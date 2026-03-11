Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Live η κίνηση στους δρόμους: Ανατροπή ΙΧ στην Αθηνών - Κορίνθου και δύο ατυχήματα στην άνοδο του Κηφισού - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Live η κίνηση στους δρόμους: Ανατροπή ΙΧ στην Αθηνών - Κορίνθου και δύο ατυχήματα στην άνοδο του Κηφισού - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί της Τετάρτης 11/3 η κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας
Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 11/3, δημιουργώντας ακόμη ένα δύσκολο ξεκίνημα για τους οδηγούς που κινούνται στην πρωτεύουσα.
Σε πολλούς βασικούς οδικούς άξονες καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα όσοι μετακινούνται με τα οχήματά τους να χρειάζεται να επιδείξουν αρκετή υπομονή.
Συγκεκριμένα, μποτιλιάρισμα σημειώνεται στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου καθώς σημειώθηκαν δύο τροχαία, ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές. Αυξημένη είναι η κίνηση και στο ρεύμα καθόδου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει ανατραπεί ένα ΙΧ αυτοκίνητο. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και δεύτερο όχημα, το οποίο φέρεται να αποχώρησε από το σημείο μετά το περιστατικό.
Καθυστερήσεις σημειώνονται και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Ιδιαίτερα προβλήματα εντοπίζονται στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.
Μεγάλη επιβάρυνση παρουσιάζεται κυρίως στο τμήμα από τη Νέα Φιλαδέλφεια έως το Αιγάλεω. Την ίδια στιγμή, στο κομμάτι από το Χαϊδάρι μέχρι τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, τα οχήματα που κινούνται στο ρεύμα προς Κόρινθο προχωρούν με πολύ χαμηλές ταχύτητες λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας.
Σε πολλούς βασικούς οδικούς άξονες καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα όσοι μετακινούνται με τα οχήματά τους να χρειάζεται να επιδείξουν αρκετή υπομονή.
Συγκεκριμένα, μποτιλιάρισμα σημειώνεται στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου καθώς σημειώθηκαν δύο τροχαία, ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές. Αυξημένη είναι η κίνηση και στο ρεύμα καθόδου.
Ανατροπή οχήματος στην Εθνική ΟδόΠροβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται και στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος της Ελευσίνας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, εξαιτίας ανατροπής ΙΧ αυτοκινήτου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει ανατραπεί ένα ΙΧ αυτοκίνητο. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και δεύτερο όχημα, το οποίο φέρεται να αποχώρησε από το σημείο μετά το περιστατικό.
Καθυστερήσεις σημειώνονται και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Ιδιαίτερα προβλήματα εντοπίζονται στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Μεγάλη επιβάρυνση παρουσιάζεται κυρίως στο τμήμα από τη Νέα Φιλαδέλφεια έως το Αιγάλεω. Την ίδια στιγμή, στο κομμάτι από το Χαϊδάρι μέχρι τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, τα οχήματα που κινούνται στο ρεύμα προς Κόρινθο προχωρούν με πολύ χαμηλές ταχύτητες λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας.
Η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) March 11, 2026
15΄-20΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας, 5'-10' στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας,
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/dD3NSvMFjF
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα