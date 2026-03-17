Jumbo διαφημίσεις: Από τον Γαϊτάνο και τη Στανίση, στο... kokoretsi porn
Jumbo διαφημίσεις: Από τον Γαϊτάνο και τη Στανίση, στο... kokoretsi porn
Συνεχίζεται η παράδοση των διαφημιστικών spot με απρόβλεπτους πρωταγωνιστές και μουσικές παρωδίες που διχάζουν το κοινό, αλλά κάνουν τη... δουλειά τους
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Πέρα από το οφθαλμοφανές της κεντρικής ιδέας, ότι δηλαδή περιπαίζεται ένα κουτσομπολιό που σέρνεται τους τελευταίους μήνες περί ερωτικής σχέσης Καραβάτου - Φερεντίνου στην πραγματική ζωή, στο τελευταίο διαφημιστικό φιλμάκι για τα Jumbo το στοιχείο που κάνει τη διαφορά είναι ορισμένες μικρές -παραπληρωματικές- λεπτομέρειες, ορατές και ταυτόχρονα αθέατες. Κατ' αρχάς, τα 5 πλήκτρα που πατά στο vintage τζουκ μποξ το γυναικείο χέρι με το νύχι βαμμένο στο κόκκινο της φωτιάς είναι τα J-U-M-B-O.
Το δε παθιάρικο, ο διαχρονικός σόουλ ύμνος «Unchained Melody», τραγούδι που αμέσως ξεκινά μόλις η βελόνα αρχίσει να διαβάζει τα αυλάκια στο 45άρι δισκάκι με την ετικέτα «Easter Passion!» (διακινδυνεύοντας τη βλασφημία με το λογοπαίγνιο passion-πάθη του Κυρίου), ενώ στο πρώτο άκουσμα μοιάζει με την αυθεντική ηχογράφηση με τους Righteous Brothers απευθείας από τη δεκαετία του '60, στην πραγματικότητα είναι μια εντελώς καινούρια διασκευή. Προσαρμοσμένη ειδικά στις προδιαγραφές του διαφημιστικού, με φωνητικά από τον Αρη Γεροντάκη, σε νέα ενορχήστρωση και επανεκτέλεση από τη Rabbeats Music.
Φυσικά, το τζουκ μποξ και η μουσική υπόκρουση είναι εσκεμμένα copy-paste από την περίφημη σκηνή της πηλοπλαστικής στην ταινία «Αόρατος Εραστής», η οποία είχε σπάσει τα ταμεία στην αρχή της δεκαετίας του '90. Επρόκειτο για μια ερωτική ιστορία όπου το ζευγάρι των πρωταγωνιστών Ντέμι Μουρ και Πάτρικ Σουέιζι υποτίθεται πως τα έβαζε με τον ίδιο τον θάνατο -και μάλιστα νικούσε, καθώς ο νεκρός εραστής επέστρεφε στο πλευρό της αγαπημένης του μετά θάνατον.
Εστω και ως φάντασμα, ο χαρακτήρας του Σουέιζι ήταν σε θέση να εκφράσει ελεύθερα το πάθος του σε σκηνές που άνετα θα μπορούσαν να θεωρηθούν σοφτ πορνό. Με πλέον χαρακτηριστική αυτή που αποφάσισε να παρωδήσει εν όψει του φετινού Πάσχα η διαφημιστική εταιρεία Pollen Advertising του Πολύκαρπου Ζαλώνη, του μόνιμου συνεργάτη και ως εκ τούτου αυτουργού κάθε σκανδαλιάρικου σποτ σχεδόν από καταβολής των Jumbo.
Στην εν λόγω θρυλική σκηνή η Ντέμι Μουρ υποτίθεται πως έχει αϋπνίες και (τι πιο φυσιολογικό άλλωστε;) αξημέρωτα βάζει μπρος το εργαστήριο κεραμικής του σπιτιού της ημίγυμνη, φορώντας μόνο κάτι μεταξύ κομπινεζόν, μπέιμπι-ντολ και μπλούζας εργασίας. Εκεί η Μουρ, σε ηλικία τότε μόλις 27 ετών και στο απόγειο της φλογερής ελκυστικότητάς της, επιδίδεται στην υψηλή τέχνη της κεραμικής σμιλεύοντας στον υδαρή πηλό που περιστρέφεται στη βάση ανάμεσα στα ανοιχτά σκέλη της ένα αντικείμενο σε μορφή μακρόστενου βάζου - αμυδρά θυμίζοντας φαλλό, τουλάχιστον στο φαντασιακό των πιο πονηρεμένων. Κατόπιν κάνει την είσοδό του ο Σουέιζι, επίσης γυμνός από τη μέση και πάνω, κολλά το στήθος του στην πλάτη της Μουρ και ο ερωτισμός εκρήγνυται. Τα λασπωμένα δάχτυλα των δύο εραστών μπλέκονται, το υπό κατασκευήν έργο τέχνης καταστρέφεται, αλλά η πηλο-λαγνεία γράφει οργασμική κινηματογραφική ιστορία.
Και αφού η Κατερίνα Καραβάτου αναφωνήσει σκασμένη στα γέλια «δεν θα μου μείνει άντερο», στο φινάλε ακούγεται μια ανδρική φωνή πίσω από τις κάμερες να δίνει την εντολή «σκουπίστε λίγο τα παιδιά» στο συνεργείο. Μια ατάκα η οποία, όπως κατ' αποκλειστικότητα αποκαλύπτει το «ΘΕΜΑ», δεν ήταν μέρος του αρχικού σεναρίου. Ηχογραφήθηκε κατά λάθος σε μία από τις λήψεις επειδή ένα από τα μικρόφωνα είχε ξεχαστεί ανοιχτό. Οταν όμως η φράση ακούστηκε κατά τη διάρκεια του μοντάζ, οι δημιουργοί του σποτ ενθουσιάστηκαν, καθώς τη βρήκαν ως διά μαγείας ταιριαστή στο όλο πνεύμα της παρωδίας, κάτι που θα μπορούσαν να έχουν σκεφτεί και οι ίδιοι. Και εξυπακούεται πως είναι η φωνή του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου, του σκηνοθέτη που επιμελήθηκε το διαφημιστικό για λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής Parasol, με διευθυντή φωτογραφίας τον Θύμιο Μπακατάκη.
Περνώντας στο καθαυτό ψαχνό, ως την ολοκλήρωση των γυρισμάτων (που βέβαια δεν έγιναν στα στούντιο της Paramount στο Χόλιγουντ, αλλά σε έναν τέως στάβλο στο Κορωπί και νυν λέσχη κλασικών μοτοσικλετών και αυτοκινήτων, τη Homo Ratus) θυσιάστηκαν 5 κοκορέτσια. Το νήμα-εντεράκι ήταν γνήσιο, φρέσκο και ωμό, αλλά το εσωτερικό του κοκορετσιού, ο κορμός του, δεν φτιάχτηκε από κανονικά αρνίσια εντόσθια.
Το δε παθιάρικο, ο διαχρονικός σόουλ ύμνος «Unchained Melody», τραγούδι που αμέσως ξεκινά μόλις η βελόνα αρχίσει να διαβάζει τα αυλάκια στο 45άρι δισκάκι με την ετικέτα «Easter Passion!» (διακινδυνεύοντας τη βλασφημία με το λογοπαίγνιο passion-πάθη του Κυρίου), ενώ στο πρώτο άκουσμα μοιάζει με την αυθεντική ηχογράφηση με τους Righteous Brothers απευθείας από τη δεκαετία του '60, στην πραγματικότητα είναι μια εντελώς καινούρια διασκευή. Προσαρμοσμένη ειδικά στις προδιαγραφές του διαφημιστικού, με φωνητικά από τον Αρη Γεροντάκη, σε νέα ενορχήστρωση και επανεκτέλεση από τη Rabbeats Music.
Φυσικά, το τζουκ μποξ και η μουσική υπόκρουση είναι εσκεμμένα copy-paste από την περίφημη σκηνή της πηλοπλαστικής στην ταινία «Αόρατος Εραστής», η οποία είχε σπάσει τα ταμεία στην αρχή της δεκαετίας του '90. Επρόκειτο για μια ερωτική ιστορία όπου το ζευγάρι των πρωταγωνιστών Ντέμι Μουρ και Πάτρικ Σουέιζι υποτίθεται πως τα έβαζε με τον ίδιο τον θάνατο -και μάλιστα νικούσε, καθώς ο νεκρός εραστής επέστρεφε στο πλευρό της αγαπημένης του μετά θάνατον.
Εστω και ως φάντασμα, ο χαρακτήρας του Σουέιζι ήταν σε θέση να εκφράσει ελεύθερα το πάθος του σε σκηνές που άνετα θα μπορούσαν να θεωρηθούν σοφτ πορνό. Με πλέον χαρακτηριστική αυτή που αποφάσισε να παρωδήσει εν όψει του φετινού Πάσχα η διαφημιστική εταιρεία Pollen Advertising του Πολύκαρπου Ζαλώνη, του μόνιμου συνεργάτη και ως εκ τούτου αυτουργού κάθε σκανδαλιάρικου σποτ σχεδόν από καταβολής των Jumbo.
Στην εν λόγω θρυλική σκηνή η Ντέμι Μουρ υποτίθεται πως έχει αϋπνίες και (τι πιο φυσιολογικό άλλωστε;) αξημέρωτα βάζει μπρος το εργαστήριο κεραμικής του σπιτιού της ημίγυμνη, φορώντας μόνο κάτι μεταξύ κομπινεζόν, μπέιμπι-ντολ και μπλούζας εργασίας. Εκεί η Μουρ, σε ηλικία τότε μόλις 27 ετών και στο απόγειο της φλογερής ελκυστικότητάς της, επιδίδεται στην υψηλή τέχνη της κεραμικής σμιλεύοντας στον υδαρή πηλό που περιστρέφεται στη βάση ανάμεσα στα ανοιχτά σκέλη της ένα αντικείμενο σε μορφή μακρόστενου βάζου - αμυδρά θυμίζοντας φαλλό, τουλάχιστον στο φαντασιακό των πιο πονηρεμένων. Κατόπιν κάνει την είσοδό του ο Σουέιζι, επίσης γυμνός από τη μέση και πάνω, κολλά το στήθος του στην πλάτη της Μουρ και ο ερωτισμός εκρήγνυται. Τα λασπωμένα δάχτυλα των δύο εραστών μπλέκονται, το υπό κατασκευήν έργο τέχνης καταστρέφεται, αλλά η πηλο-λαγνεία γράφει οργασμική κινηματογραφική ιστορία.
Kokoretsi-pornΣτην περίπτωση του διαφημιστικού για τα Jumbo, το διαρκώς και επίμονα υπονοούμενο σαρκικό παιχνίδι του «Αόρατου Εραστή» παρουσιάζεται, όπως γίνεται πάντα στις διαφημίσεις των Jumbo, με έντονο και ευφυή αυτοσαρκασμό, ομολογουμένως ξεκαρδιστικό, σε εκδοχή κοκορετσο-πλεκτικής και κοκορετσο-λαγνείας. Η κάμερα αποκαλύπτει τη σούβλα με το άψητο έδεσμα κάθετα τοποθετημένο στην περιστρεφόμενη βάση αντί για το κεραμικό τεχνούργημα, με το ίδιο, όπως και στο πρωτότυπο φιλμ, ηδονοβλεπτικό βλέμμα, ακολουθώντας τις καμπύλες των γυμνών κάτω άκρων της Καραβάτου, από τον αστράγαλο ως ψηλά στον μηρό. Εννοείται πως επιδιώκοντας τον μέγιστο δυνατό ρεαλισμό για το ριμέικ του «Ghost», ειδικά στα μέτρα της Ελληνίδας παρουσιάστριας ράφτηκε μια υπόλευκη αμάνικη πουκαμίσα με γιακά τύπου «Μάο», πανομοιότυπη με εκείνη της Ντέμι Μουρ.
Και αφού η Κατερίνα Καραβάτου αναφωνήσει σκασμένη στα γέλια «δεν θα μου μείνει άντερο», στο φινάλε ακούγεται μια ανδρική φωνή πίσω από τις κάμερες να δίνει την εντολή «σκουπίστε λίγο τα παιδιά» στο συνεργείο. Μια ατάκα η οποία, όπως κατ' αποκλειστικότητα αποκαλύπτει το «ΘΕΜΑ», δεν ήταν μέρος του αρχικού σεναρίου. Ηχογραφήθηκε κατά λάθος σε μία από τις λήψεις επειδή ένα από τα μικρόφωνα είχε ξεχαστεί ανοιχτό. Οταν όμως η φράση ακούστηκε κατά τη διάρκεια του μοντάζ, οι δημιουργοί του σποτ ενθουσιάστηκαν, καθώς τη βρήκαν ως διά μαγείας ταιριαστή στο όλο πνεύμα της παρωδίας, κάτι που θα μπορούσαν να έχουν σκεφτεί και οι ίδιοι. Και εξυπακούεται πως είναι η φωνή του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου, του σκηνοθέτη που επιμελήθηκε το διαφημιστικό για λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής Parasol, με διευθυντή φωτογραφίας τον Θύμιο Μπακατάκη.
Περνώντας στο καθαυτό ψαχνό, ως την ολοκλήρωση των γυρισμάτων (που βέβαια δεν έγιναν στα στούντιο της Paramount στο Χόλιγουντ, αλλά σε έναν τέως στάβλο στο Κορωπί και νυν λέσχη κλασικών μοτοσικλετών και αυτοκινήτων, τη Homo Ratus) θυσιάστηκαν 5 κοκορέτσια. Το νήμα-εντεράκι ήταν γνήσιο, φρέσκο και ωμό, αλλά το εσωτερικό του κοκορετσιού, ο κορμός του, δεν φτιάχτηκε από κανονικά αρνίσια εντόσθια.
Εγινε απομίμηση του σχήματός του από φελιζόλ, διότι κάθε σούβλα έπρεπε να μην είναι βαριά έτσι ώστε να παραμείνει όρθια ακόμη και όταν ο Χρήστος Φερεντίνος κλιμακώνει την υποτιθέμενη επίθεσή του στα μετόπισθεν της κοκορετσοπλέκτριας Κατερίνας Καραβάτου, πατώντας τέρμα γκάζι στο πεντάλ της περιστρεφόμενης βάσης, σε μια κωμική προσομοίωση ερωτικής κορύφωσης. Επιπλέον, προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η μαγική περιστροφή του κοκορετσιού απαιτήθηκε η κατασκευή ενός ρηχού ψευδοπαταριού, κάτι σαν δεύτερο πάτωμα, έτσι ώστε οι μηχανισμοί να κρυφτούν υπογείως.
Εντούτοις, το καθηλωτικό παραλειπόμενο αφορά στο κλείσιμο του σποτ. Στο τελευταίο πλάνο η κάμερα καδράρει τις Jumboσακούλες που καλύπτουν το πάτωμα, ενώ στο επάνω μέρος της οθόνης διακρίνεται η σκιά του περιστρεφόμενου κοκορετσιού. Ο παρατηρητικός θεατής έχει ήδη αντιληφθεί ότι εκείνη ακριβώς τη στιγμή λύνεται ένα από τα εντερονήματα και αρχίζει να στριφογυρίζει ακανόνιστα, σαν καουμπόικο λάσο, διαγράφοντας τις δικές του πιρουέτες γύρω από τη σούβλα. Και αυτό το εύρημα προέκυψε τυχαία επίσης, αλλά αξιοποιήθηκε στο τελικό σποτ με την προσθήκη ενός χιουμοριστικού ηχητικού εφέ από το μαστίγωμα του λάσου σε κάθε περιστροφή του ατίθασου εντέρου.
Η αναλυτική σημειολογική περιγραφή του τελευταίου διαφημιστικού των Jumbo, μαζί με τις behind-the-scenes πληροφορίες, αποκτά νόημα ως εργαλείο προσέγγισης ενός εντελώς ιδιαίτερου case study. Διότι, με πολύ λίγες εξαιρέσεις, κάθε σποτ της Pollen για τα Jumbo από το 2008 μέχρι σήμερα προκαλεί δημόσια έξαψη, διχάζει, κατά κανόνα ευχάριστα και εύθυμα την ελληνική (ίσως ενίοτε και τη βαλκανική λόγω franchise) κοινή γνώμη, απασχολεί και συζητιέται, το δε σλόγκαν του αναμασάται εις άπειρον και γίνεται εντέλει κομμάτι της καθ’ ημάς ποπ κουλτούρας. To «Κράζεις; Θαυμάζεις!». Το «Κατερινάκι πετσούλα!» με τη Στανίση και το «χτύπα, χτύπα σαν άντρας» με την Αντζελα Δημητρίου.
Το «Μεθάου-πίνου, ψάχνω τι θα πάρω του Αγίου Βαλεντίνου». Το «Ε, ρε, Jumbo που σας χρειάζεται». Το παλαιότερο «Ρουφάμε (σ.σ.: αέριο ήλιο) και τα λέμε», το «Jumbo, μεγάλε, σειρά μας!» ή το νοσταλγικά μελωδικό με επιτηδευμένη greeklish προφορά «Να 'ταν όλα Jumbo» αποτελούν σταθμούς στην κοινή πορεία που έχουν χαράξει τα Jumbo με τον απρόβλεπτο, ψυχεδελικά δημιουργικό νου της Pollen Advertising και τον ιδρυτή της, Πολύκαρπο Ζαλώνη. Σταθμοί σε αυτή την πορεία, που είναι η ίδια cult πλέον, είναι αφενός εκατοντάδες τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά διαφημιστικά, αλλά εντέλει και η σχεδόν φετιχοποιημένη Jumboσακούλα, το αντικείμενο-σήμα κατατεθέν και δήλωση εταιρικής ταυτότητας ολόκληρης της επιχείρησης.
Ασφαλώς, όμως, περισσότερο ακόμη και από τα επιτυχημένα, τα πιασάρικα σλόγκαν, το δημόσιο προφίλ των Jumbo ταυτίζεται με τις προσωπικότητες που έχουν κατά καιρούς επιλεγεί ως πρωταγωνιστές στα φιλμάκια. Σε αυτή τη λέσχη των εκλεκτών έχουν κερδίσει επαξίως τη θέση τους ο βάρδος των πασχαλινών ύμνων Πέτρος Γαϊτάνος, αλλά και ο «Πλανητάρχης» Τάσος Μπουγάς, η «Λαίδη» Αντζελα Δημητρίου, η Κατερίνα Στανίση, ο Τρύφωνας Σαμαράς, ο πληθωρικός και περιπετειώδης πρώην νομάρχης / περιφερειάρχης / βουλευτής κ.λπ. Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο αείμνηστος και πρόωρα χαμένος λαϊκός ήρωας παλαιστής Σωκράτης Πετίδης (aka Mr «Κράζεις-Θαυμάζεις»), αλλά και ο μετρ του σαβουάρ βιβρ, Χρήστος Ζαμπούνης.
Παρ’ όλα αυτά, ανατέμνοντας τα πιο πολυσυζητημένα σποτ του Jumbo, δεν εντοπίζεται μία συγκεκριμένη συνταγή - εκτός και εάν μπορεί να θεωρηθεί συνταγή η διαρκής ανατροπή, με κάθε επόμενο διαφημιστικό να μη μοιάζει σε τίποτα με το προηγούμενο, παρεκτός στη γενικότερη σατιρική προσέγγιση, στον αυτοσαρκασμό και την κορυφαία ποιότητα του τελικού προϊόντος, καθιστώντας τον χαρακτηρισμό «υπερπαραγωγή» να φαντάζει απολύτως δικαιολογημένος.
Εάν, λοιπόν, επιχειρούσε κάποιος να κωδικοποιήσει τη «Σχολή Jumbo/Pollen» για τις χιουμοριστικές διαφημίσεις, θα διέκρινε απλώς κάποιους κεντρικούς άξονες. Οπως την απολύτως απενοχοποιημένη, απαλλαγμένη από οποιοδήποτε σύμπλεγμα, διαχείριση προσώπων, μουσικών θεμάτων και κυρίως εκφράσεων. Στην παιδική χαρά των συγκεκριμένων διαφημιστικών όλοι μπορεί να κληθούν να παίξουν, κανείς δεν φαίνεται να «κόβεται» στην πόρτα και το face control - απεναντίας, ακόμη και οι παρεξηγημένοι, οι καταχωρισμένοι ως «λούμπεν» ή περιθωριακοί, μέσω των διαφημίσεων για τα Jumbo έχουν κερδίσει μια δεύτερη ευκαιρία στην αναγνώριση της καλλιτεχνικής τους αξίας.
Απολύτως χαρακτηριστική επ' αυτού είναι η εκ βαθέων συνέντευξη που παραχώρησε η Κατερίνα Στανίση στον Ευθύμη Φιλίππου, στενό συνεργάτη του Γιώργου Λάνθιμου στη συγγραφή πρωτότυπων σεναρίων. Το ενδιαφέρον για τον βίο και την πολιτεία της Στανίση, η οποία είχε περάσει για αρκετό καιρό στην αφάνεια, αναζωπυρώθηκε την άνοιξη του 2013 με έναυσμα την καθηλωτική εμφάνισή της, σε ρόλο «νονάς», σε ένα από τα πιο εμπνευσμένα πασχαλινά διαφημιστικά των Jumbo.
Ο Πέτρος Γαϊτάνος συναίνεσε, φερ' ειπείν, να κάνει χαρτοπόλεμο το παγίως σοβαρό, ευλαβές και πνευματικό image του, συμμετέχοντας στο τηλεοπτικό τρικ με τη χαρακτηριστική κόμη του να έχει αρπάξει φωτιά από πασχαλινή λαμπάδα. Κάπως αντίστοιχα, ο Χρήστος Ζαμπούνης μοιάζει να περιγελά τη σχολαστική τήρηση των κοινωνικών καλών τρόπων, περί της οποίας ο ίδιος θεωρείται εν Ελλάδι αυθεντία, κάνοντας χοντροκομμένους υπαινιγμούς για το τσούγκρισμα των πασχαλινών αυγών - και δη σε αδέξια καθαρεύουσα.
Ο «Πανίκας» Ψωμιάδης εισέβαλε έφιππος και ντυμένος Ζορό για να απελευθερώσει τις Απόκριες και τον «αμίγκο-φλαμίνγκο», ο Τρύφων Σαμαράς ξεπρόβαλε μέσα από όστρακο ως αναδυόμενη Αφροδίτη, ο Γιώργος Θεοφάνους έδωσε την άδεια στον Τάσο Μπουγά, ο οποίος για τις ανάγκες του σποτ είχε εγκατασταθεί στη Σελήνη, να τραγουδήσει το «Φεγγάρι μου» της Νατάσας Θεοδωρίδου. Το... παρατράγουδο ότι η Θεοδωρίδου παρεξηγήθηκε και απέσυρε το συγκεκριμένο κομμάτι από το πρόγραμμα στο κέντρο όπου εμφανιζόταν το 2023 απλώς συνέτεινε περαιτέρω στον ντόρο που είχε ήδη ξεσηκωθεί γύρω από την πασχαλινή αποστολή του «Πλανητάρχη» στο Φεγγάρι.
Ενδεικτικά, στη μελωδία και το ύφος της «Αφιλότιμης», ενός από τα μεγαλύτερα σουξέ του Στράτου Διονυσίου, ένα καλοκαιρινό ραδιοφωνικό σποτ παιάνιζε: «Το μπικίνι απ’ τα καλάθια / πλάσαρες συλλεκτικό / και τη μάσκα μου πουλούσες / σαν να είναι του Κουστό / Πόσο Jumbo τελικά / σας χρειάζεται / μια τιμή πραγματική / μπας και βάλετε / επιβάλλεται / Ξύπνησε όμως πια ο Ελλην / τσάμπα βρίσκει μπανιερό / δεν πληρώνει το βαρκάκι / σαν να είν’ το Calypso / του Ζακ-Υβ Κουστό». Και ρεφρέν «Πόσο Jumbo τελικά / σας χρειάζεται / μια τιμή πραγματική / μπας και βάλετε / επιβάλλεται...».
Και στο στυλ του «Ορκίσου» της Αλέξιας, το αποκριάτικο «Φλούφλη, κύκνο μου θυμίζεις / στις πουέντ ακροπατάς / μα βαρβάτο κρύβεις άντρα / μεσ' το τούλι που φοράς / Τριχωτή μου μπαλαρίνα ξεχωρίζεις στο μασκέ / με τρελαίνει η περούκα / η μακριά η σατινέ / απ' τα Jumbo τ’ αγοράζεις / ή μαλλιά δικά σου βγάζεις; / Ορκίσου πως στην περούκα σου / δεν κρύβεις μια καράφλα να! / Ορκίσου, η πλούσια χαίτη σου / πως είναι από αυθεντικά / δικά σου μαλλιά» κ.λπ.
Η ευρυμάθεια και η ενημέρωση της δημιουργικής ομάδας που επινοεί τα concepts των διαφημιστικών είναι ομολογουμένως αξιοπερίεργη. Δύσκολα μπορεί κανείς να φανταστεί πώς μπορεί μια παρέα ανθρώπων να παρακολουθεί λίγο-πολύ τα πάντα, από την κλασική μουσική, τα σουξέ π.χ. του Αλέκου Ζαζόπουλου («δεν με πάνε οι λαμπάδες, δεν με πάνε») έως την κοινωνική και πολιτική επικαιρότητα, συμπεριλαμβανομένης της λεγόμενης lifestyle και ελαφράς ειδησεογραφίας;
Οπότε, στην προκειμένη περίπτωση η έμπνευση του πιο «πολιτικοποιημένου» σποτ που παρήγαγε η Pollen για τα Jumbo ακολούθησε τη μελωδική γραμμή του γλυκερού «Μίλα μου» με το ντουέτο Δάκη - Χριστιάνας ως εξής: «Αντώνη μου, Φώτη μου, Βαγγέλη μου, Πάνο μου, Αλέξη μου, Αλέκα μου / Ας αρχίσουμε / Διερευνάμε, ναι, διερευνάμε / Είμαι πιο πρόθυμος απ' ό,τι ήμουν στην αρχή / σου ζητώ / ναι, σου ζητώ / μια ψήφο εμπιστοσύνης / ή, έστω, ανοχής / μνημόνιο / πληγή και εμπόδιο / έλα να βάλουμε μαζί / λίγο ιώδιο / το αναθεωρώ / ναι, το αναθεωρώ / και άμα θέλεις / κι από πάνω / τροποποιώ / ή το προσβάλλω / ή το καταργώ / Εφικτό / Τα Jumbo 'καναν την αρχή / δες, ενωμένοι πλούσιοι και φτωχοί / στο ίδιο ράφι πώς ψωνίζουνε μαζί». Σλόγκαν, «στα δύσκολα Jumbo, στα πιο δύσκολα ενωμένοι».
Ενα σημείο τομής, από το οποίο μοιάζει να ξεκίνησε η απογείωση των διαφημιστικών προς την πλήρη δημιουργική απελευθέρωση, ήταν το τηλεοπτικό σποτ για το Πάσχα του 2011. Τότε ο υποτιθέμενος «Πασχάλης», ένας απλός νέος άνθρωπος, ενώ βρίσκεται στη μέση της Βαρβακείου Αγοράς αποφεύγει να απαντήσει σε τηλεφωνική κλήση - υποτίθεται από το βαφτιστήρι του.
Και μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα, για να μη μακρηγορεί κανείς, η κρεαταγορά μετατρέπεται σε σκηνικό μιούζικαλ, με τους χασάπηδες να εκτελούν φιγούρες και να άδουν εν χορώ το «έχεις τα Jumbo πλάι σου», παρωδώντας το περίπου ομόηχο ρεφρέν του Αντώνη Ρέμου. Η δύναμη των σποτ για τα Jumbo να αναδεικνύουν και να αναδομούν την εικόνα ενός ήδη πασίγνωστου δημοσίου προσώπου αντιπροσωπεύεται ιδανικά στην περίπτωση της Αντζελας Δημητρίου. Η οποία, ενώ αυτο-διακωμωδείται εξίσου ανελέητα με κάθε άλλο συνάδελφό της που δοκίμασε την εμπειρία των διαφημιστικών Jumbo, κατορθώνει να το κάνει με έναν τρόπο που τελικά μαρτυρά ότι εκείνη, «Λαίδη» γαρ, καθυπέταξε το concept στον χαρακτήρα της, μη επιτρέποντας να συμβεί το αντίθετο.
Πρωταγωνίστρια είναι και πάλι η Κατερίνα Στανίση, αλλά αυτή τη φορά σαν αιχμάλωτη δύο μυστήριων τύπων σε σκηνικό Φαρ Ουέστ. Οι δεσμώτες της λαϊκής ντίβας είναι ο ένας ντυμένος ξύστρα με καπέλο που γράφει «Τιμή που γδέρνει». Δίπλα του, ο συνεργός του φορά ένα ολόσωμο τετράδιο με σομπρέρο «Τιμή μου και καπέλο μου!». Η Ξύστρα λέει στην κάθιδρη Στανίση «φέτος, αν κάνει ότι κατεβάζει τις τιμές...» και κάνει μια κίνηση σαν να κόβει το λαρύγγι κάποιου. - «Ηρθε» απαντά εκείνη - «Πώς το κατάλαβες;» - «Αναστατώνομαι». Και εμφανίζεται ο λυτρωτής και τιμωρός, ένας Αφροαμερικανός με καπέλο Jumbo. Είναι ο Djumbo, μια καρικατούρα του «Django», από το φερώνυμο γουέστερν του Κουέντιν Ταραντίνο. Εκείνος ρίχνει την πόρτα που γράφει με μπογιά «Οι τιμές δεν πέφτουν» και εξουδετερώνει τους κακούς. Αμέσως αρχίζει να ακούγεται το τραγούδι της Στανίση «Αναστατώνομαι / με τις τιμές που βάζεις / εγώ σκλαβώνομαι / Αναστατώνομαι / στην αγκαλιά σου / Djumbo, εγώ γαντζώνομαι...». Kαι οι δυο τους φεύγουν προς το ηλιοβασίλεμα καβάλα στο άλογο του Djumbo, ενώ από τη σέλα κρέμονται δύο γιγαντιαίες Jumboσακούλες.
Το σαρδόνιο χιούμορ των διαφημιστικών για τα Jumbo ισοπεδώνει ταμπού όπως, φερ' ειπείν, η εικόνα του άψητου, υγρού αρνίσιου εντέρου στο σποτ με την Καραβάτου και τον Φερεντίνο. Η ιδέα της αντικατάστασης του πηλού που είχε ανάμεσα στα πόδια της η Ντέμι Μουρ με ένα τόσο αμφιλεγόμενο έδεσμα όσο το κοκορέτσι φαίνεται πως συνεπήρε τους εμπνευστές της διαφήμισης -και τη διοίκηση των Jumbo, προφανώς-, ώστε δεν υπήρχε πια κανένας φραγμός και κανένας ενδοιασμός για το εάν θα αρέσει στο κοινό ή η θέα του γυμνού νωπού εντόσθιου θα προξενήσει αποστροφή. Το concept θα πρέπει να φάνηκε σπουδαίο τόσο σε αυτούς που το επινόησαν όσο και σε εκείνους που το ενέκριναν - κι αυτό έφτανε και περίσσευε. Μέχρι το επόμενο σποτ, βέβαια. Που κάλλιστα ενδέχεται -και αυτό- να γίνει πιο διάσημο ακόμη και από τη φίρμα που διαφημίζει.
Εντούτοις, το καθηλωτικό παραλειπόμενο αφορά στο κλείσιμο του σποτ. Στο τελευταίο πλάνο η κάμερα καδράρει τις Jumboσακούλες που καλύπτουν το πάτωμα, ενώ στο επάνω μέρος της οθόνης διακρίνεται η σκιά του περιστρεφόμενου κοκορετσιού. Ο παρατηρητικός θεατής έχει ήδη αντιληφθεί ότι εκείνη ακριβώς τη στιγμή λύνεται ένα από τα εντερονήματα και αρχίζει να στριφογυρίζει ακανόνιστα, σαν καουμπόικο λάσο, διαγράφοντας τις δικές του πιρουέτες γύρω από τη σούβλα. Και αυτό το εύρημα προέκυψε τυχαία επίσης, αλλά αξιοποιήθηκε στο τελικό σποτ με την προσθήκη ενός χιουμοριστικού ηχητικού εφέ από το μαστίγωμα του λάσου σε κάθε περιστροφή του ατίθασου εντέρου.
Η αναλυτική σημειολογική περιγραφή του τελευταίου διαφημιστικού των Jumbo, μαζί με τις behind-the-scenes πληροφορίες, αποκτά νόημα ως εργαλείο προσέγγισης ενός εντελώς ιδιαίτερου case study. Διότι, με πολύ λίγες εξαιρέσεις, κάθε σποτ της Pollen για τα Jumbo από το 2008 μέχρι σήμερα προκαλεί δημόσια έξαψη, διχάζει, κατά κανόνα ευχάριστα και εύθυμα την ελληνική (ίσως ενίοτε και τη βαλκανική λόγω franchise) κοινή γνώμη, απασχολεί και συζητιέται, το δε σλόγκαν του αναμασάται εις άπειρον και γίνεται εντέλει κομμάτι της καθ’ ημάς ποπ κουλτούρας. To «Κράζεις; Θαυμάζεις!». Το «Κατερινάκι πετσούλα!» με τη Στανίση και το «χτύπα, χτύπα σαν άντρας» με την Αντζελα Δημητρίου.
Το «Μεθάου-πίνου, ψάχνω τι θα πάρω του Αγίου Βαλεντίνου». Το «Ε, ρε, Jumbo που σας χρειάζεται». Το παλαιότερο «Ρουφάμε (σ.σ.: αέριο ήλιο) και τα λέμε», το «Jumbo, μεγάλε, σειρά μας!» ή το νοσταλγικά μελωδικό με επιτηδευμένη greeklish προφορά «Να 'ταν όλα Jumbo» αποτελούν σταθμούς στην κοινή πορεία που έχουν χαράξει τα Jumbo με τον απρόβλεπτο, ψυχεδελικά δημιουργικό νου της Pollen Advertising και τον ιδρυτή της, Πολύκαρπο Ζαλώνη. Σταθμοί σε αυτή την πορεία, που είναι η ίδια cult πλέον, είναι αφενός εκατοντάδες τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά διαφημιστικά, αλλά εντέλει και η σχεδόν φετιχοποιημένη Jumboσακούλα, το αντικείμενο-σήμα κατατεθέν και δήλωση εταιρικής ταυτότητας ολόκληρης της επιχείρησης.
Ασφαλώς, όμως, περισσότερο ακόμη και από τα επιτυχημένα, τα πιασάρικα σλόγκαν, το δημόσιο προφίλ των Jumbo ταυτίζεται με τις προσωπικότητες που έχουν κατά καιρούς επιλεγεί ως πρωταγωνιστές στα φιλμάκια. Σε αυτή τη λέσχη των εκλεκτών έχουν κερδίσει επαξίως τη θέση τους ο βάρδος των πασχαλινών ύμνων Πέτρος Γαϊτάνος, αλλά και ο «Πλανητάρχης» Τάσος Μπουγάς, η «Λαίδη» Αντζελα Δημητρίου, η Κατερίνα Στανίση, ο Τρύφωνας Σαμαράς, ο πληθωρικός και περιπετειώδης πρώην νομάρχης / περιφερειάρχης / βουλευτής κ.λπ. Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο αείμνηστος και πρόωρα χαμένος λαϊκός ήρωας παλαιστής Σωκράτης Πετίδης (aka Mr «Κράζεις-Θαυμάζεις»), αλλά και ο μετρ του σαβουάρ βιβρ, Χρήστος Ζαμπούνης.
Παρ’ όλα αυτά, ανατέμνοντας τα πιο πολυσυζητημένα σποτ του Jumbo, δεν εντοπίζεται μία συγκεκριμένη συνταγή - εκτός και εάν μπορεί να θεωρηθεί συνταγή η διαρκής ανατροπή, με κάθε επόμενο διαφημιστικό να μη μοιάζει σε τίποτα με το προηγούμενο, παρεκτός στη γενικότερη σατιρική προσέγγιση, στον αυτοσαρκασμό και την κορυφαία ποιότητα του τελικού προϊόντος, καθιστώντας τον χαρακτηρισμό «υπερπαραγωγή» να φαντάζει απολύτως δικαιολογημένος.
Εάν, λοιπόν, επιχειρούσε κάποιος να κωδικοποιήσει τη «Σχολή Jumbo/Pollen» για τις χιουμοριστικές διαφημίσεις, θα διέκρινε απλώς κάποιους κεντρικούς άξονες. Οπως την απολύτως απενοχοποιημένη, απαλλαγμένη από οποιοδήποτε σύμπλεγμα, διαχείριση προσώπων, μουσικών θεμάτων και κυρίως εκφράσεων. Στην παιδική χαρά των συγκεκριμένων διαφημιστικών όλοι μπορεί να κληθούν να παίξουν, κανείς δεν φαίνεται να «κόβεται» στην πόρτα και το face control - απεναντίας, ακόμη και οι παρεξηγημένοι, οι καταχωρισμένοι ως «λούμπεν» ή περιθωριακοί, μέσω των διαφημίσεων για τα Jumbo έχουν κερδίσει μια δεύτερη ευκαιρία στην αναγνώριση της καλλιτεχνικής τους αξίας.
Απολύτως χαρακτηριστική επ' αυτού είναι η εκ βαθέων συνέντευξη που παραχώρησε η Κατερίνα Στανίση στον Ευθύμη Φιλίππου, στενό συνεργάτη του Γιώργου Λάνθιμου στη συγγραφή πρωτότυπων σεναρίων. Το ενδιαφέρον για τον βίο και την πολιτεία της Στανίση, η οποία είχε περάσει για αρκετό καιρό στην αφάνεια, αναζωπυρώθηκε την άνοιξη του 2013 με έναυσμα την καθηλωτική εμφάνισή της, σε ρόλο «νονάς», σε ένα από τα πιο εμπνευσμένα πασχαλινά διαφημιστικά των Jumbo.
Γαϊτάνος πυρ και μανίαΕξ όσων μπορεί κάποιος να γνωρίζει, η επιλογή του πρωταγωνιστή για την εκάστοτε καμπάνια των Jumbo είναι μια σύνθετη και πολυπαραγοντική διεργασία. Και πέρα από τις επιμέρους ιδιαιτερότητες, φαίνεται πως το σημείο-κλειδί είναι το κατά πόσον ο αστέρας είναι πρόθυμος να διακωμωδήσει τον εαυτό του, υπηρετώντας το κατά κανόνα ψυχεδελικό concept του υπό δημιουργίαν σποτ.
Ο Πέτρος Γαϊτάνος συναίνεσε, φερ' ειπείν, να κάνει χαρτοπόλεμο το παγίως σοβαρό, ευλαβές και πνευματικό image του, συμμετέχοντας στο τηλεοπτικό τρικ με τη χαρακτηριστική κόμη του να έχει αρπάξει φωτιά από πασχαλινή λαμπάδα. Κάπως αντίστοιχα, ο Χρήστος Ζαμπούνης μοιάζει να περιγελά τη σχολαστική τήρηση των κοινωνικών καλών τρόπων, περί της οποίας ο ίδιος θεωρείται εν Ελλάδι αυθεντία, κάνοντας χοντροκομμένους υπαινιγμούς για το τσούγκρισμα των πασχαλινών αυγών - και δη σε αδέξια καθαρεύουσα.
Ο «Πανίκας» Ψωμιάδης εισέβαλε έφιππος και ντυμένος Ζορό για να απελευθερώσει τις Απόκριες και τον «αμίγκο-φλαμίνγκο», ο Τρύφων Σαμαράς ξεπρόβαλε μέσα από όστρακο ως αναδυόμενη Αφροδίτη, ο Γιώργος Θεοφάνους έδωσε την άδεια στον Τάσο Μπουγά, ο οποίος για τις ανάγκες του σποτ είχε εγκατασταθεί στη Σελήνη, να τραγουδήσει το «Φεγγάρι μου» της Νατάσας Θεοδωρίδου. Το... παρατράγουδο ότι η Θεοδωρίδου παρεξηγήθηκε και απέσυρε το συγκεκριμένο κομμάτι από το πρόγραμμα στο κέντρο όπου εμφανιζόταν το 2023 απλώς συνέτεινε περαιτέρω στον ντόρο που είχε ήδη ξεσηκωθεί γύρω από την πασχαλινή αποστολή του «Πλανητάρχη» στο Φεγγάρι.
Ολα τα καλά χωράνεΕνα από τα στοιχεία που πάντα προκαλούν εντύπωση στα διαφημιστικά της Pollen για τα Jumbo, αλλά και όχι μόνο, είναι το σουρεάλ ανακάτεμα εντελώς ετερόκλητων επιμέρους συστατικών, συνθέτοντας εντέλει ένα χαρμάνι-melange που μπορεί να περιέχει κυριολεκτικά οτιδήποτε - από άριες και βαλς του Γιόχαν Στράους έως σκληρό λαϊκό νταλκά, από χορωδιακά ηχογραφημένα σε καθεδρικούς ναούς έως παρωδίες μεγάλων ποπ-χιτ με άγρια παραποιημένους στίχους.
Ενδεικτικά, στη μελωδία και το ύφος της «Αφιλότιμης», ενός από τα μεγαλύτερα σουξέ του Στράτου Διονυσίου, ένα καλοκαιρινό ραδιοφωνικό σποτ παιάνιζε: «Το μπικίνι απ’ τα καλάθια / πλάσαρες συλλεκτικό / και τη μάσκα μου πουλούσες / σαν να είναι του Κουστό / Πόσο Jumbo τελικά / σας χρειάζεται / μια τιμή πραγματική / μπας και βάλετε / επιβάλλεται / Ξύπνησε όμως πια ο Ελλην / τσάμπα βρίσκει μπανιερό / δεν πληρώνει το βαρκάκι / σαν να είν’ το Calypso / του Ζακ-Υβ Κουστό». Και ρεφρέν «Πόσο Jumbo τελικά / σας χρειάζεται / μια τιμή πραγματική / μπας και βάλετε / επιβάλλεται...».
Και στο στυλ του «Ορκίσου» της Αλέξιας, το αποκριάτικο «Φλούφλη, κύκνο μου θυμίζεις / στις πουέντ ακροπατάς / μα βαρβάτο κρύβεις άντρα / μεσ' το τούλι που φοράς / Τριχωτή μου μπαλαρίνα ξεχωρίζεις στο μασκέ / με τρελαίνει η περούκα / η μακριά η σατινέ / απ' τα Jumbo τ’ αγοράζεις / ή μαλλιά δικά σου βγάζεις; / Ορκίσου πως στην περούκα σου / δεν κρύβεις μια καράφλα να! / Ορκίσου, η πλούσια χαίτη σου / πως είναι από αυθεντικά / δικά σου μαλλιά» κ.λπ.
Η ευρυμάθεια και η ενημέρωση της δημιουργικής ομάδας που επινοεί τα concepts των διαφημιστικών είναι ομολογουμένως αξιοπερίεργη. Δύσκολα μπορεί κανείς να φανταστεί πώς μπορεί μια παρέα ανθρώπων να παρακολουθεί λίγο-πολύ τα πάντα, από την κλασική μουσική, τα σουξέ π.χ. του Αλέκου Ζαζόπουλου («δεν με πάνε οι λαμπάδες, δεν με πάνε») έως την κοινωνική και πολιτική επικαιρότητα, συμπεριλαμβανομένης της λεγόμενης lifestyle και ελαφράς ειδησεογραφίας;
Ο άσημος ΠασχάληςΟπωσδήποτε, το πείραμα των Jumbo να γειωθούν με τη δραματική πραγματικότητα των εκλογών του 2012 δεν έχει καταγραφεί ως μία από τις λαμπρότερες στιγμές της διαφημιστικής δημιουργικότητάς τους. Εντούτοις έχει κι αυτή μια ξεχωριστή αξία, εφόσον επιβεβαιώνει ότι τα ερεθίσματα που μπορούν να αξιοποιηθούν στη σύλληψη ενός concept μπορούν να προέρχονται από κάθε πιθανή και απίθανη πηγή. Εξάλλου, το ζητούμενο είναι πάντα η απήχηση στο κυρίαρχο κοινό αίσθημα, ο συντονισμός με αυτά που πραγματικά βιώνει η πλειονότητα του κόσμου «εκεί έξω».
Οπότε, στην προκειμένη περίπτωση η έμπνευση του πιο «πολιτικοποιημένου» σποτ που παρήγαγε η Pollen για τα Jumbo ακολούθησε τη μελωδική γραμμή του γλυκερού «Μίλα μου» με το ντουέτο Δάκη - Χριστιάνας ως εξής: «Αντώνη μου, Φώτη μου, Βαγγέλη μου, Πάνο μου, Αλέξη μου, Αλέκα μου / Ας αρχίσουμε / Διερευνάμε, ναι, διερευνάμε / Είμαι πιο πρόθυμος απ' ό,τι ήμουν στην αρχή / σου ζητώ / ναι, σου ζητώ / μια ψήφο εμπιστοσύνης / ή, έστω, ανοχής / μνημόνιο / πληγή και εμπόδιο / έλα να βάλουμε μαζί / λίγο ιώδιο / το αναθεωρώ / ναι, το αναθεωρώ / και άμα θέλεις / κι από πάνω / τροποποιώ / ή το προσβάλλω / ή το καταργώ / Εφικτό / Τα Jumbo 'καναν την αρχή / δες, ενωμένοι πλούσιοι και φτωχοί / στο ίδιο ράφι πώς ψωνίζουνε μαζί». Σλόγκαν, «στα δύσκολα Jumbo, στα πιο δύσκολα ενωμένοι».
Ενα σημείο τομής, από το οποίο μοιάζει να ξεκίνησε η απογείωση των διαφημιστικών προς την πλήρη δημιουργική απελευθέρωση, ήταν το τηλεοπτικό σποτ για το Πάσχα του 2011. Τότε ο υποτιθέμενος «Πασχάλης», ένας απλός νέος άνθρωπος, ενώ βρίσκεται στη μέση της Βαρβακείου Αγοράς αποφεύγει να απαντήσει σε τηλεφωνική κλήση - υποτίθεται από το βαφτιστήρι του.
Και μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα, για να μη μακρηγορεί κανείς, η κρεαταγορά μετατρέπεται σε σκηνικό μιούζικαλ, με τους χασάπηδες να εκτελούν φιγούρες και να άδουν εν χορώ το «έχεις τα Jumbo πλάι σου», παρωδώντας το περίπου ομόηχο ρεφρέν του Αντώνη Ρέμου. Η δύναμη των σποτ για τα Jumbo να αναδεικνύουν και να αναδομούν την εικόνα ενός ήδη πασίγνωστου δημοσίου προσώπου αντιπροσωπεύεται ιδανικά στην περίπτωση της Αντζελας Δημητρίου. Η οποία, ενώ αυτο-διακωμωδείται εξίσου ανελέητα με κάθε άλλο συνάδελφό της που δοκίμασε την εμπειρία των διαφημιστικών Jumbo, κατορθώνει να το κάνει με έναν τρόπο που τελικά μαρτυρά ότι εκείνη, «Λαίδη» γαρ, καθυπέταξε το concept στον χαρακτήρα της, μη επιτρέποντας να συμβεί το αντίθετο.
Η «Λαίδη»Αψογα ντυμένη, ηγείται μιας λιτανείας τη Μεγάλη Παρασκευή, υποτίθεται για τον Επιτάφιο, με μια έκφραση άκαμπτης, πληγωμένης αυστηρότητας στο πρόσωπό της. Τραγουδά μια παραφρασμένη εκδοχή του πονεμένου «Ποια θυσία», συνεισφέροντας στο θείο δράμα και την ατμόσφαιρα πόνου των ημερών. Μόνο που η «Λαίδη» λέει «όσο το Πάσχα προχωρά / σε συλλογίζομαι / είσαι με άλλη στο χωριό / κι εγώ βουρλίζομαι / και τώρα χλαπακιάζεις με την άλλη / και τα τσουγκρίζετε τ' αυγά σας τα βαμμένα / με συνταγή που πήρε από μένα / και δεν αξίζει στο όνομά μου ούτε μια πετσούλα αρνί / για μένα...». Και το κλιπ κλείνει με την πρόκληση της Αντζελας στον αχάριστο και άπιστο άντρα που έρχεται από απέναντι: «Χτύπα. Χτύπα σαν άντρας» - το κόκκινο αυγό, εννοείται. Ως δείγμα ακραίας ψυχεδέλειας -αν και όχι απαραιτήτως επιτυχούς ως προς τον στόχο του μάρκετινγκ- σποτ θα μπορούσε κάποιος να ξεχωρίσει αυτό προ της έναρξης της σχολικής σεζόν 2014.
Πρωταγωνίστρια είναι και πάλι η Κατερίνα Στανίση, αλλά αυτή τη φορά σαν αιχμάλωτη δύο μυστήριων τύπων σε σκηνικό Φαρ Ουέστ. Οι δεσμώτες της λαϊκής ντίβας είναι ο ένας ντυμένος ξύστρα με καπέλο που γράφει «Τιμή που γδέρνει». Δίπλα του, ο συνεργός του φορά ένα ολόσωμο τετράδιο με σομπρέρο «Τιμή μου και καπέλο μου!». Η Ξύστρα λέει στην κάθιδρη Στανίση «φέτος, αν κάνει ότι κατεβάζει τις τιμές...» και κάνει μια κίνηση σαν να κόβει το λαρύγγι κάποιου. - «Ηρθε» απαντά εκείνη - «Πώς το κατάλαβες;» - «Αναστατώνομαι». Και εμφανίζεται ο λυτρωτής και τιμωρός, ένας Αφροαμερικανός με καπέλο Jumbo. Είναι ο Djumbo, μια καρικατούρα του «Django», από το φερώνυμο γουέστερν του Κουέντιν Ταραντίνο. Εκείνος ρίχνει την πόρτα που γράφει με μπογιά «Οι τιμές δεν πέφτουν» και εξουδετερώνει τους κακούς. Αμέσως αρχίζει να ακούγεται το τραγούδι της Στανίση «Αναστατώνομαι / με τις τιμές που βάζεις / εγώ σκλαβώνομαι / Αναστατώνομαι / στην αγκαλιά σου / Djumbo, εγώ γαντζώνομαι...». Kαι οι δυο τους φεύγουν προς το ηλιοβασίλεμα καβάλα στο άλογο του Djumbo, ενώ από τη σέλα κρέμονται δύο γιγαντιαίες Jumboσακούλες.
Το σαρδόνιο χιούμορ των διαφημιστικών για τα Jumbo ισοπεδώνει ταμπού όπως, φερ' ειπείν, η εικόνα του άψητου, υγρού αρνίσιου εντέρου στο σποτ με την Καραβάτου και τον Φερεντίνο. Η ιδέα της αντικατάστασης του πηλού που είχε ανάμεσα στα πόδια της η Ντέμι Μουρ με ένα τόσο αμφιλεγόμενο έδεσμα όσο το κοκορέτσι φαίνεται πως συνεπήρε τους εμπνευστές της διαφήμισης -και τη διοίκηση των Jumbo, προφανώς-, ώστε δεν υπήρχε πια κανένας φραγμός και κανένας ενδοιασμός για το εάν θα αρέσει στο κοινό ή η θέα του γυμνού νωπού εντόσθιου θα προξενήσει αποστροφή. Το concept θα πρέπει να φάνηκε σπουδαίο τόσο σε αυτούς που το επινόησαν όσο και σε εκείνους που το ενέκριναν - κι αυτό έφτανε και περίσσευε. Μέχρι το επόμενο σποτ, βέβαια. Που κάλλιστα ενδέχεται -και αυτό- να γίνει πιο διάσημο ακόμη και από τη φίρμα που διαφημίζει.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα