Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μητέρα που κούρεψε τα μαλλιά της 16χρονης κόρης της κατά τη διάρκεια καβγά
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μητέρα που κούρεψε τα μαλλιά της 16χρονης κόρης της κατά τη διάρκεια καβγά
Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο ειδοποιήθηκαν από φίλη της ανήλικης, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη με μια 33χρονη γυναίκα να κατηγορείται ότι κούρεψε την 16χρονη κόρη της μετά από καβγά που είχε μαζί της.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα φαίνεται πως έγιναν τα ξημερώματα και το μεσημέρι της Τετάρτης, μέσα στο διαμέρισμα που ζει η οικογένεια στον Εύοσμο. Κατά τη διάρκεια άγριου καβγά η 33χρονη φέρεται να κούρεψε τα μαλλιά της ανήλικης κόρης της ενώ μαζί της συνελήφθη και ο 19χρονος γιος της και αδελφός της παθούσας.
Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο ειδοποιήθηκαν από φίλη της ανήλικης, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και τέθηκε σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης.
Η 33χρονη και ο 19χρονος γιος της οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα και παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφωρη διαδικασία για για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και παράνομη βία (κατά περίπτωση άπαξ και κατ΄ εξακολούθηση).
Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε επόμενες ημέρες προκειμένου να προσκομιστεί η ιατροδικαστική έκθεση και μέχρι τότε μητέρα και γιος θα παραμείνουν υπό κράτηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα φαίνεται πως έγιναν τα ξημερώματα και το μεσημέρι της Τετάρτης, μέσα στο διαμέρισμα που ζει η οικογένεια στον Εύοσμο. Κατά τη διάρκεια άγριου καβγά η 33χρονη φέρεται να κούρεψε τα μαλλιά της ανήλικης κόρης της ενώ μαζί της συνελήφθη και ο 19χρονος γιος της και αδελφός της παθούσας.
Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο ειδοποιήθηκαν από φίλη της ανήλικης, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και τέθηκε σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης.
Η 33χρονη και ο 19χρονος γιος της οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα και παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφωρη διαδικασία για για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και παράνομη βία (κατά περίπτωση άπαξ και κατ΄ εξακολούθηση).
Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε επόμενες ημέρες προκειμένου να προσκομιστεί η ιατροδικαστική έκθεση και μέχρι τότε μητέρα και γιος θα παραμείνουν υπό κράτηση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα