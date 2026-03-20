Τι απαντά η γκαλερί Τσαγκαράκης: Τα έργα στις αποθήκες είναι προσωπική συλλογή, όχι προς πώληση

Η εταιρεία «Γκαλερί Τσαγκαράκης ΕΠΕ», σε επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το απόγευμα της Παρασκευής, διευκρινίζει ότι οι πίνακες και άλλα αντικείμενα τέχνης που βρέθηκαν κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας στις αποθήκες της δεν αποτελούν εμπορικό απόθεμα, αλλά προσωπική περιουσία του ιδιοκτήτη,Σύμφωνα με την εταιρεία, τα έργα προέρχονται από κληροδότημα των γονέων του και βρίσκονται στην οικογένεια για πάνω από 40 χρόνια. Παράλληλα, η γκαλερί δηλώνει ότι έχει ήδη παραδώσει στις αρμόδιες αρχές το Ευαγγέλιο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, προκειμένου να αξιολογηθεί η γνησιότητά του και η πιθανότητα αγοράς του από το ελληνικό δημόσιο.Αναλυτικά η ανακοίνωση:«Η εταιρεία Γκαλερί Τσαγκαράκης ΕΠΕ, με ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι «δεν εμπορεύεται τους συγκεκριμένους πίνακες ζωγραφικής που βρέθηκαν στις αποθήκες της εταιρείας, διότι αποτελούν προσωπική περιουσία και προσωπική συλλογή του κ. Τσαγκαράκη και προέρχονται από κληροδότημα από τους θανόντες γονείς του. Η κατοχή των συγκεκριμένων αλλά και των περισσότερων έργων τέχνης ανάγεται προ τεσσαρακονταετίας, ως προσωπικά και συλλεκτικά αντικείμενα της οικογένειας του κ. Τσαγκαράκη. Σχετικά με το Ευαγγέλιο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, η εταιρεία ήδη έπραξε τα δέοντα προκειμένου να το παραδώσει στις αρμόδιες αρχές ώστε να αξιολογήσουν τη γνησιότητα, την χρονολογία του και την πιθανότητα αγοράς του από το ελληνικό δημόσιο, διότι η εταιρεία δεν διαθέτει έμπειρο γνώστη θρησκευτικών και άλλων παρόμοιων αντικειμένων».