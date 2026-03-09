Συνεχίζεται η επιχείρηση επαναπατρισμού των Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή: 18 ειδικές πτήσεις φτάνουν σήμερα
Η επιχείρηση πραγματοποιείται λόγω της αυξημένης έντασης στην ευρύτερη περιοχή λόγω του πολέμου στο Ιράν

Η Ελλάδα προχωρά σε εντατική διαδικασία επαναπατρισμού των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται σε περιοχές της Μέσης Ανατολής όπου επικρατεί αυξημένη ένταση λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και περιλαμβάνει πολλές ειδικές πτήσεις για την ασφαλή επιστροφή των Ελλήνων υπηκόων.

Συνολικά έχουν προγραμματιστεί πτήσεις από διάφορες πόλεις της περιοχής:

• 10 πτήσεις προς και 8 από το Τελ Αβίβ (TLV), Ισραήλ
• 3 πτήσεις προς και 3 από την Τάμπα (TCP), Αίγυπτος
• 1 πτήση από το Αμμάν (AMM), Ιορδανία
• 2 πτήσεις από το Ντουμπάι (DXB), Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
• 2 πτήσεις από τη Ριάντ (RUH), Σαουδική Αραβία
• 1 πτήση προς και 1 από τη Σάρτζα (SHJ), Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
• 1 πτήση από το Άμπου Ντάμπι (AUH), Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ωστόσο για σήμερα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία:

 - 18 πτήσεις επαναπατρισμού αναμένεται να φτάσουν
- 14 πτήσεις θα αναχωρήσουν
 -25 προγραμματισμένες πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω της κατάστασης στην περιοχή.

