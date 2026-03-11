Live η κίνηση στους δρόμους: Ανατροπή ΙΧ στην Αθηνών - Κορίνθου και δύο ατυχήματα στην άνοδο του Κηφισού - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Live η κίνηση στους δρόμους: Ανατροπή ΙΧ στην Αθηνών - Κορίνθου και δύο ατυχήματα στην άνοδο του Κηφισού - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί της Τετάρτης 11/3 η κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας

Live η κίνηση στους δρόμους: Ανατροπή ΙΧ στην Αθηνών - Κορίνθου και δύο ατυχήματα στην άνοδο του Κηφισού - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 11/3, δημιουργώντας ακόμη ένα δύσκολο ξεκίνημα για τους οδηγούς που κινούνται στην πρωτεύουσα.

Σε πολλούς βασικούς οδικούς άξονες καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα όσοι μετακινούνται με τα οχήματά τους να χρειάζεται να επιδείξουν αρκετή υπομονή.

Συγκεκριμένα, μποτιλιάρισμα σημειώνεται στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου καθώς σημειώθηκαν δύο τροχαία, ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές. Αυξημένη είναι η κίνηση και στο ρεύμα καθόδου.

Ανατροπή οχήματος στην Εθνική Οδό

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται και στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος της Ελευσίνας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, εξαιτίας ανατροπής ΙΧ αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες,  έχει ανατραπεί ένα ΙΧ αυτοκίνητο. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και δεύτερο όχημα, το οποίο φέρεται να αποχώρησε από το σημείο μετά το περιστατικό.

Live η κίνηση στους δρόμους: Ανατροπή ΙΧ στην Αθηνών - Κορίνθου και δύο ατυχήματα στην άνοδο του Κηφισού - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Καθυστερήσεις σημειώνονται και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Ιδιαίτερα προβλήματα εντοπίζονται στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Μεγάλη επιβάρυνση παρουσιάζεται κυρίως στο τμήμα από τη Νέα Φιλαδέλφεια έως το Αιγάλεω. Την ίδια στιγμή, στο κομμάτι από το Χαϊδάρι μέχρι τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, τα οχήματα που κινούνται στο ρεύμα προς Κόρινθο προχωρούν με πολύ χαμηλές ταχύτητες λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας.


