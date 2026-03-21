Στον εισαγγελέα αυτή την ώρα ο Τσαγκαράκης, γνήσια μόνο 7 από τα 300 έργα που είχε στην κατοχή του - Στο μικροσκόπιο αμφορείς, βυζαντινές εικόνες

Από την πλευρά της, η εταιρεία «Γκαλερί Τσαγκαράκης ΕΠΕ» σε ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι τα έργα που εντοπίστηκαν δεν αποτελούν αντικείμενο εμπορικής δραστηριότητας, αλλά ανήκουν στην προσωπική συλλογή του ιδιοκτήτη.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η κατοχή των έργων ανάγεται σε διάστημα άνω των 40 ετών, ενώ για το Ευαγγέλιο που είχε παρουσιαστεί διαδικτυακά, η εταιρεία αναφέρει: «η εταιρεία ήδη έπραξε τα δέοντα προκειμένου να το παραδώσει στις αρμόδιες αρχές ώστε να αξιολογήσουν τη γνησιότητα, την χρονολογία του και την πιθανότητα αγοράς του από το ελληνικό δημόσιο, διότι η εταιρεία δεν διαθέτει έμπειρο γνώστη θρησκευτικών και άλλων παρόμοιων αντικειμένων».

Βίντεο που καταγράφηκε στη Γλυφάδα δείχνει τη στιγμή που αστυνομικοί απομακρύνουν έργα τέχνης από τη γκαλερί και τα φορτώνουν σε μεγάλο φορτηγό, στο πλαίσιο της επιχείρησης των Αρχών.

δεν εμπορεύεται τους συγκεκριμένους πίνακες ζωγραφικής που βρέθηκαν στις αποθήκες της εταιρείας, διότι αποτελούν προσωπική περιουσία και προσωπική συλλογή του κ. Τσαγκαράκη και προέρχονται από κληροδότημα από τους θανόντες γονείς του