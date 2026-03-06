Κατερίνη: Πώς εντοπίστηκε ο 16χρονος παραχαράκτης που ανέβαζε βίντεο κάνοντας αναλήψεις από ATM με κάρτες - κλώνους
ΕΛΛΑΔΑ
Πλαστά χαρτονομίσματα ATM τραπεζικές κάρτες Κατερίνη

Κατερίνη: Πώς εντοπίστηκε ο 16χρονος παραχαράκτης που ανέβαζε βίντεο κάνοντας αναλήψεις από ATM με κάρτες - κλώνους

Ο έφηβος είχε στήσει «εργαστήριο» παραχάραξης πλαστών χαρτονομισμάτων  και καρτών και βρέθηκε στο στόχαστρο της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος εξαιτίας των αναρτήσεών του

Κατερίνη: Πώς εντοπίστηκε ο 16χρονος παραχαράκτης που ανέβαζε βίντεο κάνοντας αναλήψεις από ATM με κάρτες - κλώνους
Στράτος Λούβαρης
108 ΣΧΟΛΙΑ
Μια απίστευτη υπόθεση παραχάραξης με πρωταγωνιστή έναν 16χρονο έφεραν στο φως οι έμπειροι αναλυτές της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Ο ανήλικος, που γεννήθηκε μόλις το 2010, κατηγορείται ότι είχε στήσει ένα ολόκληρο «εργαστήριο» απάτης μέσα στο δωμάτιό του στην Κατερίνη, καταφέρνοντας να διακινεί πλαστά χαρτονομίσματα και να «κλωνοποιεί» τραπεζικές κάρτες με χαρακτηριστική ευκολία.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του ξεκίνησε από τα ίδια τα κοινωνικά δίκτυα που χρησιμοποιούσε. Ο ανήλικος, κάνοντας επίδειξη πλούτου, ανέβαζε βίντεο όπου πραγματοποιούσε ανάληψη από ATM χρησιμοποιώντας κάρτα–κλώνο, ενώ σε άλλα βίντεο εμφανίζονται άτομα να επιδεικνύουν μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία φέρονται να αποτελούν έσοδα από την παράνομη δραστηριότητά του.

Κατερίνη: Πώς εντοπίστηκε ο 16χρονος παραχαράκτης που ανέβαζε βίντεο κάνοντας αναλήψεις από ATM με κάρτες - κλώνους


Αυτό που δε γνώριζε ο 16χρονος ήταν ότι ανάμεσα στους χρήστες που τον ακολουθούσαν στα κοινωνικά δίκτυα και παρακολουθούσαν τα βίντεο που αναρτούσε, βρίσκονταν και έμπειροι αστυνομικοί της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, οι οποίοι αξιολογούσαν κάθε σχετική ανάρτηση και το οπτικοακουστικό υλικό και είχαν ήδη ξεκινήσει ενδελεχή ψηφιακή έρευνα. Συγκεκριμένα, μέσα από την ανάλυση των ηλεκτρονικών ιχνών και τη συνεργασία με παρόχους τηλεφωνίας, κατάφεραν να «ξεκλειδώσουν» την ταυτότητα του χρήστη και να εντοπίσουν τη διεύθυνση κατοικίας που βρίσκεται στην Κατερίνη Πιερίας.

Την περασμένη Τετάρτη, 4 Μαρτίου, κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος, παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποίησε έφοδο στο σπίτι του 16χρονου. Οι εικόνες που αντίκρισαν οι αστυνομικοί σίγουρα δεν παρέπεμπαν σε υπνοδωμάτιο ενός ανήλικου. Είναι χαρακτηριστικό, ότι μέσα στην κατάψυξη ενός ψυγείου που ήταν εκτός λειτουργίας αλλά και επιμελώς κρυμμένα σε κουτιά επιτραπέζιων παιχνιδιών, βρέθηκαν 32.200 ευρώ σε πλαστά χαρτονομίσματα των 20, 50 και 100 ευρώ.

Επιπλέον, φαίνεται ότι υπήρχε ένα ολόκληρο «εργαστήριο» καθώς εντοπίστηκαν λευκές κάρτες με τσιπ, ένας αναγνώστης έξυπνων καρτών (smart card reader), υλικά συσκευασίας, αυτοκόλλητα λογότυπα και αποδεικτικά αποστολής που φαίρεται να σχετίζονται με «delivery» πλαστών χαρτονομισμάτων και καρτών – κλώνων. Ακόμα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, δύο μάσκες full face, μια πτυσσόμενη αστυνομική ράβδος και ένα πιστόλι-ρέπλικα με γεμιστήρα περιέχων 13 πλαστικά σφαιρίδια, USB, δύο σκληροί δίσκοι, τρία smartphones.

Κατερίνη: Πώς εντοπίστηκε ο 16χρονος παραχαράκτης που ανέβαζε βίντεο κάνοντας αναλήψεις από ATM με κάρτες - κλώνους
Κλείσιμο


Ανάμεσα στα ευρήματα ήταν και προσωπικά αντικείμενα του 16χρονου όπως ρολόγια και τσαντάκια, τα οποία απεικονίζονταν στα επίμαχα αρχεία βίντεο που είχε αναρτήσει στο διαδίκτυο.

Μετά τη σύλληψή του και τη δικογραφία - κακουργηματικού χαρακτήρα - που σχηματίστηκε σε βάρος του για παραχάραξη νομίσματος και άυλων μέσων πληρωμής, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, ο ανήλικος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κατερίνης. Τα ψηφιακά πειστήρια (κινητά, δίσκοι, USB) βρίσκονται ήδη στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ ερευνάτε αν πίσω από τον ανήλικο κρύβεται ολόκληρο κύκλωμα ή αν δρούσε μόνος του.
Στράτος Λούβαρης
108 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης