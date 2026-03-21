Λόρδος Βύρωνας: Οι 100 ημέρες στο Μεσολόγγι στο podcast «Έξοδος 1826»
Λόρδος Βύρωνας: Οι 100 ημέρες στο Μεσολόγγι στο podcast «Έξοδος 1826»

Η άφιξη στο Μεσολόγγι, τα σχέδια και οι συγκρούσεις και ο θάνατος του Φιλέλληνα στις 19 Απριλίου του 1824 – Το τρίτο επεισόδιο της σειράς ηχητικών ντοκιμαντέρ για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου

Λόρδος Βύρωνας: Οι 100 ημέρες στο Μεσολόγγι στο podcast «Έξοδος 1826»
Στον Λόρδο Μπάιρον είναι αφιερωμένο το τρίτο επεισόδιο του podcast «Έξοδος 1826» που παρουσιάζουν «Οι Φίλοι της Λιμνοθάλασσας», για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου.

Ιανουάριος 1824. Ένα μπρίκι φτάνει στο Μεσολόγγι. Στο κατάστρωμα βρίσκεται ένας από τους διασημότερους ανθρώπους της Ευρώπης: ο Λόρδος Μπάιρον. Εκατό ημέρες μετά, θα αφήσει την τελευταία του πνοή.

Ο ρομαντικός ποιητής έρχεται στην επαναστατημένη Ελλάδα για να πολεμήσει στο πλευρό των Ελλήνων. Πληρώνει Σουλιώτες ως μισθοφόρους, οργανώνει στρατιωτική επιχείρηση στη Ναύπακτο και βρίσκεται στο επίκεντρο πολιτικών και ιδεολογικών συγκρούσεων μέσα στην πόλη. Όμως τίποτα δεν εξελίσσεται όπως το είχε φανταστεί.

Το επεισόδιο ανασυνθέτει τις τελευταίες ημέρες του Μπάιρον στο Μεσολόγγι: την εντυπωσιακή υποδοχή, τη σύγκρουση με τους Σουλιώτες και την εμπλοκή του στις πολιτικές εξελίξεις της επανάστασης, μέχρι τον θάνατό του στις 19 Απριλίου 1824. Η είδηση συγκλονίζει την Ευρώπη και φέρνει το Μεσολόγγι στο επίκεντρο του φιλελληνικού κινήματος.


Το επεισόδιο του ηχητικού ντοκιμαντέρ είναι διαθέσιμο σε Spotify, Apple Podcasts και YouTube


Στο επεισόδιο συμμετέχουν:

Αριστείδης Χατζής, Καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου και Θεωρίας Θεσμών στο ΕΚΠΑ
Ιωάννης ντε Φάμπρι Χουντής, συγγραφέας, διδάκτωρ Ιστορίας και Σύμβουλος στη Βουλή των Λόρδων
Σουκρού Ιλιτζάκ, Καθηγητής Οθωμανικής Ιστορίας στο ΕΚΠΑ
Χριστίνα Κουλούρη, Καθηγήτρια Ιστορίας, Πρύτανις Παντείου Πανεπιστημίου

Δημοσιογραφική έρευνα – αφήγηση: Κατερίνα Τζουμερκιώτη
Ηχητική επεξεργασία - μοντάζ: Κωνσταντίνος Χριστογιάννης
Αποσπάσματα διάβασαν: Αντώνης Μυλωνάς, Κατερίνα Στρατηγάκη, Γιώργος Μπράτσος



ΕΞΟΔΟΣ 1826 – Επεισόδιο 3: Οι 100 ημέρες του Λόρδου Μπάιρον

1 ΣΧΟΛΙΟ

Η ανακύκλωση μπαταριών περνά σε μια νέα εποχή ευαισθητοποίησης - Το πρόγραμμα που απευθύνεται στον επιχειρηματικό κόσμο

