ποσότητα κοκαΐνης.
Όταν οι δύο νεαροί έφτασαν στο σημείο, προέκυψε έντονος διαπληκτισμός, καθώς ο τραγουδιστής τους είπε ότι δεν είχε χρήματα για να τους πληρώσει. Η ένταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα οι δράστες να του επιτεθούν με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.
Η γυναίκα που βρισκόταν στο σπίτι φοβήθηκε και αποχώρησε από το σημείο.
Οι Αρχές εντόπισαν τους δύο δράστες και προχώρησαν στη σύλληψή τους.
