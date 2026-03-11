Απολογούνται σήμερα οι Ρομά με το ελικοδρόμιο, τις βίλες και τις χρυσές λίρες στη Λάρισα
Αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για διακεκριμένη απάτη, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, οπλοφορία και οπλοκατοχή, κλοπή αυτοκινήτου, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, κατοχή αναβολικών και απόπειρα βίας
Ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα αναμένεται να βρεθούν σήμερα τα μέλη της οικογένειας Ρομά που βρίσκονται στο επίκεντρο της μεγάλης δικογραφίας για την απάτη με τις χρυσές λίρες, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει αίσθηση λόγω των ευρημάτων που έχουν καταγραφεί κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας.
Σύμφωνα με στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι αρχές έχουν εντοπίσει εκτεταμένες εκτάσεις στον Θεσσαλικό κάμπο όπου φέρεται να δραστηριοποιούνταν μέλη της οικογένειας, με πολυτελείς κατοικίες, μεγάλες αγροτικές εκτάσεις αλλά και υποδομές που προκάλεσαν ιδιαίτερη εντύπωση στους ερευνητές της υπόθεσης. Ανάμεσα στα ευρήματα που έχουν καταγραφεί από τις αρχές είναι και ένας διαμορφωμένος χώρος που φέρεται να χρησιμοποιείται ως ελικοδρόμιο, στοιχείο που προέκυψε από καταγραφή της περιοχής ακόμη και με τη χρήση αστυνομικών drones.
Παράλληλα, οι αστυνομικοί εξετάζουν εάν οι εκτάσεις στις οποίες έχουν ανεγερθεί κατοικίες και άλλες εγκαταστάσεις αποτελούν καταπατημένη γη, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι μέρος της γης δεν ανήκει νομίμως στα πρόσωπα που τη χρησιμοποιούν. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας, μέλη της οικογένειας φέρονται να κυκλοφορούσαν με ιδιαίτερα ακριβά αυτοκίνητα, ενώ ένας από αυτούς εμφανιζόταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να επιδεικνύει μια λευκή πανάκριβη Porsche, προκαλώντας εντύπωση για τον τρόπο ζωής που προβαλλόταν δημόσια.
Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές τα ίδια πρόσωπα εμφανίζονταν επισήμως να δηλώνουν ως τόπο διαμονής πρόχειρες εγκαταστάσεις ή σκηνές, παρουσιάζοντας μια εικόνα που φαίνεται να απέχει σημαντικά από την πραγματικότητα που αποτυπώνεται πλέον μέσα από την έρευνα.
Η υπόθεση της απάτης με τις χρυσές λίρες αποκαλύφθηκε ύστερα από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών αρχών. Αρχικά οι καταγγελίες εμφανίζονταν ως μεμονωμένα περιστατικά, ωστόσο όταν ο φάκελος πέρασε στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος οι υποθέσεις ενώθηκαν και αναλύθηκαν συνολικά.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα μέλη της ομάδας φέρονται να χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένη μεθοδολογία για να προσεγγίζουν τα θύματά τους. Παρουσιάζονταν ως άτομα που είχαν πρόσβαση σε μεγάλες ποσότητες χρυσών λιρών σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή, πείθοντας τους ενδιαφερόμενους να καταβάλουν μεγάλα χρηματικά ποσά για την αγορά τους. Στην πραγματικότητα όμως, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, τα χρήματα άλλαζαν χέρια χωρίς ποτέ να παραδίδονται οι λίρες, με αποτέλεσμα τα θύματα να χάνουν σημαντικά χρηματικά ποσά.
Σήμερα οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες που περιλαμβάνουν διακεκριμένη απάτη, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή, κλοπή αυτοκινήτου, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, προμήθεια και κατοχή αναβολικών, καθώς και απόπειρα βίας. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, καθώς οι αστυνομικοί επιχειρούν να διαπιστώσουν τόσο το εύρος της περιουσίας των εμπλεκομένων όσο και το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις θυμάτων που δεν έχουν ακόμη καταγγελθεί.
