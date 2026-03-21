Νέες φωτογραφίες με τους πίνακες και τα μετρητά που κατασχέθηκαν από την γκαλερί του Τσαγκαράκη

Του ασκήθηκε δίωξη για 4 κακουργήματα - Πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη - Η ανακοίνωση της αστυνομίας για την υπόθεση





Ο κ. Τσαγκαράκης συνελήφθη χθες Παρασκευή (20/3) έπειτα από έφοδο του ελληνικού FBI σε καταστήματα και αποθήκες που διατηρούσε σε Κολωνάκι, Γλυφάδα και Ελληνικό. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν πάνω από περίπου 200.000 ευρώ σε μετρητά, 32.000 δολάρια, περίστροφο, φυσίγγια.







Δείτε νέες φωτογραφίες με τους πίνακες και τα μετρητά που κατασχέθηκαν από την γκαλερί:





Δίωξη για 4 κακουργήματα Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας προχώρησε σ την άσκηση βαρύτατης ποινικής δίωξης σε βάρος του γνωστού γκαλερίστα.



Αναλυτικότερα, σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.



Συγκεκριμένα, σε βάρος του κ. Τσαγκαράκη ασκήθηκε ποινική δίωξη για:



- Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου,

- Διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα, κατ’ επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ΄ εξακολούθηση, (κακούργημα),

- Απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατ’ εξακολούθηση (κακούργημα).



Μετά την άσκηση της δίωξης ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σε ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη.



Η ανακοίνωση της αστυνομίας για την υπόθεση:



Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες χθες, Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, σε περιοχή της Αττικής, 2 άτομα (άνδρας και γυναίκα), οι οποίοι κατηγορούνται ότι κατείχαν και διέθεταν προς πώληση πλαστά έργα τέχνης και άλλα αρχαία μνημεία και εικόνες.



Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών για –κατά περίπτωση- διακεκριμένη διακίνηση κατασκευασμένου έργου τέχνης, διακεκριμένη απάτη, υπεξαίρεση μνημείων, αποδοχή και διάθεση μνημείων που αποτελούν προϊόντα εγκλήματος, κατοχή αντιγράφων ή απομιμητικών μνημείων με σκοπό τη διάθεση ως γνήσια, καθώς και για παράβαση των νόμων για την πνευματική ιδιοκτησία, την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.



Προηγήθηκε εμπεριστατωμένη διερεύνηση καταγγελιών, σχετικά με συστηματική εξαπάτηση του φιλότεχνου κοινού μέσω τηλεοπτικών και διαδικτυακών δημοπρασιών πλαστών έργων τέχνης, καθώς και καταγγελία επιστήμονα και αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού, σχετικά με διάθεση προς πώληση Ιερού Ευαγγελίου, το οποίο κρίθηκε ως συλλεκτικό και μοναδικό αντικείμενο.



Κατόπιν παραγγελίας αρμόδιου Εισαγγελέα και με ειδικές ανακριτικές τεχνικές, προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος, ως διαχειριστής εταιρείας-γκαλερί τέχνης, τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2025, κατείχε και εξέθετε προς πώληση σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω τηλεοπτικών εκπομπών, που παρουσίαζε ο ίδιος, καθώς και μέσω διαδικτυακού καταστήματος, κυρίως πλαστά έργα τέχνης, διάσημων Ελλήνων και ξένων ζωγράφων, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, αλλά και μνημεία, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.



Στο πλαίσιο αυτό, πρωινές ώρες χθες 20-03-2026, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία διενεργήθηκαν έρευνες σε οικίες, αποθήκες, οχήματα και καταστήματα, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:



- 321 έργα τέχνης,

- 4 ξύλινες αρχαίες Ιερές εικόνες,

- Ιερό Ευαγγέλιο,

- 3 αρχαίοι αμφορείς,

- οινοχόη και πίθος βυζαντινής περιόδου,

- 226.760 ευρώ,

- 32.607 δολάρια,

- περίστροφο,

- 45 φυσίγγια,

- 3 μονάδες αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων και

- πλήθος εγγράφων.



Μάλιστα, κατά τη διάρκεια μίας εκ των ανωτέρω ερευνών, προσέγγισε το σημείο η κατηγορούμενη, έχοντας στην κατοχή της το Ιερό Ευαγγέλιο που είχε παρουσιάσει σε δημοπρασία μέσω της εκπομπής του ο συγκατηγορούμενός της.



Αρμόδιοι υπάλληλοι της Εθνικής Πινακοθήκης εξέτασαν τα κατασχεθέντα και γνωμάτευσαν ότι πρόκειται στην πλειονότητά τους για πλαστά, ενώ αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων διαπίστωσε ότι οι τέσσερις Ιερές εικόνες, τρεις από τις οποίες αναγνωρίστηκαν ως αντικείμενα που είχαν εκτεθεί προς δημοπρασία, το Ιερό Ευαγγέλιο και τρία από τα κατασχεθέντα αντικείμενα εμπίπτουν στις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.



Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.