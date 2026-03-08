Μετά το φούξια τρένο, συρμός του ΗΣΑΠ βάφτηκε τώρα... λαχανί και έγινε viral, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρικός τρένο ΗΣΑΠ

Μετά το φούξια τρένο, συρμός του ΗΣΑΠ βάφτηκε τώρα... λαχανί και έγινε viral, δείτε βίντεο

Μετά τον φούξια συρμό που προκάλεσε «έκρηξη» στα social media, νέο βίντεο καταγράφει ηλεκτρικό του ΗΣΑΠ σε έντονη λαχανί απόχρωση να περνά από τη γραμμή Πειραιάς - Κηφισιά.

Μετά το φούξια τρένο, συρμός του ΗΣΑΠ βάφτηκε τώρα... λαχανί και έγινε viral, δείτε βίντεο
7 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα νέο, απρόσμενο στιγμιότυπο από τις γραμμές του ΗΣΑΠ κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο των social media, καθώς σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο εμφανίζεται συρμός βαμμένος σε έντονη πράσινη, λαχανί απόχρωση να κινείται στη γραμμή Πειραιάς – Κηφισιά.

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών ο φούξια ηλεκτρικός είχε γίνει και αυτός viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έκπληξη στους επιβάτες της ίδιας γραμμής.

Η εμφάνιση πάντως και του νέου πράσινου συρμού φαίνεται να αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον, με τους χρήστες να παρακολουθούν πλέον με ακόμη μεγαλύτερη περιέργεια τις… χρωματιστές εμφανίσεις στον ΗΣΑΠ.

Ήδη το βίντεο με τον πράσινο ηλεκτρικό έχει συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές και τα σχόλια πέφτουν... βροχή.

Δείτε βίντεο με τον ηλεκτρικό... πράσινο:

@mandora_world Εσεσα πιο σου αρέσει; Γράψε στα σχόλια 💚,🩷 #ησαπ #athensmetro #athens ♬ So Easy ROMANTIK. Remix - ROMANTIK.

@camelsblue Yeah twin #foryou #mbesfygamw #oasa #hsap ♬ 360 - Charli xcx
Κλείσιμο

Τα πρώτα βίντεο είχαν δημιουργήσει αμφιβολίες, με πολλούς να θεωρούν αρχικά πως πρόκειται για υλικό τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, σύντομα εμφανίστηκαν δεκάδες βίντεο από διαφορετικούς σταθμούς, με επιβάτες να καταγράφουν τον εντυπωσιακό συρμό να περνά από σημεία όπως το Μοναστηράκι, το Θησείο, τον Πειραιά και την Κηφισιά.

@protothema.gr Το φούξια τρένο που έχει τρελάνει τους Αθηναίους, εικόνες μέσα από τον «πριγκιπικό» συρμό του ΗΣΑΠ @Mèlopi #protothema #greektiktok #tiktokgreece #news ♬ Epic Music(863502) - Draganov89
7 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης