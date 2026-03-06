Καμία διακοπή στη λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής «100» λέει η ΕΛ.ΑΣ.
Η Αστυνομία αποδίδει τα αναφερόμενα προβλήματα σε προγραμματισμένη αναβάθμιση λογισμικού

Διευκρινίσεις, σχετικά με δημοσίευμα που έκανε λόγο για αδυναμία πραγματοποίησης κλήσεων κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες της 5ης Μαρτίου 2026 προς το τηλεφωνικό κέντρο «100» της 'Αμεσης Δράσης Αττικής, εξέδωσε η ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα σε ανακοίνωσή της, η Αστυνομία επισημαίνει ότι το επίμαχο χρονικό διάστημα πραγματοποιούνταν προγραμματισμένες εργασίες αναβάθμισης λογισμικού, ωστόσο είχε προβλεφθεί και υπήρχε υποστήριξη στο τηλεφωνικό κέντρο με 8 εφεδρικές αναλογικές γραμμές, μέσω των οποίων καταγράφηκαν συνολικά 254 αναγγελίες συμβάντων, εκ των οποίων 47 προέρχονταν από κινητά τηλέφωνα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Αναφορικά με δημοσίευμα που αναπαράχθηκε σε διαδικτυακό μέσο και κάνει λόγο για δήθεν αδυναμία πραγματοποίησης κλήσεων προς το τηλεφωνικό κέντρο «100» της Διεύθυνσης 'Αμεσης Δράσης Αττικής από κινητά τηλέφωνα κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες της 5ης Μαρτίου 2026, διευκρινίζεται ότι το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, διάρκειας περίπου 3 ωρών, πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες αναβάθμισης λογισμικού.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι εισερχόμενες κλήσεις είχε προβλεφθεί να υποστηρίζονται κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο από 8 εφεδρικές αναλογικές γραμμές, μέσω των οποίων καταγράφηκαν συνολικά 254 αναγγελίες συμβάντων, εκ των οποίων 47 προέρχονταν από κινητά τηλέφωνα.

Ως εκ τούτου, οι ισχυρισμοί περί δήθεν «μπλακ άουτ» ή «νεκρού» τηλεφωνικού κέντρου της 'Αμεσης Δράσης για όσους επιχειρούσαν να καλέσουν μέσω κινητών τηλεφώνων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και δημιουργούν εσφαλμένες και παραπλανητικές εντυπώσεις αναφορικά με τη λειτουργία και την επιχειρησιακή ανταπόκριση του τηλεφωνικού κέντρου.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι το τηλεφωνικό κέντρο της Διεύθυνσης 'Αμεσης Δράσης Αττικής λειτουργεί αδιάλειπτα και παραμένει διαρκώς στη διάθεση των πολιτών, ανταποκρινόμενο άμεσα σε κάθε ανάγκη για βοήθεια και προστασία.»
