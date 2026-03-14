Απεγκλωβίστηκε ο άνδρας από το όχημα που αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου στην Κυψέλη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Σύμφωνα με πληροφορίες πυροσβέστες απεγκλώβισαν με ειδικά εξαρτήματα έναν ηλικιωμένο, που βρισκόταν μέσα στο όχημα - Ο ηλικιωμένος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο