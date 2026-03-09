Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY, οι Φοιτητικές Εστίες αποκτούν σύγχρονους και πιο λειτουργικούς χώρους
Η πασχαλινή διαφήμιση των Jumbo με Φερεντίνο και Καραβάτου που διχάζει τα social media: «Πέθανα στο γέλιο», «πόσο ψεύτικο και στημένο»
Η πασχαλινή διαφήμιση των Jumbo με Φερεντίνο και Καραβάτου που διχάζει τα social media: «Πέθανα στο γέλιο», «πόσο ψεύτικο και στημένο»
Δείτε το πασχαλινό σποτ της εταιρείας που σχολιάζεται έντονα με το «καλημέρα»
Η νέα πασχαλινή καμπάνια των Jumbo δεν άργησε να τραβήξει τα βλέμματα, καθώς από τις πρώτες ώρες της προβολής της έχει αρχίσει να σχολιάζεται έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Στο διαφημιστικό πρωταγωνιστούν ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου, οι οποίοι εμφανίζονται σε μια σκηνή που παραπέμπει στην ταινία «Αόρατος εραστής» με τον Πάτρικ Σουέιζι και την Ντέμι Μουρ και αφήνει πολλά… περιθώρια παρερμηνείας.
Οι δυο τους -οι οποίοι εργάζονται μαζί στο ραδιόφωνο- ανταλλάσσουν πειράγματα, βλέμματα και χαμόγελα, με την ατμόσφαιρα να θυμίζει περισσότερο παιχνιδιάρικο φλερτ.
Η απάντηση έρχεται λίγο αργότερα, όταν το πλάνο ανοίγει και αποκαλύπτεται η πραγματική εικόνα: οι δύο παρουσιαστές ετοιμάζουν μαζί ένα παραδοσιακό πασχαλινό... κοκορέτσι.
«Γιατί δεν πήραμε τον Πάτρικ και την Ντέμι; Γιατί είχαμε καλύτερους! Γιατί η δική μας η σκηνή είναι πιο ερωτική; Γιατί ο πηλός είναι λιγότερο ερωτικός από το εντεράκι! Αυτή η πασχαλινή ταινία έχει ίντριγκα και ερωτισμό που δεν έχει προηγούμενο Απολαύστε τη!
ΥΓ: Tο σλόγκαν της ταινίας δεν αστείο είναι βασισμένο σε επιστημονικές μελέτες. Ψάξτε το!».
Τη διαφήμιση κοινοποίησε στον λογαριασμό της στο Instagram και η Κατερίνα Καραβάτου σημειώνοντας: «Το γέλιο ρίχνει τη χοληστερίνη….!».
Πολλοί χρήστες δηλώνουν ότι διασκέδασαν με το χιούμορ του σποτ, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Πέθανα στο γέλιο μόλις το είδα στην εκπομπή», «Ρε παιδιά αφήστε την σοβαροφάνεια.. μια χαρά πλάκα έχει», «Εμένα μου άρεσε», «Καταπληκτικό».
Στο διαφημιστικό πρωταγωνιστούν ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου, οι οποίοι εμφανίζονται σε μια σκηνή που παραπέμπει στην ταινία «Αόρατος εραστής» με τον Πάτρικ Σουέιζι και την Ντέμι Μουρ και αφήνει πολλά… περιθώρια παρερμηνείας.
Οι δυο τους -οι οποίοι εργάζονται μαζί στο ραδιόφωνο- ανταλλάσσουν πειράγματα, βλέμματα και χαμόγελα, με την ατμόσφαιρα να θυμίζει περισσότερο παιχνιδιάρικο φλερτ.
Η απάντηση έρχεται λίγο αργότερα, όταν το πλάνο ανοίγει και αποκαλύπτεται η πραγματική εικόνα: οι δύο παρουσιαστές ετοιμάζουν μαζί ένα παραδοσιακό πασχαλινό... κοκορέτσι.
Δείτε το νέο σποτ του Jumbo για το Πάσχα:
«Γιατί δεν πήραμε τον Πάτρικ και την Ντέμι; Γιατί είχαμε καλύτερους! Γιατί η δική μας η σκηνή είναι πιο ερωτική; Γιατί ο πηλός είναι λιγότερο ερωτικός από το εντεράκι! Αυτή η πασχαλινή ταινία έχει ίντριγκα και ερωτισμό που δεν έχει προηγούμενο Απολαύστε τη!
Στη λεζάντα της διαφήμισης στα social media η εταιρεία σημειώνει:
ΥΓ: Tο σλόγκαν της ταινίας δεν αστείο είναι βασισμένο σε επιστημονικές μελέτες. Ψάξτε το!».
Τη διαφήμιση κοινοποίησε στον λογαριασμό της στο Instagram και η Κατερίνα Καραβάτου σημειώνοντας: «Το γέλιο ρίχνει τη χοληστερίνη….!».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Πέθανα στο γέλιο», «πόσο ψεύτικο και στημένο»Κάτω από την ανάρτηση της εταιρείας στο Instagram με το νέο διαφημιστικό, τα σχόλια πέφτουν… βροχή, με το κοινό να εμφανίζεται διχασμένο.
Πολλοί χρήστες δηλώνουν ότι διασκέδασαν με το χιούμορ του σποτ, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Πέθανα στο γέλιο μόλις το είδα στην εκπομπή», «Ρε παιδιά αφήστε την σοβαροφάνεια.. μια χαρά πλάκα έχει», «Εμένα μου άρεσε», «Καταπληκτικό».
Ωστόσο, δεν έλειψαν και εκείνοι που είδαν τη διαφήμιση με αρνητική ματιά, σχολιάζοντας: «Κι έλεγα πως δε θα δω χειρότερο σποτ», «Μια αηδία από όλες τις απόψεις», «Το έντερον του ήμισυ», «Πόσο ψεύτικο και στημένο», «Σαχλαμάρα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα