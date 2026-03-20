Καιρός: Σφοδρή κακοκαιρία μέχρι το μεσημέρι, άστατος ο καιρός έως τη Δευτέρα, ποιες περιοχές επηρεάζονται
Στα Χανιά χθες το μεγαλύτερο ύψος βροχής, στην Κάρυστο οι ριπές ανέμου ξεπέρασαν τα 100 χλμ/ωρα - Πότε αναμένεται βελτίωση
Έντονες καιρικές συνθήκες επικρατούν τις τελευταίες ώρες, με βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ χιονοπτώσεις σημειώνονται στα ορεινά. Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί με ενισχυμένους ανέμους και θερμοκρασίες που θα υποχωρήσουν έως το Σαββατοκύριακο. Οι μετεωρολόγοι Θοδωρής Κολυδάς και Γιώργος Τσατραφύλλιας παραθέτουν τις προβλέψεις για τα επόμενα 24ωρα, τονίζοντας την ένταση των φαινομένων και την αστάθεια που θα επικρατήσει.
Το Σάββατο τα φαινόμενα θα περιοριστούν ακόμη περισσότερο, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας.
Ωστόσο, η αστάθεια δεν θα εκλείψει. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα διατηρήσει άστατο χαρακτήρα, με λίγες τοπικές βροχές και όμβρους κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Παράλληλα, χιονοπτώσεις θα σημειώνονται κατά διαστήματα στα ηπειρωτικά ορεινά, ενώ έως και την Παρασκευή θα επηρεαστούν και τα ορεινά της Κρήτης, δίνοντας μια πιο χειμωνιάτικη εικόνα στα βουνά.
Σημειώνει ότι δεν πρόκειται για σιβηρική εισβολή, αλλά για μια τυπική ψυχρή μεταβολή που θα διαρκέσει μόνο για λίγες ημέρες. Παράλληλα, οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, με εξασθένηση το Σαββατοκύριακο.
«Όλα δείχνουν, τέλος, ότι και την ερχόμενη εβδομάδα οι βροχές θα συνεχιστούν κατά διαστήματα, διατηρώντας τον καιρό σε τροχιά αστάθειας», καταλήγει στην ανάρτησή του.
«Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κρήτη και Δωδεκάνησα θα δεχτούν το περισσότερο νερό μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι. Στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά ψυχρών αέριων μαζών από τη Σιβηρία προς την περιοχή μας. ο κρύο θα κορυφωθεί την Παρασκευή και ο καιρός θα αρχίσει να μαλακώνει από το Σαββατοκύριακο», σημειώνει.
Η αφρικανική σκόνη θα υποχωρήσει, με τις συνθήκες να βελτιώνονται το Σαββατοκύριακο.
Κολυδάς: Βροχές και καταιγίδες επιστρέφουν στην ΕλλάδαΟ μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι σήμερα οι βροχές θα επιμείνουν περισσότερο στα ανατολικά και νότια, ενώ καταιγίδες θα σημειώνονται στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, με σταδιακή εξασθένηση.
🎯"ΚΑΛΛΙΟ ΜΑΡΤΗΣ ΣΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑ ΜΑΡΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ"— Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 19, 2026
✅Η αλλαγή του καιρού που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι μόνο λόγω της πτώσης της θερμοκρασίας και των ενισχυμένων ανέμων, αλλά και επειδή επαναφέρει τις βροχές στη χώρα ύστερα από περισσότερο… pic.twitter.com/bP7L4fijg2
Τσατραφύλλιας: Σταυροδρόμι τριών καιρικών φαινομένωνΟ μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας τονίζει ότι η χώρα βρίσκεται σήμερα στο σταυροδρόμι τριών μετεωρολογικών φαινομένων: κακοκαιρία από την Ιταλία, ψυχρό μέτωπο από τη Σιβηρία και σκόνη από την Αφρική.
Στην Αττική: Μουντός καιρός και χιονοπτώσεις στα ορεινάΟι μετεωρολόγοι προβλέπουν για την Αττική μουντό καιρό με ψιλόβροχο τις επόμενες ημέρες, ενώ σε περιοχές όπως ο Κιθαιρώνας, η Πάρνηθα και ίσως και η Πεντέλη (από τα 800 μέτρα) θα σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 3 και 13 βαθμών Κελσίου. Η κακοκαιρία στην περιοχή θα συνεχιστεί μέχρι το Σαββατοκύριακο, με περιορισμένα φαινόμενα το Σάββατο.
Μεγάλα ύψη υετού κατά τόπους και ενισχυμένοι άνεμοι την Πέμπτη 19 ΜαρτίουΒροχοπτώσεις σημειώνονται σε σημαντικό μέρος της χώρας ενώ σποραδικές καταιγίδες εκδηλώνονται κυρίως στο Ιόνιο, στις δυτικές ακτές της Πελοποννήσου και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν σε ορεινές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού της χώρας. Σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το μεγαλύτερο ύψος υετού έως τις 16:20 της Πέμπτης 19/03 καταγράφηκε στην Ασκύφου Χανίων και ήταν ίσο με 63.2 χιλιοστά. Στον χάρτη της Εικόνας 1 παρουσιάζεται η κατανομή του υετού έως τις 16:20 της Πέμπτης 19/03 καθώς και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.
Παράλληλα ενισχυμένοι ήταν οι άνεμοι στα πελάγη αλλά κατά τόπους και σε ηπειρωτικές περιοχές. Στο Αιγαίο οι ριπές των βορείων ανέμων ξεπέρασαν τοπικά τα 100 χλμ/ώρα. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί που κατέγραψαν τις ισχυρότερες ριπές έως το απόγευμα της Πέμπτης 19/03. Όπως φαίνεται οι ριπές ανέμου ξεπέρασαν τα 100 χλμ/ώρα στον Παξιμάδα Καρύστου (108 χλμ/ώρα) και στο Πόρτο Τήνου (100 χλμ/ώρα).
Ο καιρός σήμεραΣτο Αιγαίο και στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες. Βροχές θα σημειωθούν στο Αιγαίο, στην Κρήτη και στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά οι οποίες σταδιακά θα περιοριστούν στο Αιγαίο και στην Κρήτη και θα εξασθενήσουν. Σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη ενώ χιονοπτώσεις αναμένονται σε ορεινές περιοχές της Στερεάς και της Πελοποννήσου έως το μεσημέρι. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες.
Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -2 έως 9 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 14, στη Θεσσαλία από 3 έως 13, στην Ήπειρο από 1 έως 13, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 4 έως 14, στα νησιά του Ιονίου από 6 έως 14, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 6 έως 10, στις Κυκλάδες από 7 έως 10, στα Δωδεκάνησα από 11 έως 14 και στην Κρήτη από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 6 έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις ενώ πρόσκαιρες βροχοπτώσεις θα εκδηλωθούν έως το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια του νομού 4 έως 6 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 7 έως 12 βαθμούς Κελσίου.
Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός το Σάββατο 21-03-2026Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στις Σποράδες, τα νησιά του βορειοοανατολικού Αιγαίου, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και πιθανώς στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη διατήρηση αυξημένων συγκεντρώσεων αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά και τη Μακεδονία 3 με 4 και στις υπόλοιπες περιοχές 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 12 με 15 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Κυριακή 22-03-2026Άστατος καιρός με παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ανατολικά και τα νότια, κυρίως θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες τοπικές βροχές ή όμβρους στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα