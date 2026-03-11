Βίντεο: Η τρελή πορεία του 20χρονου οδηγού που παρέσυρε ηλικιωμένη, χτύπησε μηχανάκι και βαν και κατέληξε σε φαρμακείο στον Πειραιά
Τροχαίο Παράσυρση Πειραιάς

Προσπάθησε να διαφύγει όταν χτύπησε την 78χρονη αλλά συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή της Πειραϊκής

Κώστας Στάμου
Τις σκηνές πανικού και τρόμου που εκτιλύχθηκαν χθες το πρωί στον Πειραιά όπου ένας 20χρονος οδηγός ΙΧ παρέσυρε με το αυτοκίνητό του μια ηλικιωμένη, χτύπησε ένα μηχανάκι και μια τζαμαρία και συνέχισε την «τρελή» πορεία του μέχρι την Πειραϊκή, αποτυπώνει το βίντεο που παρουσιάζει το protothema.gr.

Σε αυτό φαίνεται το ασημί ΙΧ να κάνει όπισθεν με μεγάλη ταχύτητα επί της Ηρώων Πολυτεχνείου προκειμένου να διαφύγει από το σημείο στο οποίο χτύπησε την 78χρονη.

Δείτε το βίντεο:

Τροχαίο με παράσυρση ηλικιωμένης και σταθμευμένα ΙΧ στον Πειραιά


Νωρίτερα, στην προσπάθειά του αυτή έπεσε πάνω σε ένα σταθμευμένο βαν και κατέληξε στα κάγκελα, μπροστά από ένα φαρμακείο.

Ο 20χρονος συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή της Πειραϊκής. Εκεί, οδηγώντας με μεγάλη ταχύτητα, προσέκρουσε σε έξι σταθμευμένα ΙΧ, προκαλώντας τους υλικές ζημιές κατέβηκε από το όχημά του και επιχείρησε να διαφύγει πεζός αλλά οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και του πέρασαν χειροπέδες. Η ηλικιωμένη νοσηλεύεται στο Τζάνειο νοσοκομείο.
Κώστας Στάμου
