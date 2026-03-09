Η πασχαλινή διαφήμιση των Jumbo με Φερεντίνο και Καραβάτου που διχάζει τα social media: «Πέθανα στο γέλιο», «πόσο ψεύτικο και στημένο»

Δείτε το πασχαλινό σποτ της εταιρείας που σχολιάζεται έντονα με το «καλημέρα»





Στο διαφημιστικό πρωταγωνιστούν ο «Αόρατος εραστής» με τον Πάτρικ Σουέιζι και την Ντέμι Μουρ και αφήνει πολλά… περιθώρια παρερμηνείας.







Η απάντηση έρχεται λίγο αργότερα, όταν το πλάνο ανοίγει και αποκαλύπτεται η πραγματική εικόνα: οι δύο παρουσιαστές ετοιμάζουν μαζί ένα παραδοσιακό πασχαλινό...



Δείτε το νέο σποτ του Jumbo για το Πάσχα: Η νέα πασχαλινή καμπάνια των Jumbo δεν άργησε να τραβήξει τα βλέμματα, καθώς από τις πρώτες ώρες της προβολής της έχει αρχίσει να σχολιάζεται έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Στο διαφημιστικό πρωταγωνιστούν ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου , οι οποίοι εμφανίζονται σε μια σκηνή που παραπέμπει στην ταινίαμε τον Πάτρικ Σουέιζι και την Ντέμι Μουρ και αφήνει πολλά… περιθώρια παρερμηνείας.Οι δυο τους -οι οποίοι εργάζονται μαζί στο ραδιόφωνο- ανταλλάσσουν πειράγματα, βλέμματα και χαμόγελα, με την ατμόσφαιρα να θυμίζει περισσότερο παιχνιδιάρικο φλερτ.Η απάντηση έρχεται λίγο αργότερα, όταν το πλάνο ανοίγει και αποκαλύπτεται η πραγματική εικόνα: οι δύο παρουσιαστές ετοιμάζουν μαζί ένα παραδοσιακό πασχαλινό... κοκορέτσι

Στη λεζάντα της διαφήμισης στα social media η εταιρεία σημειώνει: «Γιατί δεν πήραμε τον Πάτρικ και την Ντέμι; Γιατί είχαμε καλύτερους! Γιατί η δική μας η σκηνή είναι πιο ερωτική; Γιατί ο πηλός είναι λιγότερο ερωτικός από το εντεράκι! Αυτή η πασχαλινή ταινία έχει ίντριγκα και ερωτισμό που δεν έχει προηγούμενο Απολαύστε τη!



ΥΓ: Tο σλόγκαν της ταινίας δεν αστείο είναι βασισμένο σε επιστημονικές μελέτες. Ψάξτε το!».



Τη διαφήμιση κοινοποίησε στον λογαριασμό της στο Instagram και η Κατερίνα Καραβάτου σημειώνοντας: «Το γέλιο ρίχνει τη χοληστερίνη….!».



Πολλοί χρήστες δηλώνουν ότι διασκέδασαν με το χιούμορ του σποτ, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Πέθανα στο γέλιο μόλις το είδα στην εκπομπή», «Ρε παιδιά αφήστε την σοβαροφάνεια.. μια χαρά πλάκα έχει», «Εμένα μου άρεσε», «Καταπληκτικό».



Ωστόσο, δεν έλειψαν και εκείνοι που είδαν τη διαφήμιση με αρνητική ματιά, σχολιάζοντας: «Κι έλεγα πως δε θα δω χειρότερο σποτ», «Μια αηδία από όλες τις απόψεις», «Το έντερον του ήμισυ», «Πόσο ψεύτικο και στημένο», «Σαχλαμάρα».