Σε κρίσιμη κατάσταση η 24χρονη που βρέθηκε άγρια χτυπημένη στη Βέροια, αναζητούν τον δράστη της επίθεσης
Έκκληση σε όποιον γνωρίζει το παραμικρό για την επίθεση απευθύνουν η οικογένεια της 24χρονης από τη Βέροια και το ιατρικό προσωπικό, την ώρα που η νεαρή γυναίκα δίνει μάχη για τη ζωή της στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου.

Η 24χρονη εντοπίστηκε χθες το βράδυ βαριά τραυματισμένη σε πιλοτή πολυκατοικίας, κοντά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας, και παραμένει διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με τους γιατρούς να εκτιμούν ότι η κατάσταση της είναι ιδιαίτερα δύσκολη, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα χτυπήματα έχουν επικεντρωθεί στο πρόσωπο και το κεφάλι.

Η αδελφή της, σε συνεργασία με τους γιατρούς, καλεί όποιον μπορεί να βοηθήσει να απευθυνθεί στις Αρχές, υπογραμμίζοντας ότι ακόμη και αν η 24χρονη επιβιώσει, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να αντιμετωπίσει μόνιμες βλάβες, είτε κινητικές είτε στην όραση.

Υπενθυμίζεται ότι την κοπέλα εντόπισαν αιμόφυρτη και σε άθλια κατάσταση γύρω στις 22:00 το βράδυ περαστικοί, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία. Ακολούθησε η μεταφορά της στο Νοσοκομείο Βέροιας, όπου διασωληνώθηκε, και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της.

Οι Αρχές εξετάζουν την υπόθεση ως περιστατικό άγριου ξυλοδαρμού και έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνες, αξιοποιώντας και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.
Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

