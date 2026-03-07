Αναχώρησε η πτήση επαναπατρισμού από το Ντουμπάι με τους 400 Έλληνες
Αναχώρησε η πτήση επαναπατρισμού από το Ντουμπάι με τους 400 Έλληνες
Η πτήση ξεκίνησε με αρκετές ώρες καθυστέρηση - Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε επιχείρηση αναχαίτισης drone πάνω από το αεροδρόμιο
Αναχώρησε λίγο πριν τις 18:00 το απόγευμα (ώρα Ελλάδος) η πτήση επαναπατρισμού πάνω από 400 Ελλήνων από το Ντουμπάι.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για την charter πτήση EK2553, η οποία έχει προγραμματιστεί να αναχωρήσει αρχικά στις 11:00 και μετά στις 12:30 (ώρα Ελλάδας). Ωστόσο, η πτήση επαναπατρισμού καθυστέρησε για αρκετές ώρες.
Η άφιξη στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» αναμένεται μετά τις 23:30 (ώρα Ελλάδας).
Οι δύο πτήσεις μεταφέρουν επιβάτες που επιστρέφουν στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του επαναπατρισμού τους, ενώ η διαδικασία των αναχωρήσεων πραγματοποιείται κανονικά από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι.
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα πραγματοποιήθηκε επιχείρηση αναχαίτισης μη επανδρωμένου αεροσκάφου πάνω από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα. Το περιστατικό προκάλεσε κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας στην περιοχή του αεροδρομίου και οδήγησε στην αναστολή πτήσεων για αρκετή ώρα.
Το απόγευμα η δεύτερη πτήσηΣτις 18:45 ώρα Ελλάδας, θα αναχωρήσει και δεύτερη πτήση, της Emirates, η οποία θα μεταφέρει και Έλληνες.
