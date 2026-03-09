Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY, οι Φοιτητικές Εστίες αποκτούν σύγχρονους και πιο λειτουργικούς χώρους
Συνεχίζεται η επιχείρηση επαναπατρισμού των Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή: 18 ειδικές πτήσεις φτάνουν σήμερα
Συνεχίζεται η επιχείρηση επαναπατρισμού των Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή: 18 ειδικές πτήσεις φτάνουν σήμερα
Η επιχείρηση πραγματοποιείται λόγω της αυξημένης έντασης στην ευρύτερη περιοχή λόγω του πολέμου στο Ιράν
Η Ελλάδα προχωρά σε εντατική διαδικασία επαναπατρισμού των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται σε περιοχές της Μέσης Ανατολής όπου επικρατεί αυξημένη ένταση λόγω του πολέμου στο Ιράν.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και περιλαμβάνει πολλές ειδικές πτήσεις για την ασφαλή επιστροφή των Ελλήνων υπηκόων.
• 3 πτήσεις προς και 3 από την Τάμπα (TCP), Αίγυπτος
• 1 πτήση από το Αμμάν (AMM), Ιορδανία
• 2 πτήσεις από το Ντουμπάι (DXB), Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
• 2 πτήσεις από τη Ριάντ (RUH), Σαουδική Αραβία
• 1 πτήση προς και 1 από τη Σάρτζα (SHJ), Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
• 1 πτήση από το Άμπου Ντάμπι (AUH), Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Ωστόσο για σήμερα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία:
- 18 πτήσεις επαναπατρισμού αναμένεται να φτάσουν
- 14 πτήσεις θα αναχωρήσουν
-25 προγραμματισμένες πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω της κατάστασης στην περιοχή.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dgy165hxmr0h)
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και περιλαμβάνει πολλές ειδικές πτήσεις για την ασφαλή επιστροφή των Ελλήνων υπηκόων.
Συνολικά έχουν προγραμματιστεί πτήσεις από διάφορες πόλεις της περιοχής:• 10 πτήσεις προς και 8 από το Τελ Αβίβ (TLV), Ισραήλ
• 3 πτήσεις προς και 3 από την Τάμπα (TCP), Αίγυπτος
• 1 πτήση από το Αμμάν (AMM), Ιορδανία
• 2 πτήσεις από το Ντουμπάι (DXB), Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
• 2 πτήσεις από τη Ριάντ (RUH), Σαουδική Αραβία
• 1 πτήση προς και 1 από τη Σάρτζα (SHJ), Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
• 1 πτήση από το Άμπου Ντάμπι (AUH), Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Ωστόσο για σήμερα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία:
- 18 πτήσεις επαναπατρισμού αναμένεται να φτάσουν
- 14 πτήσεις θα αναχωρήσουν
-25 προγραμματισμένες πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω της κατάστασης στην περιοχή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα