Στον εισαγγελέα αυτή την ώρα ο Τσαγκαράκης, γνήσια μόνο 7 από τα 300 έργα που είχε στην κατοχή του - Στο μικροσκόπιο αμφορείς, βυζαντινές εικόνες
Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε λίγο πριν τις 13:00 ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης ο οποίος συνελήφθη για αρχαιοκαπηλία και πλαστογραφία.
Εκατοντάδες πίνακες ζωγραφικής, πέντε αμφορείς, δύο βυζαντινές εικόνες και το Ευαγγέλιο που στάθηκε η αφορμή για την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. αποτελούν τα ευρήματα των αστυνομικών από τον έλεγχο που έκαναν στους χώρους της επιχείρησης του γνωστού γκαλερίστα. Ο κ. Τσαγκαράκης συνελήφθη χθες Παρασκευή (20/3) έπειτα από έφοδο του ελληνικού FBI σε καταστήματα και αποθήκες που διατηρούσε σε Κολωνάκι, Γλυφάδα και Ελληνικό. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν και περίπου 200.000 ευρώ σε μετρητά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από τους 300 περίπου πίνακες που κατασχέθηκαν, οι Αρχές εκτιμούν πως γνήσιοι είναι μόλις οι επτά. Από τη μεριά του, ο γκαλερίστας, αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται (αρχαιοκαπηλία και πλαστογραφία).
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι μαζί του συνελήφθη και μια γυναίκα, η οποία είναι υπάλληλός του και ο Γιώργος Τσαγκαράκης της είχε αναθέσει να κρύψει το Ευαγγέλιο, προφανώς αφού αντιλήφθηκε πως θα υποστεί ελέγχους.
Μάλιστα από χθες που έγινε γνωστή η επιχείρηση του ελληνικού FBI στην γκαλερί του Γιώργου Τσαγκαράκη, αρκετοί είναι εκείνοι οι οποίοι επικοινωνούν με τις Αρχές θέλοντας να μάθουν αν τα έργα που έχουν αγοράσει από εκείνον είναι γνήσια. Οι περισσότεροι που μιλούν με την Αστυνομία, θέλουν να γνωρίζουν την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν ώστε να διαπιστώσουν τη γνησιότητα ή μη των έργων που έχουν αγοράσει.
Να σημειωθεί πως η υπόθεση είχε τεθεί υπό διερεύνηση περίπου ενάμιση μήνα νωρίτερα, όταν πρόσωπο που παρακολουθούσε τις δραστηριότητες του γκαλερίστα ενημέρωσε τις Αρχές, εκφράζοντας αμφιβολίες για την αυθεντικότητα ορισμένων έργων που διατίθεντο προς πώληση.
Αφορμή για την εντατικοποίηση της έρευνας αποτέλεσε ανάρτηση του ίδιου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία παρουσίαζε προς πώληση ένα Ευαγγέλιο του 1745. Το συγκεκριμένο αντικείμενο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε και πλέον εξετάζεται από ειδικούς, προκειμένου να διαπιστωθεί η γνησιότητά του.
Είχαν γίνει καταγγελίες
Από την πλευρά της, η εταιρεία «Γκαλερί Τσαγκαράκης ΕΠΕ» σε ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι τα έργα που εντοπίστηκαν δεν αποτελούν αντικείμενο εμπορικής δραστηριότητας, αλλά ανήκουν στην προσωπική συλλογή του ιδιοκτήτη. Όπως αναφέρεται: «δεν εμπορεύεται τους συγκεκριμένους πίνακες ζωγραφικής που βρέθηκαν στις αποθήκες της εταιρείας, διότι αποτελούν προσωπική περιουσία και προσωπική συλλογή του κ. Τσαγκαράκη και προέρχονται από κληροδότημα από τους θανόντες γονείς του».
Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η κατοχή των έργων ανάγεται σε διάστημα άνω των 40 ετών, ενώ για το Ευαγγέλιο που είχε παρουσιαστεί διαδικτυακά, η εταιρεία αναφέρει: «η εταιρεία ήδη έπραξε τα δέοντα προκειμένου να το παραδώσει στις αρμόδιες αρχές ώστε να αξιολογήσουν τη γνησιότητα, την χρονολογία του και την πιθανότητα αγοράς του από το ελληνικό δημόσιο, διότι η εταιρεία δεν διαθέτει έμπειρο γνώστη θρησκευτικών και άλλων παρόμοιων αντικειμένων».
Βίντεο που καταγράφηκε στη Γλυφάδα δείχνει τη στιγμή που αστυνομικοί απομακρύνουν έργα τέχνης από τη γκαλερί και τα φορτώνουν σε μεγάλο φορτηγό, στο πλαίσιο της επιχείρησης των Αρχών.
