Νέες αποκαλύψεις για τη σπείρα Ρομά με τις χρυσές λίρες στη Λάρισα: Πήραν πολυτελή αυτοκίνητα αξίας €70.000 χωρίς να πληρώσουν ούτε ευρώ

Οι άνθρωποι της αντιπροσωπείας φέρεται να φοβούνται να τα ζητήσουν πίσω, ενώ στη δικογραφία αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι τα μέλη της σπείρας απέσπασαν 30.000 ευρώ από τραπεζικό υπάλληλο δίνοντάς του πλαστά 500ευρα