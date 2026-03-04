Το φούξια τρένο που έχει τρελάνει τους Αθηναίους, δείτε βίντεο μέσα από τον «πριγκιπικό» συρμό του ΗΣΑΠ
Το φούξια τρένο που έχει τρελάνει τους Αθηναίους, δείτε βίντεο μέσα από τον «πριγκιπικό» συρμό του ΗΣΑΠ

Τα πρώτα βίντεο δημιούργησαν έκπληξη, ενώ αρκετοί πίστευαν πως πρόκειται για ΑΙ περιεχόμενο

Το φούξια τρένο που έχει τρελάνει τους Αθηναίους, δείτε βίντεο μέσα από τον «πριγκιπικό» συρμό του ΗΣΑΠ
Μια απρόσμενη έκπληξη περίμενε τους επιβάτες του ΗΣΑΠ τις τελευταίες ημέρες καθώς ένας συρμός που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον έκανε την εμφάνισή του στις ράγες της διαδρομής Πειραιάς-Κηφισιά. Ένα τρένο σε έντονη ροζ απόχρωση κατάφερε μέσα σε λίγες ώρες να μετατραπεί σε trend των social media.

Τα πρώτα βίντεο δημιούργησαν έκπληξη, ενώ αρκετοί πίστευαν πως πρόκειται για ΑΙ περιεχόμενο. Στη πορεία όμως προέκυψαν χιλιάδες αναδημοσιεύσεις, με χρήστες να μοιράζονται πλάνα από το πέρασμά του σε σταθμούς ΗΣΑΠ όπως το Μοναστηράκι, τον Πειραιά, το Θησείο και την Κηφισιά.

Το έντονο ροζ χρώμα να διασχίζει το αστικό τοπίο της πρωτεύουσας και δημιουργεί μια πολύ έντονη αντίθεση. Αρκετοί αναρωτιούνται αν πρόκειται για μόνιμη παρέμβαση ή για διαφημιστική καμπάνια καθώς πέραν του ροζ χρώματος, στον συρμό δεν αναγράφεται τίποτα που να παραπέμπει σε κάποια κατεύθυνση.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

@kwnstantin4_

#fyppppppppppppppppppppppp #fyp #foryou #ροζηλεκτρικος

♬ sonido original - José David Carreño

@melopi

Α ΗΤΑΝ ΡΟΖ ΞΕΧΑΣΑ ΝΑ ΤΟ ΠΩ✨🌸 #tiktokgreece #foryoupagegreece #greektiktok #fygreece #fypage

♬ original sound - greekmovieskd

@themidadr

pink era hlektrikos 💕

♬ Barbie Girl - Aqua
@kwnstantin4_

#fyppppppppppppppppppppppp #fyp #foryou #ροζηλεκτρικος

♬ sonido original - José David Carreño
