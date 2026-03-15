Ρόδος: Νεκρός εντοπίστηκε ο αγνοούμενος ηλικιωμένος ψαράς
Ρόδος: Νεκρός εντοπίστηκε ο αγνοούμενος ηλικιωμένος ψαράς

 Τον 81χρονο εντόπισε κάτοικος της περιοχής που συμμετείχε στις έρευνες με τη βάρκα του

Ρόδος: Νεκρός εντοπίστηκε ο αγνοούμενος ηλικιωμένος ψαράς
Σε βραχώδη περιοχή κοντά στη Λίνδο εντοπίστηκε νεκρός, σήμερα το πρωί, ο 81χρονος από τον Αρχάγγελο της Ρόδου ο οποίος αγνοείτο από χθες το βράδυ, όταν πήγε σε παραλία του νησιού για να ψαρέψει. Τον 81χρονο εντόπισε κάτοικος της περιοχής που συμμετείχε στις έρευνες με τη βάρκα του.

Ειδοποιήθηκε αμέσως το Λιμενικό, στελέχη του οποίου έσπευσαν στο σημείο για να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο της Ρόδου. Ταυτόχρονα, ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

