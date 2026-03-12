Σοβαρό τροχαίο στη Βούλα: Δύο τραυματίες σε σύγκρουση ταξί με ΙΧ στην παραλιακή, δείτε βίντεο
Σοβαρό τροχαίο στη Βούλα: Δύο τραυματίες σε σύγκρουση ταξί με ΙΧ στην παραλιακή, δείτε βίντεο

Δύο οδηγοί απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική μετά τη σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση – Η  οδηγός του ταξί μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο με σοβαρά τραύματα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη συμβολή της παραλιακής λεωφόρου με τη λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου, στο ύψος της Βούλας, όταν ταξί συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ΙΧ αυτοκίνητο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο οδηγοί, με την οδηγό του ταξί να μεταφέρεται στο νοσοκομείο ως πολυτραυματίας.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ταξί συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ένα ΙΧ αυτοκίνητο στη συμβολή της παραλιακής λεωφόρου με τη λεωφόρο Βάρης Κορωπίου, στην περιοχή της Βούλας.

Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα τα δύο οχήματα να υποστούν πολύ σοβαρές υλικές ζημιές.



Απεγκλωβισμός των οδηγών από την Πυροσβεστική

Μετά τη σύγκρουση, οι δύο οδηγοί εγκλωβίστηκαν μέσα στα οχήματά τους. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες με τη χρήση ειδικού διασωστικού εξοπλισμού προχώρησαν στον απεγκλωβισμό τους.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τους τραυματίες και να τους παραδώσουν σε ασθενοφόρο.

Πολυτραυματίας η οδηγός του ταξί

Η οδηγός του ταξί, ηλικίας περίπου 50 έως 55 ετών, υπέστη σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας ως πολυτραυματίας.

Αντίθετα, ο οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου, ηλικίας 23 ετών, τραυματίστηκε ελαφρά και φέρει μόνο επιπόλαια τραύματα.

Το ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας έχει αναλάβει την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα.
