Συνελήφθη κτηνοτρόφος στη Θεσσαλονίκη για βόσκηση 400 αιγοπροβάτων εκτός ποιμνιοστασίου
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Κτηνοτρόφος Ευλογιά των αιγοπροβάτων

Συνελήφθη κτηνοτρόφος στη Θεσσαλονίκη για βόσκηση 400 αιγοπροβάτων εκτός ποιμνιοστασίου

Ο 50χρονος παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν στην περιοχή για τον περιορισμό της εξάπλωσης της ζωονόσου της ευλογιάς

Συνελήφθη κτηνοτρόφος στη Θεσσαλονίκη για βόσκηση 400 αιγοπροβάτων εκτός ποιμνιοστασίου
Πενηντάχρονος κτηνοτρόφος συνελήφθη το τελευταίο 24ωρο, επειδή έβοσκε κοπάδι με περίπου 400 αιγοπρόβατα εκτός ποιμνιοστασίου, στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, παραβιάζοντας τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν στην περιοχή για τον περιορισμό της εξάπλωσης της ζωονόσου της ευλογιάς.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 50χρονος συνόδευε το κοπάδι σε υπαίθριο σημείο και το είχε για βόσκηση εκτός της εγκατάστασης όπου στεγάζονται τα ζώα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Λαγκαδά για παραβίαση των μέτρων πρόληψης ασθενειών, με την οποία οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.
