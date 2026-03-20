Βροχές, κρύο και ισχυροί άνεμοι έως την 25η Μαρτίου, δείτε χάρτες και τις πρώτες εκτιμήσεις για τις επόμενες μέρες
Βροχές, κρύο και ισχυροί άνεμοι έως την 25η Μαρτίου, δείτε χάρτες και τις πρώτες εκτιμήσεις για τις επόμενες μέρες
Διατηρείται το σκηνικό ψύχρας στην τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου, σε λειτουργία τα χιονοδρομικά το Σαββατοκύριακο - Στο επίκεντρο των φαινομένων το Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά - Για πόσες ημέρες θα είναι ακόμη χειμωνιάτικος ο καιρός
Παρά την είσοδο στην τελική ευθεία του Μαρτίου, τα προγνωστικά μοντέλα συγκλίνουν στη διατήρηση ενός καιρικού σκηνικού με αμιγώς όψιμα χειμερινά χαρακτηριστικά.
Η εβδομάδα που ξεκινά (23/3 - 27/3) δεν αναμένεται να παρουσιάσει ακραίες εξάρσεις, όπως επισημαίνει σε σημερινή του ανάρτηση στο X ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, ωστόσο η επιμονή της βόρειας έως βορειοανατολικής ροής στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης θα κρατήσει τον υδράργυρο σταθερά κάτω από τους κλιματικούς μέσους όρους.
Το κύμα της κακοκαιρίας θα επηρεάσει πρωτίστως:
- Τα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας
- Την περιοχή του Αιγαίου
- Τις νότιες θαλάσσιες ζώνες
Παράλληλα, στα ορεινά τμήματα της χώρας η χιονόπτωση θα συνεχιστεί, έστω και με περιορισμένη ένταση. Οι νέες αυτές χιονοστρώσεις, που αναμένονται κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν το απόθεμα χιονιού στα χιονοδρομικά κέντρα, παρατείνοντας τη χειμερινή περίοδο στους ορεινούς προορισμούς.
Εν κατακλείδι, η χώρα εισέρχεται σε μια φάση καιρικής στασιμότητας με κύρια χαρακτηριστικά την αισθητή ψύχρα, τους ενισχυμένους βοριάδες και την τοπική εκδήλωση φαινομένων εκεί όπου η γεωγραφική θέση ευνοεί τη συγκέντρωση υγρασίας. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την αστάθεια που χαρακτηρίζει το φετινό τελευταίο δεκαήμερο του Μαρτίου, απομακρύνοντας προσωρινά τις προσδοκίες για μια άμεση μετάβαση σε ανοιξιάτικες συνθήκες.
Παράλληλα, στα ορεινά θα συνεχίσουν να σημειώνονται χιονοπτώσεις, έστω και πιο περιορισμένες, δίνοντας νέο χιόνι στα χιονοδρομικά αυτό το Σαββατοκύριακο. Η εικόνα, λοιπόν, παραπέμπει σε μια εβδομάδα με καθαρά όψιμα χειμερινά χαρακτηριστικά, χωρίς εντυπωσιακές εξάρσεις, αλλά με επιμονή της ψύχρας, των βοριάδων και των φαινομένων εκεί όπου ευνοούνται από τη γενικότερη κυκλοφορία της ατμόσφαιρας».
Η εβδομάδα που ξεκινά (23/3 - 27/3) δεν αναμένεται να παρουσιάσει ακραίες εξάρσεις, όπως επισημαίνει σε σημερινή του ανάρτηση στο X ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, ωστόσο η επιμονή της βόρειας έως βορειοανατολικής ροής στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης θα κρατήσει τον υδράργυρο σταθερά κάτω από τους κλιματικούς μέσους όρους.
Η ανάλυση των φαινομένωνΗ ατμοσφαιρική διάταξη ευνοεί τη μεταφορά ψυχρότερων και υγρών αερίων μαζών, γεγονός που θα προκαλέσει βροχοπτώσεις.
Το κύμα της κακοκαιρίας θα επηρεάσει πρωτίστως:
- Τα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας
- Την περιοχή του Αιγαίου
- Τις νότιες θαλάσσιες ζώνες
Παράλληλα, στα ορεινά τμήματα της χώρας η χιονόπτωση θα συνεχιστεί, έστω και με περιορισμένη ένταση. Οι νέες αυτές χιονοστρώσεις, που αναμένονται κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν το απόθεμα χιονιού στα χιονοδρομικά κέντρα, παρατείνοντας τη χειμερινή περίοδο στους ορεινούς προορισμούς.
Εν κατακλείδι, η χώρα εισέρχεται σε μια φάση καιρικής στασιμότητας με κύρια χαρακτηριστικά την αισθητή ψύχρα, τους ενισχυμένους βοριάδες και την τοπική εκδήλωση φαινομένων εκεί όπου η γεωγραφική θέση ευνοεί τη συγκέντρωση υγρασίας. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την αστάθεια που χαρακτηρίζει το φετινό τελευταίο δεκαήμερο του Μαρτίου, απομακρύνοντας προσωρινά τις προσδοκίες για μια άμεση μετάβαση σε ανοιξιάτικες συνθήκες.
Η αναλυτική πρόγνωση Κολυδά«Η νέα εβδομάδα δεν φέρνει κάτι ακραίο, διατηρεί όμως έναν καιρό πιο δροσερό και πιο υγρό από τα συνηθισμένα για το τελευταίο δεκαήμερο του Μαρτίου. Η βόρεια έως βορειοανατολική ροή θα εξακολουθήσει να επηρεάζει την Ελλάδα και μεγάλο μέρος της νοτιοανατολικής Ευρώπης, κρατώντας τη θερμοκρασία κάτω από τα κανονικά επίπεδα και ευνοώντας συχνότερες βροχές κυρίως στα ανατολικά, στο Αιγαίο και στα νότια θαλάσσια τμήματα.
Παράλληλα, στα ορεινά θα συνεχίσουν να σημειώνονται χιονοπτώσεις, έστω και πιο περιορισμένες, δίνοντας νέο χιόνι στα χιονοδρομικά αυτό το Σαββατοκύριακο. Η εικόνα, λοιπόν, παραπέμπει σε μια εβδομάδα με καθαρά όψιμα χειμερινά χαρακτηριστικά, χωρίς εντυπωσιακές εξάρσεις, αλλά με επιμονή της ψύχρας, των βοριάδων και των φαινομένων εκεί όπου ευνοούνται από τη γενικότερη κυκλοφορία της ατμόσφαιρας».
🎯 Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ— Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 20, 2026
✅Η νέα εβδομάδα δεν φέρνει κάτι ακραίο, διατηρεί όμως έναν καιρό πιο δροσερό και πιο υγρό από τα συνηθισμένα για το τελευταίο δεκαήμερο του Μαρτίου. Η βόρεια έως βορειοανατολική ροή θα εξακολουθήσει να επηρεάζει την Ελλάδα και μεγάλο μέρος της… pic.twitter.com/vmK0wH206L
Καιρός: Χειμωνιάτικο σκηνικό και άστατος καιρός έως την 25η Μαρτίου – Η πρόγνωση από την Αναστασία ΤυράσκηΧειμωνιάτικο παραμένει το σκηνικό του καιρού στη χώρα, με βροχές, ενισχυμένους βοριάδες και χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη.
Όπως ανέφερε, η σημερινή ημέρα είναι η πιο κρύα αυτής της περιόδου για τα ανατολικά ηπειρωτικά και τις περιοχές του Αιγαίου, καθώς η θερμοκρασία έχει σημειώσει αισθητή πτώση, ενώ οι βοριάδες πνέουν πολύ ενισχυμένοι. Στο Αιγαίο οι άνεμοι φτάνουν γενικά τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ στο στενό του Καφηρέα, στο Κάβο Ντόρο, αγγίζουν ακόμη και τα 9 μποφόρ.
Στο Ιόνιο η εικόνα είναι πιο ήπια, με τους ανέμους να φτάνουν πρόσκαιρα τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ τα διαστήματα ηλιοφάνειας θα είναι περισσότερα, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και στα βόρεια.
Οι περισσότερες βροχές αναμένονται στα νότια τμήματα της χώρας. Ήδη φαινόμενα έχουν εκδηλωθεί στη νότια Πελοπόννησο, όπου σημειώνονται τοπικά και καταιγίδες, αλλά και στην Κρήτη, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Στο νησί έχουν ήδη καταγραφεί σημαντικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα δυτικά, ενώ αναμένονται και καταιγίδες, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό που σχηματίστηκε στο Ιόνιο κινείται ανατολικά και νοτιότερα, προς την περιοχή των Δωδεκανήσων.
Στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα είναι γενικά πιο ήπια, με βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ πρόσκαιρες βροχές δεν αποκλείονται και στη δυτική Ελλάδα, κυρίως τις απογευματινές ώρες.
Η πτώση της θερμοκρασίας ευνοεί και χιονοπτώσεις στα ορεινά, κυρίως στα βουνά της κεντρικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Δεν αποκλείεται μάλιστα να σημειωθούν λίγες νιφάδες και στην Πάρνηθα, χωρίς όμως ιδιαίτερη ένταση.
Η θερμοκρασία σήμερα θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες, την Εύβοια και τα βόρεια της Κρήτης να μην ξεπερνούν τους 11 με 13 βαθμούς Κελσίου. Υψηλότερες τιμές, έως 15 με 16 βαθμούς, θα σημειωθούν στη δυτική Ελλάδα και στα νότια της Κρήτης.
Στην Αττική αναμένεται αρκετή συννεφιά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με ασθενείς βροχές και πολύ ενισχυμένους ανέμους. Στον Ευβοϊκό οι βοριάδες θα φτάνουν έως και τα 8 μποφόρ, ενώ στον Σαρωνικό θα πνέουν έως 6 μποφόρ. Η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι πιο ανοιχτός, με διαστήματα ηλιοφάνειας αλλά και νεφώσεις, ενώ δεν αποκλείονται λίγες ασθενείς βροχές κυρίως στα ανατολικότερα τμήματα του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 14 βαθμούς.
Βελτίωση θα παρουσιάσει σταδιακά ο καιρός μέσα στο Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο οι βοριάδες θα παραμείνουν ισχυροί, 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο, αλλά θα αρχίσουν να εξασθενούν, ενώ περισσότερη ηλιοφάνεια θα εμφανιστεί κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι περισσότερες νεφώσεις και τα λίγα φαινόμενα θα επιμείνουν σε Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη, ενώ νωρίς το πρωί δεν αποκλείονται πρόσκαιρες καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
Την Κυριακή ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, με περισσότερη ηλιοφάνεια, λιγότερες βροχές και περαιτέρω εξασθένηση των ανέμων, που θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Λίγες τοπικές βροχές θα παραμείνουν σε Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν νεφώσεις με πιθανότητα πολύ πρόσκαιρων τοπικών φαινομένων στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα.
Η επόμενη εβδομάδα θα κυλήσει με άστατο καιρό, καθώς οι νεφώσεις θα πυκνώνουν κατά διαστήματα και θα εκδηλώνονται σποραδικές βροχές σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ από τη Δευτέρα και κυρίως την Τρίτη αναμένεται εκ νέου ενίσχυση των βορειοανατολικών ανέμων.
Η προοπτική του καιρού: Τι προβλέπει ο Δημήτρης Ζιακόπουλος, βροχές και κρύο ανήμερα της 25ης ΜαρτίουΣήμερα Παρασκευή 20/3 τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις (ορεινά) θα σημειωθούν στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας και οι Β-ΒΑ άνεμοι στο Αιγαίο θα φθάσουν τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία ως προς τις μέγιστες τιμές της θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα στις περισσότερες περιοχές της χώρας.
Το Σάββατο (21/3), ασθενείς τοπικές βροχές ή και χιονοπτώσεις (ορεινά) θα σημειωθούν στις ανατολικές και νότιες προσήνεμες στο Β-ΒΑ ρεύμα περιοχές και κυρίως στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και τη Β. Κρήτη. Οι Β-ΒΑ άνεμοι θα έχουν ένταση στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 και πρόσκαιρα κατά τόπους στο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία ως προς τις μέγιστες τιμές της δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, αλλά στη Β-ΒΔ Ελλάδα οι ελάχιστες τιμές θα πέσουν λίγο και δεν αποκλείεται να σημειωθεί ασθενής παγετός.
Την Κυριακή (22/3), προβλέπονται τοπικές νεφώσεις και στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν ασθενείς βροχές μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ΝΑ έως ΒΑ 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά Β-ΒΑ 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη διάρκεια της ημέρας θα σημειώσει μικρή άνοδο, αλλά τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα είναι σχετικά χαμηλή και μάλιστα κατά τόπους στη Β-ΒΔ Ελλάδα θα σημειωθεί ασθενής παγετός.
Τη Δευτέρα (23/3), προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές κυρίως στην ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά Β-ΒΑ με βασική ένταση 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.
Την Τρίτη και την Τετάρτη (24 & 25/3 ανήμερα της 25ης Μαρτίου), γενικά, ο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές κατά περιόδους και αισθητή την παρουσία των Β-ΒΑ ανέμων στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα λίγο χαμηλότερα από τα κανονικά της εποχής.
