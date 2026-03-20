Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία γίνεται ολοένα πιο έξυπνη και διασυνδεδεμένη, η Xiaomi, 17 Series, μαζί με το ολοκληρωμένο οικοσύστημα που την πλαισιώνει από tablets, smartwatch και trackers προσφέρει μια πραγματικά connected και A.I. εμπειρία και μάλιστα με early bird προσφορές έως τις 15 Μαρτίου.
Συνελήφθη ζευγάρι που είχε ανοίξει πάνω από 20 καταστήματα στα Νότια Προάστια, δείτε βίντεο από τη δράση τους
Σύμφωνα με την Αστυνομία, από την εγκληματική δράση του ο 38χρονος αποκόμισε χρηματικό ποσό που υπερβαίνει το ποσό των 7.400 ευρώ
Προσέγγιζαν τα καταστήματα στόχους, έσπαζαν τις τζαμαρίες και επιδίδονταν σε πλιάτσικο. Ο λόγος για έναν άνδρα και μια γυναίκα που, όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., είχαν ανοίξει περισσότερα από 20 καταστήματα των Νοτίων Προαστίων.
Βίντεο από τη δράση τους εξασφάλισε και παρουσιάζει το protothema.gr.
Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή τους ξεκίνησε το βράδυ της περασμένης Τρίτης (17/3) όταν αστυνομικοί περιπολικού της Άμεσης Δράσης έκριναν το αυτοκίνητο που επέβαιναν ύποπτο και το κάλεσαν για έλεγχο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι αστυνομικοί εντόπισαν εντός του οχήματος πλήθος κοσμημάτων και προϊόντων καθώς και 920 ευρώ,
Ο 39χρονος και η 47χρονη οδηγήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής όπου διαπιστώθηκε ότι εμπλέκονται σε 21 κλοπές από καταστήματα σε περιοχές των Νοτίων Προαστίων.
Κατόπιν των ανωτέρω συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από την εγκληματική δράση του ο 38χρονος αποκόμισε χρηματικό ποσό που υπερβαίνει το ποσό των 7.400 ευρώ.
