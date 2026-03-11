Αυλαία στη δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο, 13 χρόνια στο διευθυντήριο της οργάνωσης, δείτε αναλυτικά τις ποινές

Ισόβια στον Ρουπακιά - Το δικαστήριο με την απόφασή του κράτησε ίδιες τις ποινές που είχαν επιβληθεί σε πρώτο βαθμό στα μέλη του διευθυντηρίου της Χρυσής Αυγής - Ενδέχεται να οδηγηθεί στη φυλακή η Ελένη Ζαρούλια