Απεγκλωβίστηκε ο άνδρας από το όχημα που αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου στην Κυψέλη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σύμφωνα με πληροφορίες πυροσβέστες απεγκλώβισαν με ειδικά εξαρτήματα έναν ηλικιωμένο, που βρισκόταν μέσα στο όχημα - Ο ηλικιωμένος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (14/3) στην οδό Μεγίστης 19, στην Κυψέλη, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα αυτοκίνητο αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου.
Σύμφωνα με πληροφορίες ένας ηλικιωμένος εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα.
Στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα και δυνάμεις της Αστυνομίας, η οποία απέκλεισε την περιοχή.
Όπως φαίνεται στα βίντεο πυροσβέστες απεγκλώβισαν με ειδικά εξαρτήματα τον ηλικιωμένο, ο οποίος στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, καθώς τραυματίστηκε ελαφρά.
Ολοκληρώθηκε απεγκλωβισμός ηλικιωμένου από ΕΙΧ όχημα και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, στον δήμο Αθηναίων. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 14, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα