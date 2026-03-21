Είχαν καταγγείλει τον Τσαγκαράκη για πλαστά έργα, βρέθηκαν πάνω από 200.000 ευρώ σε μετρητά στη γκαλερί του
Άνθρωπος που παρακολουθούσε τις μεταδόσεις του γκαλερίστα είχε ενημερώσει τις Αρχές πως κάποια από τα έργα που παρουσίαζε πιθανόν να μην είναι αυθεντικά – Βρέθηκαν τουλάχιστον 300 πλαστοί πίνακες - Τι υποστηρίζει με ανακοίνωσή της η γκαλερί

Πάνω από 200.000 ευρώ σε μετρητά και περισσότερα από 300 έργα τέχνης που εξετάζονται ως πιθανοί πλαστοί εντοπίστηκαν σε αποθήκη του εμπόρου τέχνης Γιώργου Τσαγκαράκη, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μετά από καταγγελία που είχε προηγηθεί.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην Αττική από στελέχη του λεγόμενου «ελληνικού FBI», ενώ ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες για πλαστογραφία και αρχαιοκαπηλία.

Η υπόθεση είχε τεθεί υπό διερεύνηση περίπου ενάμιση μήνα νωρίτερα, όταν πρόσωπο που παρακολουθούσε τις δραστηριότητες του γκαλερίστα ενημέρωσε τις Αρχές, εκφράζοντας αμφιβολίες για την αυθεντικότητα ορισμένων έργων που διατίθεντο προς πώληση.

Αφορμή για την εντατικοποίηση της έρευνας αποτέλεσε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανάρτηση του ίδιου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία παρουσίαζε προς πώληση ένα Ευαγγέλιο του 1745. Το συγκεκριμένο αντικείμενο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε και πλέον εξετάζεται από ειδικούς, προκειμένου να διαπιστωθεί η γνησιότητά του.

Δείτε βίντεο με την παρουσίαση του Ευαγγελίου από τον γκαλερίστα:



Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με ελέγχους να επεκτείνονται και σε άλλους χώρους και αποθήκες που φέρεται να χρησιμοποιεί ο κατηγορούμενος. Ο ίδιος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Από την πλευρά της, η εταιρεία «Γκαλερί Τσαγκαράκης ΕΠΕ» σε ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι τα έργα που εντοπίστηκαν δεν αποτελούν αντικείμενο εμπορικής δραστηριότητας, αλλά ανήκουν στην προσωπική συλλογή του ιδιοκτήτη. Όπως αναφέρεται: «δεν εμπορεύεται τους συγκεκριμένους πίνακες ζωγραφικής που βρέθηκαν στις αποθήκες της εταιρείας, διότι αποτελούν προσωπική περιουσία και προσωπική συλλογή του κ. Τσαγκαράκη και προέρχονται από κληροδότημα από τους θανόντες γονείς του».

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η κατοχή των έργων ανάγεται σε διάστημα άνω των 40 ετών, ενώ για το Ευαγγέλιο που είχε παρουσιαστεί διαδικτυακά, η εταιρεία αναφέρει: «η εταιρεία ήδη έπραξε τα δέοντα προκειμένου να το παραδώσει στις αρμόδιες αρχές ώστε να αξιολογήσουν τη γνησιότητα, την χρονολογία του και την πιθανότητα αγοράς του από το ελληνικό δημόσιο, διότι η εταιρεία δεν διαθέτει έμπειρο γνώστη θρησκευτικών και άλλων παρόμοιων αντικειμένων».

Βίντεο που καταγράφηκε στη Γλυφάδα δείχνει τη στιγμή που αστυνομικοί απομακρύνουν έργα τέχνης από τη γκαλερί και τα φορτώνουν σε μεγάλο φορτηγό, στο πλαίσιο της επιχείρησης των Αρχών.

Σχετικά Άρθρα

Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Πώς η κυκλική οικονομία γίνεται πράξη στον Όμιλο ΔΕΗ

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί θεμέλιο της στρατηγικής του Ομίλου ΔΕΗ. Σε ένα ενεργειακό περιβάλλον που μετασχηματίζεται με ταχύτητα, η υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων και η ενσωμάτωση αρχών κυκλικής οικονομίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα.

Η ανακύκλωση μπαταριών περνά σε μια νέα εποχή ευαισθητοποίησης - Το πρόγραμμα που απευθύνεται στον επιχειρηματικό κόσμο

Από τα 75.000 σημεία συλλογής μέχρι την ενημέρωση και την εκπαίδευση, η ΑΦΗΣ επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της ανακύκλωσης στην καθημερινότητά μας

