Πώς το ελληνικό FBI έφτασε στα ίχνη της πιο ισχυρής οικογένειας Ρομά για την απάτη - μαμούθ με χρυσές λίρες στη Λάρισα
Πώς το ελληνικό FBI έφτασε στα ίχνη της πιο ισχυρής οικογένειας Ρομά για την απάτη - μαμούθ με χρυσές λίρες στη Λάρισα
Νέα στοιχεία αποκαλύπτουν πώς η Αστυνομία κατάφερε να χαρτογραφήσει τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, συνδέοντας διάφορες καταγγελίες που αρχικά έμοιαζαν μεμονωμένα περιστατικά
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη μεγάλη υπόθεση απάτης με τις χρυσές λίρες που απασχολεί τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το λεγόμενο «ελληνικό FBI», αποκαλύπτοντας πώς οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να χαρτογραφήσουν τη δράση μιας από τις πιο ισχυρές οικογένειες Ρομά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, για μεγάλο χρονικό διάστημα οι καταγγελίες που αφορούσαν τη συγκεκριμένη ομάδα εμφανίζονταν αποσπασματικές και διάσπαρτες σε διαφορετικές υπηρεσίες. Κάθε περιστατικό εξεταζόταν ξεχωριστά, γεγονός που δεν επέτρεπε να αποκαλυφθεί η πλήρης εικόνα της δράσης τους. Η κατάσταση άλλαξε όταν την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν όλες τις επιμέρους καταγγελίες και τις συνέδεσαν μεταξύ τους, σχηματίζοντας ένα ενιαίο παζλ. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί έξι διαφορετικές υποθέσεις που φέρεται να σχετίζονται με την ίδια εγκληματική ομάδα, ενώ αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. εκτιμούν ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί.
Κομβικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας έπαιξαν και οι αποκαλύψεις που είχε δημοσιεύσει το protothema.gr το φθινόπωρο του 2025. Τότε είχε έρθει στο φως η κομπίνα με τις «χρυσές» λίρες, όπου τα μέλη της ομάδας φέρονταν να προσεγγίζουν άτομα με υψηλή οικονομική επιφάνεια παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους ως μεσάζοντες που μπορούσαν να εξασφαλίσουν μεγάλες ποσότητες χρυσού σε χαμηλή τιμή.
Ανάμεσα στα θύματα της υπόθεσης συγκαταλέγεται γνωστός βιομήχανος, ο οποίος σύμφωνα με τις καταθέσεις φέρεται να κατέβαλε περίπου 750.000 ευρώ πιστεύοντας ότι θα αποκτούσε μεγάλη παρτίδα χρυσών λιρών. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης η περίπτωση γυναίκας που είχε συμμετάσχει σε ψηφοδέλτιο εθνικών εκλογών, η οποία παρέλαβε τσαντάκι που υποτίθεται ότι περιείχε χρυσές λίρες, για να διαπιστώσει αργότερα ότι στο εσωτερικό υπήρχαν νομίσματα των 20 λεπτών τυλιγμένα ώστε να μοιάζουν με μασούρια χρυσού.Παρόμοιο περιστατικό καταγγέλθηκε και από επιχειρηματία από τη Μύκονο, η οποία μαζί με συγγενικό της πρόσωπο φέρεται να έχασε περίπου 175.000 ευρώ σε συναλλαγές που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ.
Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι η ενοποίηση των υποθέσεων ήταν το καθοριστικό βήμα που αποκάλυψε το πλήρες εύρος της δράσης της εγκληματικής ομάδας. Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι ενδέχεται να υπάρξουν και νέες καταγγελίες το επόμενο διάστημα, αφού πλέον αρκετά θύματα φαίνεται να είναι πιο πρόθυμα να μιλήσουν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, για μεγάλο χρονικό διάστημα οι καταγγελίες που αφορούσαν τη συγκεκριμένη ομάδα εμφανίζονταν αποσπασματικές και διάσπαρτες σε διαφορετικές υπηρεσίες. Κάθε περιστατικό εξεταζόταν ξεχωριστά, γεγονός που δεν επέτρεπε να αποκαλυφθεί η πλήρης εικόνα της δράσης τους. Η κατάσταση άλλαξε όταν την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν όλες τις επιμέρους καταγγελίες και τις συνέδεσαν μεταξύ τους, σχηματίζοντας ένα ενιαίο παζλ. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί έξι διαφορετικές υποθέσεις που φέρεται να σχετίζονται με την ίδια εγκληματική ομάδα, ενώ αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. εκτιμούν ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί.
Εγκληματική ομάδα με συγκεκριμένη μεθοδολογίαΌπως σημειώνουν, αρκετοί από όσους εξαπατήθηκαν δίσταζαν να καταγγείλουν τα περιστατικά από φόβο ή λόγω πιέσεων και απειλών.Με την ενοποίηση των υποθέσεων άρχισε να αποκαλύπτεται η πραγματική έκταση της δράσης της ομάδας. Μέχρι τότε κάθε περιστατικό φαινόταν μεμονωμένο και δεν αναδείκνυε το εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας. Πλέον όμως, μέσα από τη συγκέντρωση στοιχείων, καταθέσεων και οικονομικών συναλλαγών, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για οργανωμένη εγκληματική ομάδα με συγκεκριμένη μεθοδολογία.
Κομβικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας έπαιξαν και οι αποκαλύψεις που είχε δημοσιεύσει το protothema.gr το φθινόπωρο του 2025. Τότε είχε έρθει στο φως η κομπίνα με τις «χρυσές» λίρες, όπου τα μέλη της ομάδας φέρονταν να προσεγγίζουν άτομα με υψηλή οικονομική επιφάνεια παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους ως μεσάζοντες που μπορούσαν να εξασφαλίσουν μεγάλες ποσότητες χρυσού σε χαμηλή τιμή.
Ανάμεσα στα θύματα της υπόθεσης συγκαταλέγεται γνωστός βιομήχανος, ο οποίος σύμφωνα με τις καταθέσεις φέρεται να κατέβαλε περίπου 750.000 ευρώ πιστεύοντας ότι θα αποκτούσε μεγάλη παρτίδα χρυσών λιρών. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης η περίπτωση γυναίκας που είχε συμμετάσχει σε ψηφοδέλτιο εθνικών εκλογών, η οποία παρέλαβε τσαντάκι που υποτίθεται ότι περιείχε χρυσές λίρες, για να διαπιστώσει αργότερα ότι στο εσωτερικό υπήρχαν νομίσματα των 20 λεπτών τυλιγμένα ώστε να μοιάζουν με μασούρια χρυσού.Παρόμοιο περιστατικό καταγγέλθηκε και από επιχειρηματία από τη Μύκονο, η οποία μαζί με συγγενικό της πρόσωπο φέρεται να έχασε περίπου 175.000 ευρώ σε συναλλαγές που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ.
Απέσπασαν 22.500 λίρες από Ρομά στην Κάτω ΑχαΐαΣτη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται πλέον και μια ακόμη υπόθεση που αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο δρούσε η ομάδα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα μέλη της φέρονται να απέσπασαν 22.500 ευρώ από έναν Ρομά από την Κάτω Αχαΐα, ζητώντας χρήματα με τη μορφή εκβιαστικής απαίτησης. Στην ίδια υπόθεση, φέρονται να πήραν από τον γιο του ένα ακριβό ρολόι Rolex οικογενειακό κειμήλιο και δώρο του παππού του το οποίο δεν επέστρεψαν ποτέ.
Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι η ενοποίηση των υποθέσεων ήταν το καθοριστικό βήμα που αποκάλυψε το πλήρες εύρος της δράσης της εγκληματικής ομάδας. Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι ενδέχεται να υπάρξουν και νέες καταγγελίες το επόμενο διάστημα, αφού πλέον αρκετά θύματα φαίνεται να είναι πιο πρόθυμα να μιλήσουν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα