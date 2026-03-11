Στη φυλακή η Ελένη Ζαρούλια, καταδικάστηκε και σε δεύτερο βαθμό με πέντε χρόνια για τη Χρυσή Αυγή
Είχε αφεθεί ελεύθερη αλλά μετά την απόφαση του Εφετείου η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου οδηγείται στη φυλακή - Απορρίφθηκε το αίτημά της για μετατροπή της ποινής της σε χρηματική
Στη φυλακή οδηγεί το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων την Ελένη Ζαρούλια προκειμένου να εκτίσει τα 5 έτη κάθειρξης που της είχε επιβάλλει νωρίτερα κρίνοντας την ενοχή για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.
Να σημειωθεί ότι στη σύζυγο του Νίκου Μιχαλολιάκου καταδικασμένου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής σε πρώτο βαθμό της είχε επιβληθεί κάθειρξη 6 ετών, πλην όμως της είχε χορηγηθεί αναστολή μέχρι το Εφετείο.
Έτσι τώρα σε εκτέλεση της απόφασης του Εφετείου η Ελένη Ζαρούλια οδηγείται για πρώτη φορά στη φυλακή. Το δικαστήριο οδηγεί την συζύγο του Νίκου Μιχαλολιάκου στη φυλακή καθώς απέρριψε το αίτημα της για μετατροπή της ποινής της σε χρηματική.
Το δρόμο για την φυλακή είχε δείξει νωρίτερα για την Ελένη Ζαρούλια και η εισαγγελέας της έδρας Κυριακή Στεφανάτου σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως η κάθειρξη πέντε ετών που της επιβλήθηκε δεν μπορεί να μετατραπεί σε χρηματική.
Ακόμη με την απόφαση του Εφετείου στη φυλακή οδηγούνται με τη σημερινή απόφαση του Εφετείου ο Γιώργος Δήμου καταδικασμένος σε επτά έτη κάθειρξη για συνέργεια στην ανθρωποκτονία του Παύλου Φύσσα και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος καταδικασμένος σε επτά έτη κάθειρξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος των Αιγύπτιων ψαράδων και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και ο Γεώργιος Σκάλκος καταδικασμένος σε 7 έτη κάθειρξη για συνέργεια στην ανθρωποκτονία του Παύλου Φύσσα και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.
Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο αποφάσισε ακόμη την αναστολή της έκτισης της ποινής με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα για τρία έτη για τους εξής καταδικασθέντες: Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο, Μιχάλη Αρβανίτη, Αριστοδημο Δασκαλάκη, Δημήτρη Κουκούτση, Στάθη Μπούκουρα, Αντώνη Γρέγο και Γιώργο Τσακανίκα.
Ακόμη το Εφετείο αποφάσισε μετατροπή σε χρηματική ποινή προς πέντε ευρώ ημερησίως για τους: Νίκο Μίχο, Μάρκο Ευγενικό, Θωμά Μαρία και Κωνσταντίνο Χατζιδάκη.
Η συνεδρίαση του δικαστηρίου βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.
Το δικαστήριο με την απόφασή του κράτησε ίδιες τις ποινές που είχαν επιβληθεί σε πρώτο βαθμό στα μέλη του διευθυντηρίου της Χρυσής Αυγής. Ειδικότερα με την απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων σε ποινή κάθειρξης 13 ετών καταδικάστηκε ο γενικός γραμματέας της Χρυσής ΑυγήςΝίκος Μιχαλολιάκος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Ίδια ποινή επιβλήθηκε και στους Ηλία Κασιδιάρη, Γιάννη Λαγό, Χρήστο Παππά, Γιώργο Γερμενή και Ηλία Παναγιώταρο. Κάθειρξη 10 ετών επιβλήθηκε στον Αρτέμη Ματθαιόπουλο.
Για τους βουλευτές που κρίθηκαν ένοχοι για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση η ποινή κυμάνθηκε από 5 έως 7 έτη. Κάνεις ωστόσο από τους 42 συνολικά καταδικαθέντες για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής δεν βρίσκονταν στη δικαστική αίθουσα για να ακούσει την τελεσίδικη ετυμηγορία του Εφετείου. Εξαίρεση αποτελεί ο Ιωάννης Λαγός, ο οποίος βρέθηκε στο δικαστήριο.
Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο διατήρησε την πρωτόδικη καταδίκη του Γιώργου Ρουπακιά δολοφόνου του Παύλου Φύσσα σε ισόβια και δέκα έτη κάθειρξη. Με ικανοποίηση άκουσε την απόφαση η μητέρα του αδικοχαμένου μουσικού Μάγδα Φύσσα, η οποία βρίσκονταν στη δικαστική αίθουσα.
Οι ποινές για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης είναι οι ακόλουθες:
Νίκος Μιχαλολιάκος: 13 χρόνια
Ηλίας Κασιδιάρης: 13 χρόνια
Γιάννης Λαγός: 13 χρόνια
Ίδιες ποινές και σε δεύτερο βαθμό για το διευθυντήριο
