Συνελήφθη αλλοδαπός για παραβίαση μέτρων κατά της ευλογιάς αιγοπροβάτων στο Τριάδι Θεσσαλονίκης
Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του
Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των μέτρων αστυνόμευσης για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου 2026, όταν μετά από σχετική καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα Θέρμης διαπιστώθηκε ότι σε αγροτική περιοχή στο Τριάδι Θεσσαλονίκης ένας αλλοδαπός έβοσκε κοπάδι περίπου 200 κατσικιών σε παρακείμενο αγροτεμάχιο εκτός της εγκατάστασης εκτροφής και διαμονής των ζώων.
Από το σύνολο των ζώων, περίπου 100 ανήκαν σε ημεδαπό ιδιοκτήτη.
Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης, ο οποίος διέταξε ο αλλοδαπός να οδηγηθεί αρμοδίως με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία, ενώ ο ιδιοκτήτης των ζώων αφέθηκε ελεύθερος.
