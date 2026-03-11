Στη φυλακή η Ελένη Ζαρούλια, καταδικάστηκε και σε δεύτερο βαθμό με πέντε χρόνια για τη Χρυσή Αυγή

Έτσι τώρα σε εκτέλεση της απόφασης του Εφετείου η

οδηγείται για πρώτη φορά στη φυλακή. Το δικαστήριο οδηγεί την συζύγο του Νίκου Μιχαλολιάκου στη φυλακή καθώς απέρριψε το αίτημα της για μετατροπή της ποινής της σε χρηματική.

Το δρόμο για την φυλακή είχε δείξει νωρίτερα για την Ελένη Ζαρούλια

Κυριακή Στεφανάτου σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως η κάθειρξη πέντε ετών που της επιβλήθηκε δεν μπορεί να μετατραπεί σε χρηματική.



Ίδιες ποινές και σε δεύτερο βαθμό για το διευθυντήριο

