Άγριος ξυλοδαρμός 24χρονης στη Βέροια: Το κινητό της μπορεί να δείξει τους δράστες, λέει η Δημογλίδου
Βέροια Κωνσταντία Δημογλίδου Ξυλοδαρμός

Άγριος ξυλοδαρμός 24χρονης στη Βέροια: Το κινητό της μπορεί να δείξει τους δράστες, λέει η Δημογλίδου

Μάχη για τη ζωή της συνεχίζει να δίνει η νεαρή γυναίκα – Πέραν του κινητού, η αστυνομία ερευνά και βιντεοληπτικό υλικό αλλά και μαρτυρίες

Άγριος ξυλοδαρμός 24χρονης στη Βέροια: Το κινητό της μπορεί να δείξει τους δράστες, λέει η Δημογλίδου
Σε κρίσιμη κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται η 24χρονη που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού και εντοπίστηκε σε πιλοτή πολυκατοικίας στη Βέροια. Η νεαρή γυναίκα συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή της στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ ερευνά και το κινητό της τηλέφωνο, που ενδεχομένως, όπως είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, θα δείξει τους δράστες.

«Οι αστυνομικοί προσπαθούν να αποκλείσουν κάποια δεδομένα, καθώς στην κατοχή της βρέθηκαν κανονικά τα προσωπικά της αντικείμενα. Άρα απομακρύνεται το ζήτημα της ληστείας επειδή ακριβώς είχε και το χρηματικό ποσό που είχε στην κατοχή της και το κινητό της τηλέφωνο. Βέβαια ερευνάται το κινητό της τηλέφωνο για να δούμε αν θα μπορέσει να μας δώσει κάποιο στοιχείο με ποιον μπορεί να συναντήθηκε πριν βρεθεί στο συγκεκριμένο σημείο» είπε η κ. Δημογλίδου μιλώντας στο MEGA.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί προσπαθούν να ερευνήσουν βιντεοληπτικό υλικό. «Βέβαια είναι αρκετά σκοτεινό το σημείο και αρκετά μακριά οι κάμερες οι οποίες έχουμε στην κατοχή μας. Θα προχωρήσει κανονικά η έρευνα», πρόσθεσε.


«Σε πολλές περιπτώσεις, είμαστε συγκρατημένοι από την πλευρά μας επειδή δεν θέλουμε να δώσουμε στοιχεία και ουσιαστικά να ενημερώσουμε τους δράστες. Θα κάνουμε κακό στην έρευνα. Υπάρχουν μαρτυρικές καταθέσεις που ακολουθούν οι αστυνομικοί για να οδηγηθούμε στο με ποιον μπορεί να συναντήθηκε πριν συμβεί το περιστατικό και να κατέληξε τόσο χτυπημένη», σημείωσε.
