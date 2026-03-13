Συνελήφθη μία 38χρονη για την άγρια δολοφονία του 92χρονου στα Εξάρχεια, κατηγορείται ως συνεργός της οικιακής βοηθού
Η 38χρονη κατηγορείται ως συνεργός της 33χρονης που είναι βασική κατηγορούμενη της υπόθεσης - Η εξιχνίαση της δολοφονίας έγινε μετά από καταγγελία εργοδότη της 33χρονης ότι του έκλεψε πλάκες χρυσού
Σε νέα σύλληψη για την άγρια δολοφονία του 92χρονου που είχε γίνει τον Αύγουστο του 2017 στα Εξάρχεια προχώρησαν στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών.
Ο λόγος για μία 38χρονη η οποία κατηγορείται ως συνεργός της ήδη συλληφθείσας 33χρονης οικιακής βοηθού που αποτελεί και την βασική κατηγορουμένη της υπόθεσης.
Υπενθυμίζεται πως η εξιχνίαση του εγκλήματος έγινε μετά από καταγγελία εργοδότη της 33χρονης κατηγορουμένης, σύμφωνα με την οποία η γυναίκα του έκλεψε τρεις πλάκες χρυσού.
Ακολούθησε έρευνα και μετά από ανάλυση DNA αποδείχθηκε η εμπλοκή της 33χρονης στη δολοφονία του 92χρονου στα Εξάρχεια.
Ο 92χρονος, ο οποίος κατοικούσε στα Εξάρχεια, εντοπίστηκε τον Αύγουστο του 2017 νεκρός στο υπνοδωμάτιο του και δεμένος πισθάγκωνα με υφασμάτινη ζώνη. Ο άνδρας βρέθηκε λίγο μετά τις 12.00 το μεσημέρι από την ανιψιά του και δεν έφερε ίχνη κακοποίησης. Επάνω στο κεφάλι του ήταν τοποθετημένα, μαξιλάρια, ένα παντελόνι και διάφορα άλλα τεμάχια υφάσματος. Παράλληλα σε κοντινή απόσταση από το πτώμα βρέθηκε ένα μαχαίρι.
Η δολοφονία στα Εξάρχεια
