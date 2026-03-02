H εταιρεία αποκτά στρατηγικής σημασίας βιομηχανικό ακίνητο στο Σχηματάρι για την ανάπτυξη νέου παραγωγικού κόμβου.
Τρεις κλεμμένες πλάκες χρυσού έδειξαν τη δράστιδα της δολοφονίας 92χρονου που είχε γίνει το 2017
Τρεις κλεμμένες πλάκες χρυσού έδειξαν τη δράστιδα της δολοφονίας 92χρονου που είχε γίνει το 2017
Οικιακή βοηθός συνελήφθη μετά από ταύτιση DNA με υπόθεση κλοπής χρυσού το 2023
Σενάριο ταινίας του Χόλιγουντ θυμίζει η εξιχνίαση της δολοφονίας ενός 92χρονου άνδρα που έγινε τον Αύγουστο του μακρινού 2017 στην Αθήνα καθώς, όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., δράστιδα ήταν μία γυναίκα που εργαζόταν ως οικιακή βοηθός και εντοπίστηκε μετά από καταγγελία πρώην εργοδότη της ότι, το 2023, του έκλεψε τρεις πλάκες χρυσού.
Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας για την κλοπή «έδειξαν» την εμπλοκή της γυναίκας και στη δολοφονία του 92χρονου που είχε γίνει έξι χρόνια πριν.
Ας γίνουμε όμως πιο συγκεκριμένοι...
Ο 92χρονος, ο οποίος κατοικούσε στα Εξάρχεια, εντοπίστηκε τον Αύγουστο του 2017 νεκρός στο υπνοδωμάτιο του και δεμένος πισθάγκωνα με υφασμάτινη ζώνη. Ο άνδρας βρέθηκε λίγο μετά τις 12.00 το μεσημέρι από την ανιψιά του και δεν έφερε ίχνη κακοποίησης. Επάνω στο κεφάλι του ήταν τοποθετημένα, μαξιλάρια, ένα παντελόνι και διάφορα άλλα τεμάχια υφάσματος. Παράλληλα σε κοντινή απόσταση από το πτώμα βρέθηκε ένα μαχαίρι.
Κατά την εξερεύνηση που έγινε τότε από τους αστυνομικούς στο ισόγειο διαμέρισμα αλλά και στο αυτοκίνητο του θανούντα, βρέθηκαν τμήματα αποτυπωμάτων, τα οποία ήταν ανόμοια. Επιπλέον, κατά την έρευνα του αυτοκινήτου του θύματος, βρέθηκε στο δάπεδο, μπροστά από το κάθισμα του συνοδηγού, μια τρίχα μαύρου χρώματος.
Η ανάλυση DNA της τρίχας, απέδωσε γενετικό τύπο που ανήκει σε γυναίκα. Τα γενετικά στοιχεία του ανωτέρω ατόμου εμπεριέχονται και σε μίγματα γενετικών στοιχείων που ανιχνεύτηκαν στα νύχια του δεξιού χεριού του θύματος, σε διχτυωτή μαξιλαροθήκη που βρέθηκε κατά την αυτοψία στο σπίτι του θύματος, στο κάθισμα του οδηγού και στην πλάτη του καθίσματος του συνοδηγού. Τα ευρήματα αναλύθηκαν χωρίς όμως να οδηγήσουν κάπου συγκεκριμένα.
Τελικά τα στοιχεία άρχισαν να βγάζουν νόημα μερικά χρόνια αργότερα -το 2023. Ήταν τέλη Νοεμβρίου όταν ένας56χρονος άνδρας πέρασε το κατώφλι του Τμήματος Ασφαλείας της Κηφισιάς και κατήγγειλε ότι η οικιακή βοηθός του έκλεψε από την αποθήκη τρεις πλάκες χρυσού συνολικής αξίας 130.000 ευρώ.
Παράλληλα, ο άνδρας παρέδωσε στους αστυνομικούς το ποτήρι από το οποίο είχε πιει η οικιακή βοηθός, καθώς και το ηλεκτρονικό της τσιγάρο για τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων.
Ακολούθησε ανάλυση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών από την οποία προέκυψε ταύτιση του γενετικού τύπου που προσδιορίστηκε κατά την εξέταση πειστηρίων, που κατασχέθηκαν στο πλαίσιο της υπόθεσης της ανθρωποκτονίας του 92χρονου, με τον γενετικό τύπο που προσδιορίστηκε κατά την εξέταση πειστηρίου, που κατασχέθηκε στην υπόθεση της διακεκριμένης κλοπής των πλακών χρυσού.
Κατόπιν των ανωτέρω, χθες Κυριακή (1/3) η οικιακή βοηθός εντοπίστηκε και συνελήφθη. Απολογούμενη δήλωσε πως οι πλάκες χρυσού είναι ψεύτικες και πως τις της έδωσε ο πρώην εργοδότης της. Αναφορικά δε με τη δολοφονία του 92χρονου, παραδέχθηκε την εμπλοκή της περιγράφοντας με λεπτομέρειες τις πράξεις της.
Σε κατ’ οίκον έρευνα που διενεργήθηκε στο σπίτι της βρέθηκε ένα φυσίγγιο πυροβόλου όπλου. Τέλος, από την έρευνα προέκυψε πως η κατηγορούμενη έχει κατηγορηθεί κατά το παρελθόν για «Απλή Σωματική Βλάβη», «Απειλή», «Εξύβριση», «Κλοπή» και «Ληστεία».
Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας για την κλοπή «έδειξαν» την εμπλοκή της γυναίκας και στη δολοφονία του 92χρονου που είχε γίνει έξι χρόνια πριν.
Ας γίνουμε όμως πιο συγκεκριμένοι...
Ο 92χρονος, ο οποίος κατοικούσε στα Εξάρχεια, εντοπίστηκε τον Αύγουστο του 2017 νεκρός στο υπνοδωμάτιο του και δεμένος πισθάγκωνα με υφασμάτινη ζώνη. Ο άνδρας βρέθηκε λίγο μετά τις 12.00 το μεσημέρι από την ανιψιά του και δεν έφερε ίχνη κακοποίησης. Επάνω στο κεφάλι του ήταν τοποθετημένα, μαξιλάρια, ένα παντελόνι και διάφορα άλλα τεμάχια υφάσματος. Παράλληλα σε κοντινή απόσταση από το πτώμα βρέθηκε ένα μαχαίρι.
Κατά την εξερεύνηση που έγινε τότε από τους αστυνομικούς στο ισόγειο διαμέρισμα αλλά και στο αυτοκίνητο του θανούντα, βρέθηκαν τμήματα αποτυπωμάτων, τα οποία ήταν ανόμοια. Επιπλέον, κατά την έρευνα του αυτοκινήτου του θύματος, βρέθηκε στο δάπεδο, μπροστά από το κάθισμα του συνοδηγού, μια τρίχα μαύρου χρώματος.
Η ανάλυση DNA της τρίχας, απέδωσε γενετικό τύπο που ανήκει σε γυναίκα. Τα γενετικά στοιχεία του ανωτέρω ατόμου εμπεριέχονται και σε μίγματα γενετικών στοιχείων που ανιχνεύτηκαν στα νύχια του δεξιού χεριού του θύματος, σε διχτυωτή μαξιλαροθήκη που βρέθηκε κατά την αυτοψία στο σπίτι του θύματος, στο κάθισμα του οδηγού και στην πλάτη του καθίσματος του συνοδηγού. Τα ευρήματα αναλύθηκαν χωρίς όμως να οδηγήσουν κάπου συγκεκριμένα.
Τελικά τα στοιχεία άρχισαν να βγάζουν νόημα μερικά χρόνια αργότερα -το 2023. Ήταν τέλη Νοεμβρίου όταν ένας56χρονος άνδρας πέρασε το κατώφλι του Τμήματος Ασφαλείας της Κηφισιάς και κατήγγειλε ότι η οικιακή βοηθός του έκλεψε από την αποθήκη τρεις πλάκες χρυσού συνολικής αξίας 130.000 ευρώ.
Παράλληλα, ο άνδρας παρέδωσε στους αστυνομικούς το ποτήρι από το οποίο είχε πιει η οικιακή βοηθός, καθώς και το ηλεκτρονικό της τσιγάρο για τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων.
Ακολούθησε ανάλυση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών από την οποία προέκυψε ταύτιση του γενετικού τύπου που προσδιορίστηκε κατά την εξέταση πειστηρίων, που κατασχέθηκαν στο πλαίσιο της υπόθεσης της ανθρωποκτονίας του 92χρονου, με τον γενετικό τύπο που προσδιορίστηκε κατά την εξέταση πειστηρίου, που κατασχέθηκε στην υπόθεση της διακεκριμένης κλοπής των πλακών χρυσού.
Κατόπιν των ανωτέρω, χθες Κυριακή (1/3) η οικιακή βοηθός εντοπίστηκε και συνελήφθη. Απολογούμενη δήλωσε πως οι πλάκες χρυσού είναι ψεύτικες και πως τις της έδωσε ο πρώην εργοδότης της. Αναφορικά δε με τη δολοφονία του 92χρονου, παραδέχθηκε την εμπλοκή της περιγράφοντας με λεπτομέρειες τις πράξεις της.
Σε κατ’ οίκον έρευνα που διενεργήθηκε στο σπίτι της βρέθηκε ένα φυσίγγιο πυροβόλου όπλου. Τέλος, από την έρευνα προέκυψε πως η κατηγορούμενη έχει κατηγορηθεί κατά το παρελθόν για «Απλή Σωματική Βλάβη», «Απειλή», «Εξύβριση», «Κλοπή» και «Ληστεία».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα