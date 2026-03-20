Καιρός: Σφοδρή κακοκαιρία μέχρι το μεσημέρι, άστατος ο καιρός έως τη Δευτέρα, ποιες περιοχές επηρεάζονται

Στην Αττική: Μουντός καιρός και χιονοπτώσεις στα ορεινά

Μεγάλα ύψη υετού κατά τόπους και ενισχυμένοι άνεμοι την Πέμπτη 19 Μαρτίου

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν για την Αττική μουντό καιρό με ψιλόβροχο τις επόμενες ημέρες, ενώ σε περιοχές όπως ο Κιθαιρώνας, η Πάρνηθα και ίσως και η Πεντέλη (από τα 800 μέτρα) θα σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 3 και 13 βαθμών Κελσίου. Η κακοκαιρία στην περιοχή θα συνεχιστεί μέχρι το Σαββατοκύριακο, με περιορισμένα φαινόμενα το Σάββατο.Βροχοπτώσεις σημειώνονται σε σημαντικό μέρος της χώρας ενώ σποραδικές καταιγίδες εκδηλώνονται κυρίως στο Ιόνιο, στις δυτικές ακτές της Πελοποννήσου και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν σε ορεινές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού της χώρας. Σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το μεγαλύτερο ύψος υετού έως τις 16:20 της Πέμπτης 19/03 καταγράφηκε στην Ασκύφου Χανίων και ήταν ίσο με 63.2 χιλιοστά. Στον χάρτη της Εικόνας 1 παρουσιάζεται η κατανομή του υετού έως τις 16:20 της Πέμπτης 19/03 καθώς και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.Παράλληλα ενισχυμένοι ήταν οι άνεμοι στα πελάγη αλλά κατά τόπους και σε ηπειρωτικές περιοχές. Στο Αιγαίο οι ριπές των βορείων ανέμων ξεπέρασαν τοπικά τα 100 χλμ/ώρα. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί που κατέγραψαν τις ισχυρότερες ριπές έως το απόγευμα της Πέμπτης 19/03. Όπως φαίνεται οι ριπές ανέμου ξεπέρασαν τα 100 χλμ/ώρα στον Παξιμάδα Καρύστου (108 χλμ/ώρα) και στο Πόρτο Τήνου (100 χλμ/ώρα).Στο Αιγαίο και στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες. Βροχές θα σημειωθούν στο Αιγαίο, στην Κρήτη και στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά οι οποίες σταδιακά θα περιοριστούν στο Αιγαίο και στην Κρήτη και θα εξασθενήσουν. Σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη ενώ χιονοπτώσεις αναμένονται σε ορεινές περιοχές της Στερεάς και της Πελοποννήσου έως το μεσημέρι. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες.Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -2 έως 9 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 14, στη Θεσσαλία από 3 έως 13, στην Ήπειρο από 1 έως 13, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 4 έως 14, στα νησιά του Ιονίου από 6 έως 14, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 6 έως 10, στις Κυκλάδες από 7 έως 10, στα Δωδεκάνησα από 11 έως 14 και στην Κρήτη από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου.Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 6 έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις ενώ πρόσκαιρες βροχοπτώσεις θα εκδηλωθούν έως το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια του νομού 4 έως 6 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 7 έως 12 βαθμούς Κελσίου.Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου.Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στις Σποράδες, τα νησιά του βορειοοανατολικού Αιγαίου, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και πιθανώς στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη διατήρηση αυξημένων συγκεντρώσεων αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά και τη Μακεδονία 3 με 4 και στις υπόλοιπες περιοχές 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 12 με 15 βαθμούς Κελσίου.Άστατος καιρός με παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ανατολικά και τα νότια, κυρίως θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες τοπικές βροχές ή όμβρους στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.