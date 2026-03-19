Σε κρίσιμη κατάσταση η 24χρονη που βρέθηκε άγρια χτυπημένη στη Βέροια, αναζητούν τον δράστη της επίθεσης
Σε κρίσιμη κατάσταση η 24χρονη που βρέθηκε άγρια χτυπημένη στη Βέροια, αναζητούν τον δράστη της επίθεσης
Η γυναίκα φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με τους γιατρούς να εκτιμούν ότι η κατάσταση της είναι ιδιαίτερα δύσκολη
Έκκληση σε όποιον γνωρίζει το παραμικρό για την επίθεση απευθύνουν η οικογένεια της 24χρονης από τη Βέροια και το ιατρικό προσωπικό, την ώρα που η νεαρή γυναίκα δίνει μάχη για τη ζωή της στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου.
Η 24χρονη εντοπίστηκε χθες το βράδυ βαριά τραυματισμένη σε πιλοτή πολυκατοικίας, κοντά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας, και παραμένει διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.
Φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με τους γιατρούς να εκτιμούν ότι η κατάσταση της είναι ιδιαίτερα δύσκολη, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα χτυπήματα έχουν επικεντρωθεί στο πρόσωπο και το κεφάλι.
Η αδελφή της, σε συνεργασία με τους γιατρούς, καλεί όποιον μπορεί να βοηθήσει να απευθυνθεί στις Αρχές, υπογραμμίζοντας ότι ακόμη και αν η 24χρονη επιβιώσει, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να αντιμετωπίσει μόνιμες βλάβες, είτε κινητικές είτε στην όραση.
Υπενθυμίζεται ότι την κοπέλα εντόπισαν αιμόφυρτη και σε άθλια κατάσταση γύρω στις 22:00 το βράδυ περαστικοί, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία. Ακολούθησε η μεταφορά της στο Νοσοκομείο Βέροιας, όπου διασωληνώθηκε, και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της.
Οι Αρχές εξετάζουν την υπόθεση ως περιστατικό άγριου ξυλοδαρμού και έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνες, αξιοποιώντας και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.
Η 24χρονη εντοπίστηκε χθες το βράδυ βαριά τραυματισμένη σε πιλοτή πολυκατοικίας, κοντά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας, και παραμένει διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.
Φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με τους γιατρούς να εκτιμούν ότι η κατάσταση της είναι ιδιαίτερα δύσκολη, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα χτυπήματα έχουν επικεντρωθεί στο πρόσωπο και το κεφάλι.
Η αδελφή της, σε συνεργασία με τους γιατρούς, καλεί όποιον μπορεί να βοηθήσει να απευθυνθεί στις Αρχές, υπογραμμίζοντας ότι ακόμη και αν η 24χρονη επιβιώσει, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να αντιμετωπίσει μόνιμες βλάβες, είτε κινητικές είτε στην όραση.
Υπενθυμίζεται ότι την κοπέλα εντόπισαν αιμόφυρτη και σε άθλια κατάσταση γύρω στις 22:00 το βράδυ περαστικοί, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία. Ακολούθησε η μεταφορά της στο Νοσοκομείο Βέροιας, όπου διασωληνώθηκε, και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της.
Οι Αρχές εξετάζουν την υπόθεση ως περιστατικό άγριου ξυλοδαρμού και έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνες, αξιοποιώντας και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.
