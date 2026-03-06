Πώς βάφτηκε φούξια το τρένο που κυκλοφορεί στην Αθήνα και εντυπωσιάζει τους επιβάτες, δείτε βίντεο
Η διαδικασία για να πάρουν τα βαγόνια την σκούρα ροζ απόχρωση έγινε με την επικόλληση ειδικής ταπετσαρίας
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για να βαφτεί στα φούξια το βαγόνι τρένου του ΗΣΑΠ που εντυπωσίασε τους επιβάτες τις προηγούμενες ημέρες δημοσιεύθηκε στα social media.
Η διαδικασία για να πάρουν τα βαγόνια την σκούρα ροζ απόχρωση έγινε με την επικόλληση ειδικής ταπετσαρίας η οποία επικολλήθηκε με προσοχή όπως φαίνεται και στα βίντεο.
Στο ίδιο πνεύμα είναι και το εσωτερικό των βαγονιών το οποίο έχει βαφτεί με ένα πιο απαλό ροζ χρώμα.
Σημειώνεται ότι όταν το ροζ τρένο έκανε την εμφάνισή του στα social media, αρκετοί πίστευαν πως πρόκειται για ΑΙ περιεχόμενο. Στην πορεία όμως προέκυψαν χιλιάδες αναδημοσιεύσεις, με χρήστες να μοιράζονται πλάνα από το πέρασμά του σε σταθμούς ΗΣΑΠ όπως το Μοναστηράκι, τον Πειραιά, το Θησείο και την Κηφισιά.
Το έντονο ροζ χρώμα να διασχίζει το αστικό τοπίο της πρωτεύουσας και δημιουργεί μια πολύ έντονη αντίθεση. Αρκετοί αναρωτιούνται αν πρόκειται για μόνιμη παρέμβαση ή για διαφημιστική καμπάνια καθώς πέραν του ροζ χρώματος, στον συρμό δεν αναγράφεται τίποτα που να παραπέμπει σε κάποια κατεύθυνση.
@mohamed.sadek73 Επικόλληση εξωτερικό ηλεκτρικό τρένο. στο ροζ👌👌#pink #Greece #Athens #mohamed🌹🌹🌹 ♬ Ritmada Brasileira - TRASHXRL
@mohamed.sadek73 Εσωτερική επικόλληση συρμού 👌👌#Greece#Athens#mohamed🌹🌹🌹 ♬ الصوت الأصلي - 🎩_القـ𓄌ـائد_🎩
@mohamed.sadek73 Ο ηλεκτρικός στα ροζ 👌👍#pink #Greece #Athens #mohamed🌹🌹🌹 ♬ Ameno Amapiano - Elsen Pro
