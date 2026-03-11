Ρομά που συμμετείχε στην καταδίωξη στο Πέραμα με τον έναν νεκρό συνελήφθη ξανά μετά από νέο κυνηγητό με την ΕΛΑΣ
Με ανήλικο συνεπιβάτη έσπασε την μπάρα της Αττική Οδού στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και έτρεχαν με 180χλμ μέχρι το Μαρκόπουλο
Κινηματογραφική καταδίωξη που οδήγησε στη σύλληψη δύο ατόμων σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Αττική Οδό και όπως διαπιστώθηκε στην συνέχεια ο ένας από τους δύο συλληφθέντες είχε εμπλακεί σε παλαιότερη καταδίωξη στο Πέραμα, στην οποία είχε σημειωθεί ο θάνατος νεαρού Ρομά.
Όλα ξεκίνησαν στο ύψος της Αγίας Παρασκευής όταν οι αστυνομικοί έκαναν νόημα στο όχημα να σταματήσει για προληπτικό έλεγχο με τον οδηγό του να αναπτύσσει ταχύτητα να μπαίνει στην Αττική Οδό αφού έσπασε την προστατευτική μπάρα των διοδίων, επιχειρώντας να διαφύγει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το όχημα κινήθηκε με ταχύτητα που έφτανε τουλάχιστον τα 180 χιλιόμετρα την ώρα.
Ωστόσο, λίγο πριν από την περιοχή του Μαρκόπουλου, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το αυτοκίνητο ενώ οι δύο επιβαίνοντες επιχείρησαν να διαφύγουν πεζοί αλλά εντοπίστηκαν λίγη ώρα αργότερα μετά από τις αναζητήσεις των αστυνομικών και συνελήφθησαν.
Όπως διαπιστώθηκε στην συνέχεια ο ένας από τους δύο συλληφθέντες είναι ανήλικος. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο δεύτερος είναι ενήλικος και γνώριμος των Αρχών και φέρεται να είχε εμπλακεί σε παλαιότερη καταδίωξη στο Πέραμα, στην οποία είχε σημειωθεί ο θάνατος νεαρού Ρομά.
Σε φωτογραφία που παρουσίασε η ΕΡΤ αποτυπώνεται το όχημα μετά την ακινητοποίησή του από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης. Στο εσωτερικό του διακρίνεται μεγάλος όγκος καλωδίων χαλκού υψηλής χρηματικής αξίας, τα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχαν αφαιρέσει νωρίτερα οι δράστες.
