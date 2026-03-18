Κατέληξε 53χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με σχολικό στη Ζάκυνθο, είχε μεταφερθεί με αεροπλάνο του ΕΚΑΒ στα Γιάννενα
Το απόγευμα της Τρίτης τέθηκαν σε κινητοποίηση οι υγειονομικές υπηρεσίες προκειμένου να οργανωθεί επιχείρηση επείγουσας αεροδιακομιδής του άνδρα
Την τελευταία του πνοή άφησε χθες το βράδυ ο 53χρονος οδηγός του Ι.Χ. που ενεπλάκη σε τροχαίο με λεωφορείο στον δρόμο Αργασίου – Βασιλικού, στο ύψος του Ξηροκάστελλου στη Ζάκυνθο. Μάλιστα το απόγευμα της Τρίτης τέθηκαν σε κινητοποίηση οι υγειονομικές υπηρεσίες προκειμένου να οργανωθεί επιχείρηση επείγουσας αεροδιακομιδής του άνδρα.
Ο 53χρονος τραυματίστηκε βαριά στο τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη σχολικό λεωφορείο και αρχικά μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Εκεί διαπιστώθηκε ότι φέρει ρήξη αορτής, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο με εξειδικευμένο θωρακοχειρουργό.
Οι γιατροί στη Ζάκυνθο κατάφεραν να τον σταθεροποιήσουν μέχρι να φτάσει το αεροσκάφος, μεταδίδει το epiruspost.gr, ενώ στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων σήμανε συναγερμός ώστε να είναι όλα έτοιμα για την άμεση εισαγωγή του στο χειρουργείο, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 53χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
Από την πλευρά του σχολικού λεωφορείου δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, γεγονός που αποδίδεται στην ψυχραιμία και τους αστραπιαίους χειρισμούς του οδηγού του.
Στην προσπάθειά του να αποφύγει τη μετωπική σύγκρουση, «έριξε» το λεωφορείο στο χαντάκι, αποτρέποντας τα χειρότερα για τους ανήλικους επιβάτες. Μάλιστα, λόγω της κλίσης που πήρε το όχημα, οι μαθητές και οι συνοδοί αναγκάστηκαν να βγουν από το παράθυρο της πλευράς του οδηγού, το οποίο χρειάστηκε να σπάσουν.
Το χρονικό της σύγκρουσης με το σχολικό λεωφορείοΤο ατύχημα σημειώθηκε στον δρόμο Αργάσι – Βασιλικός, όταν το επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 53χρονος εξετράπη της πορείας του –πιθανότατα λόγω ολισθηρότητας του οδοστρώματος από τη βροχή– και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα. Εκεί συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν 11 άτομα (7 μαθητές, 4 συνοδοί και ο οδηγός). Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό του οδηγού του Ι.Χ., τον οποίο απεγκλώβισαν μετά από επιχείρηση οι άνδρες της Πυροσβεστικής.
