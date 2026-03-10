Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Τρόμος στον Πειραιά: 20χρονος που δεν ήξερε να οδηγεί παρέσυρε 67χρονη, συγκρούστηκε με... οκτώ ΙΧ και έπεσε σε κατάστημα
Τρόμος στον Πειραιά: 20χρονος που δεν ήξερε να οδηγεί παρέσυρε 67χρονη, συγκρούστηκε με... οκτώ ΙΧ και έπεσε σε κατάστημα
Πραγματικός δημόσιος κίνδυνος ο 20χρονος «οδηγός»
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στην Αστυνομία, όταν 20χρονος οδηγός χωρίς δίπλωμα προκάλεσε σειρά τροχαίων ατυχημάτων στο κέντρο του Πειραιά, εγκαταλείποντας κάθε φορά το σημείο.
Το περιστατικό ξεκίνησε περίπου στις 15:00 επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 67, όπου ο νεαρός παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά μία 78χρονη γυναίκα, εγκαταλείποντάς την. Στη συνέχεια σύμφωνα με την ΕΡΤ, έφυγε από το σημείο, όμως έχασε τον έλεγχο του οχήματος, συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο και στην συνέχεια προσέκρουσε σε σταθμευμένη μοτοσικλέτα και σε κατάστημα, προκαλώντας υλικές ζημιές. Παρά τα διαδοχικά ατυχήματα, εγκατέλειψε και πάλι το σημείο και συνέχισε την πορεία του.
Η πορεία του συνεχίστηκε προς την περιοχή της Πειραϊκής, όπου ο 20χρονος προσέκρουσε σε έξι σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας ζημιές και αποχωρώντας εκ νέου από το σημείο. Λίγο αργότερα, ωστόσο, το όχημά του ακινητοποιήθηκε, ενώ οι άνδρες της Τροχαίας κατάφεραν να τον εντοπίσουν λίγο πριν φτάσει στο σπίτι του και να προχωρήσουν στη σύλληψή του.
Σύμφωνα με τις Αρχές, ο νεαρός δεν βρισκόταν υπό την επήρρεια αλκοόλ, ωστόσο από τα πρώτα στοιχεία προέκυψε ότι δεν γνώριζε να οδηγεί.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, εγκατάλειψη τροχαίου, πρόκληση σωματικών βλαβών και πρόκληση φθορών, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πειραιά.
Το περιστατικό ξεκίνησε περίπου στις 15:00 επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 67, όπου ο νεαρός παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά μία 78χρονη γυναίκα, εγκαταλείποντάς την. Στη συνέχεια σύμφωνα με την ΕΡΤ, έφυγε από το σημείο, όμως έχασε τον έλεγχο του οχήματος, συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο και στην συνέχεια προσέκρουσε σε σταθμευμένη μοτοσικλέτα και σε κατάστημα, προκαλώντας υλικές ζημιές. Παρά τα διαδοχικά ατυχήματα, εγκατέλειψε και πάλι το σημείο και συνέχισε την πορεία του.
Η πορεία του συνεχίστηκε προς την περιοχή της Πειραϊκής, όπου ο 20χρονος προσέκρουσε σε έξι σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας ζημιές και αποχωρώντας εκ νέου από το σημείο. Λίγο αργότερα, ωστόσο, το όχημά του ακινητοποιήθηκε, ενώ οι άνδρες της Τροχαίας κατάφεραν να τον εντοπίσουν λίγο πριν φτάσει στο σπίτι του και να προχωρήσουν στη σύλληψή του.
Διαδοχικές συγκρούσεις μέχρι την Πειραϊκή
Σύμφωνα με τις Αρχές, ο νεαρός δεν βρισκόταν υπό την επήρρεια αλκοόλ, ωστόσο από τα πρώτα στοιχεία προέκυψε ότι δεν γνώριζε να οδηγεί.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, εγκατάλειψη τροχαίου, πρόκληση σωματικών βλαβών και πρόκληση φθορών, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πειραιά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα